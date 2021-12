Τι απέγιναν οι ηθοποιοί της θρυλικής ταινίας «Σούπερμαν» του 1978 | ΖΩΗ | iefimerida.gr

Ο Σούπερμαν είναι ένας από τους πιο αγαπητούς υπερήρωες μικρών και μεγάλων, από τότε που δημιουργήθηκε.

Ο ατρόμητος χαρακτήρας της DC Comics ξεκίνησε από μία ταινία κινουμένων σχεδίων στη μεγάλη οθόνη, μέχρι που έκανε το μεγάλο «μπαμπ» με την επιτυχημένη ταινία του 1978.

Ο ήπιος ρεπόρτερ Κλαρκ Κεντ έκρυβε την αληθινή του ταυτότητα ως ο υπερήρωας από τον πλανήτη Krypton, που μπορεί να πετάξει, έχει σούπερ δύναμη και μπορεί να εκτοξεύει λέιζερ από τα μάτια του.

Μέχρι τότε, ήταν η πιο ακριβή ταινία που γυρίστηκε ποτέ με προϋπολογισμό 55 εκατομμυρίων δολαρίων, αλλά αποδείχτηκε ότι άξιζε τον κόπο καθώς απέφερε εκπληκτικά έσοδα 300 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως.

Η ταινία άνοιξε το δρόμο για άλλες ταινίες υπερηρώων και έλαβε ένα βραβείο Όσκαρ Special Achievement για οπτικά εφέ. Στο καστ συμμετείχαν μεγάλα ονόματα όπως ο Μάρλον Μπράντο, ο Τζιν Χάκμαν και φυσικά ο ίδιος ο Σούπερμαν, ο Κρίστοφερ Ριβ. Τι απέγινε όμως στους διάσημους πρωταγωνιστές, μετά το γύρισμα της ταινίας;

Κρίστοφερ Ριβ - Σούπερμαν

Ο Κρίστοφερ Ριβ έπαιξε τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Σούπερμαν/Κλαρκ Κεντ. Ο ψηλός ηθοποιός με το θεληματικό πηγούνι, επιλέχθηκε από περισσότερα από 200 άτομα που πέρασαν από οντισιόν για τον εμβληματικό ρόλο.

Ως Κλαρκ Κεντ φορούσε γυαλιά και δούλευε για την εφημερίδα Daily Planet, αλλά όταν χρειαζόταν μεταμορφωνόταν σε Superman με εκείνο το περίφημο κόκκινο και μπλε κοστούμι με την κόκκινη κάπα.

Περιγράφοντας τον ρόλο, είχε πει το εξής: «Στα τέλη της δεκαετίας του 1970, η ανδρική εικόνα είχε αλλάξει… Τώρα ήταν αποδεκτό για έναν άντρα να δείχνει ευγένεια και ευαλωτότητα. Ένιωσα ότι ο νέος Σούπερμαν θα έπρεπε να αντικατοπτρίζει αυτή τη σύγχρονη ανδρική εικόνα».

Ο γοητευτικός Κρίστοφερ Ριβ το 1990 / Φωτογραφία: ΑΡ

Το πρόγραμμα προπόνησής του περιλάμβανε δύο ώρες άρσης βαρών και 90 λεπτά σε τραμπολίνο και μάζεψε 13 κιλά μυών. Ο ηθοποιός εμφανίστηκε σε όλα τα σίκουελ του Superman και έκανε αρκετές εμφανίσεις στην τηλεοπτική σειρά Smallville.

Ο Ριβ αρνήθηκε πολλούς ρόλους σε ταινίες δράσης, επιλέγοντας αντ' αυτού να δουλέψει σε μικρές ταινίες και έργα με πιο σύνθετους χαρακτήρες.

