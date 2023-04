Νέο βιβλίο καίει τον πρίγκιπα Γουίλιαμ για τα νεύρα του -«Τόσο οξύθυμος που σοκάρει και τον Κάρολο» - iefimerida.gr

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ δεν είναι και ο πιο εύκολος άνθρωπος για να συνεργαστεί κανείς, σύμφωνα με ένα νέο βιβλίο.



Την αποκάλυψη αυτή έκανε ένα υψηλόβαθμο στέλεχος του βασιλικού οίκου στον συγγραφέα Ρόμπερτ Τζόμπσον για τη βιογραφία του που κυκλοφόρησε πρόσφατα με τίτλο: «Our King: Charles III: The Man and the Monarch Revealed».



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μπορεί να είναι δύσκολος» τόνισε, προσθέτοντας: «Είναι ένα άτομο με κίνητρα και αυτό μπορεί να τον κάνει ανυπόμονο» ανέφερε η πηγή για τον νεοχρισμένο πρίγκιπα της Ουαλίας.



«Είναι πιο οξύθυμος από τον βασιλιά Κάρολο - Δεν το αφήνει να περάσει»

Μάλιστα, η πηγή τον συνέκρινε με τον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο, ο οποίος προφανώς διαθέτει περισσότερη υπομονή. «Είναι αρκετά οξύθυμος όταν έχει να κάνει με τον Κάρολο». «Το αφεντικό (ο βασιλιάς Κάρολος δηλαδή) είναι κι αυτός οξύθυμος, αλλά του περνάει. Μπορεί να απογοητευτεί και να ξεσπάσει αλλά μετά, μέσα σε μια στιγμή, να το ξεχάσει. Ο Γουίλιαμ αντιθέτως, σπάνια το αφήνει να περάσει έτσι».



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην πραγματικότητα, η πλευρά αυτή του χαρακτήρα του βασιλιά Καρόλου, φάνηκε λίγες μόλις ημέρες μετά το θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ τον περασμένο Σεπτέμβριο. Συγκεκριμένα, τότε, ο βασιλιάς βιντεοσκοπήθηκε να κάνει μια οργισμένη χειρονομία ώστε οι βοηθοί του να καθαρίσουν ένα γραφείο όπου επρόκειτο να υπογράψει τη διακήρυξη προσχώρησης, η οποία τον έκανε επίσημα μονάρχη του Ηνωμένου Βασιλείου και της Κοινοπολιτείας.



Επίσης, σε άλλη περίπτωση, έγινε έξαλλος όταν του έδωσαν μια χαλασμένη πένα με αποτέλεσμα να λερωθεί, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη βασιλική κατοικία στο κάστρο Χίλσμπορο στη Βόρεια Ιρλανδία.



Γιατί ο Κάρολος συνέκρινε τα νεύρα των παιδιών του με αυτά της πριγκίπισσας Νταϊάνας

Ο Τζόμπσον αποκάλυψε επίσης πως ο Κάρολος σε αρκετές περιπτώσεις, έχει μείνει άναυδος από τα ενίοτε νεύρα των γιων του, τα οποία του θυμίζουν την οργή της αείμνηστης μητέρας τους, πριγκίπισσας Νταϊάνας. «Ξέρει ότι και οι δύο είναι ισχυρογνώμονες, ακόμη και πεισματάρηδες, και οι συγκρούσεις τους είναι πολλές φορές δύσκολα διαχειρίσιμες. Ξέρει επίσης πως θα μπορούσαν να έχουν επιζήμιο αντίκτυπο στην ίδια τη μοναρχία» γράφει επίσης ο συγγραφέας. «Μερικές φορές, το επίπεδο της επιθετικότητας ανάμεσα στα δύο αδέρφια αλλά και απέναντί του, έχει σοκάρει τον Κάρολο».



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, την άποψη αυτή φαίνεται πως ενισχύει και ο πρίγκιπας Χάρι, περιγράφοντας στα απομνημονεύματά του με τίτλο «Ρεζέρβα», τους πολλούς καβγάδες που είχε με τον αδερφό του, όπως τότε που νευρίασε τόσο πολύ ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, που χτύπησε τον αδερφό του και τον έριξε στο πάτωμα.