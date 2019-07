Ο Σάββας Πούμπουρας περιγράφει πώς μπήκε στη διαφήμιση που του άλλαξε τη ζωή [εικόνες&βίντεο]

Ο Σάββας Πούμπουρας έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό χάρη σε μία διαφήμιση στην οποία πρωταγωνιστούσε πριν από 15 χρόνια.

Τόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που η Εθνική Ελλάδος έγραψε ιστορία νικώντας την Πορτογαλία μέσα στην έδρα της, «σκαρφαλώνοντας» στην κορυφή της Ευρώπης. Η ημέρα αυτή είναι ιδιαίτερη για όλους τους Έλληνες, που την θυμούνται με νοσταλγία.

Ένας από αυτούς είναι και ο Σάββας Πούμπουρας, ο οποίος έγινε γνωστός στο πανελλήνιο μέσα από τις θρυλικές διαφημίσεις μετά το Euro της Πορτογαλίας και την ατάκα «Σάββας καφέ».

Ο γνωστός παρουσιαστής θέλησε να περιγράψει αυτήν την εμπειρία του, που του άλλαξε τη ζωή, μέσω μίας ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο Σάββας Πούμπουρας διηγείται την εμπειρία του από τη διαφήμιση για το Euro 2004

Ο Σάββας Πούμπουρας δημοσίευσε φωτογραφίες από το μακρινό 2004, από τη συμμετοχή του στην πολυσυζητημένη διαφήμιση και στη λεζάντα έγραψε: «Εεε, οοο, ήρθαμε το πήραμε το Ευρωπαϊκό..?￰ 4 Ιουλίου 2004, δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε αυτό που συνέβαινε. Όλοι στις πλατείες και στους δρόμους μέχρι το πρωί! Αγκαλιές, δάκρυα χαράς και ένα 2004 υπέροχο για την Ελλάδα!

Τέλη Σεπτέμβρη χτυπάει το τηλέφωνο μου για να πάω σε ένα casting για ένα διαφημιστικό. Αρνήθηκα. Χτύπησε μέσα στην ημέρα άλλες 4 φορές.. Είπα ξανά Όχι σε αυτό το δοκιμαστικό.. Τελευταία κλήση.. αποφάσισα να πάω. Ήταν καθοριστικό. Τo πήρα!

Κατάφερα και πήγα Πορτογαλία για ένα απλό, μα τόσο έντονο διαφημιστικό και τελικά τα πράγματα πήραν τελείως διαφορετική τροπή..

- Η πρώτη φωτό είναι από την πρώτη διαφήμιση. Στα πρώτα 10 λεπτά η φωνή μου έκλεισε και το γύρισμα τελείωσε! Είχαμε πάρει αυτό που θέλαμε

- Η δεύτερη φωτό, από το επόμενο διαφημιστικό, μέσα στην θρυλική άδεια σκηνή, αφού «Ου Γκρεκ ΠΑΡΤΙΟΥ..».

Ευχαριστώ όλους όσους ήταν μέρος όλου αυτού του εγχειρήματος, τους ανθρώπους πίσω από την ιδέα και φυσικά όσους με πίεσαν να πάω σε εκείνο το casting.. - Smile and have faith.. You never know...».