Ωστόσο, έπεσε θύμα ενός φρικτού ατυχήματος τον Μάιο του 1995 όταν έπεσε από το άλογό του κατά τη διάρκεια ενός ιππικού αγώνα. Ο κόσμος του άλλαξε για πάντα καθώς έμεινε παράλυτος από τους ώμους και κάτω και χρησιμοποιούσε αναπηρικό καροτσάκι και αναπνευστήρα για το υπόλοιπο της ζωής του.

Επέστρεψε για να εργαστεί σε μικρούς ρόλους, αλλά και σκηνοθετώντας, ενώ έγραψε δύο αυτοβιογραφικά βιβλία και έγινε ακτιβιστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Ενώ νοσηλευόταν για ένα μολυσμένο έλκος πίεσης τον Οκτώβριο του 2004, ο Κρίστοφερ Ριβ υπέστη καρδιακή ανακοπή μετά τη λήψη αντιβιοτικών και πέθανε σε ηλικία μόλις 52 ετών.

Μάργκο Κίντερ – Λόις Λέιν

Η Καναδο-Αμερικανίδα ηθοποιός Μάργκο Κίντερ έπαιξε τη Λόις Λέιν - τη γυναίκα που ερωτεύτηκε τον Σούπερμαν. Η ρεπόρτερ της Daily Planet συνάντησε τον Κλαρκ Κεντ στη δουλειά και έγινε η αγαπημένη του στην ταινία.

Πάνω από 100 ηθοποιοί δοκιμάστηκαν για τον ρόλο και έξι υποβλήθηκαν σε τεστ οθόνης, με την Κίντερ να παίρνει το ρόλο λόγω της σπίθας που έφερε και της έντονης χημείας της με τον Ριβ.

Ο Κρίστοφερ Ριβ και η Μάργκο Κίντερ στα γυρίσματα της ταινίας Σούπερμαν / Φωτογραφία: ΑΡ

Η ηθοποιός απέκτησε φήμη αφού πρωταγωνίστησε στην ταινία και τα τρία σίκουελ - καθώς και από την τεράστια έκθεση στην ταινία τρόμου The Amityville Horror.

Η Κίντερ διατήρησε μια στενή φιλία με τον συμπρωταγωνιστή της Κρίστοφερ Ριβ, μέχρι που πέθανε, δηλώνοντας: «Όταν είσαι δεμένος σε κάποιον που κρέμεται από το ταβάνι για μήνες και μήνες, πλησιάζεις αρκετά κοντά».

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '90 αντιμετώπισε μια σειρά από προβλήματα υγείας, καθώς τραυματίστηκε σοβαρά σε ένα τροχαίο ατύχημα που την άφησε προσωρινά παράλυτη το 1990.

Η Μάργκο Κίντερ στα 55α ετήσια Βραβεία Όσκαρ στο Λος Άντζελες, το 1983 / Φωτογραφία: AP

Η ηθοποιός διαγνώστηκε με διπολική διαταραχή και κατέρρευσε ψυχολογικά το 1996, αλλά επανήλθε με ρόλους στις σειρές Smallville και Law & Order. Η Κίντερ, βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της σε ηλικία 69 ετών το 2018 και ο θάνατός της κρίθηκε ως «αυτοπροκληθείσα υπερβολική δόση ναρκωτικών και αλκοόλ».

Τζιν Χάκμαν - Λεξ Λούθορ

Ο μεγάλος σταρ του Χόλιγουντ Τζιν Χάκμαν, επιλέχθηκε για να υποδυθεί τον κακό Λεξ Λούθορ.

Η ιδιοφυΐα της επιστήμης και πλούσιος επιχειρηματίας ανακάλυψε την αδυναμία του εχθρού του στον Κρυπτονίτη και σκέφτηκε ένα πονηρό σχέδιο που απειλούσε εκατομμύρια ζωές.

Ο Χάκμαν επανέλαβε τον ρόλο τόσο για τα σίκουελ του 1980 όσο και του 1987 και στη συνέχεια πρωταγωνίστησε σε ταινίες όπως The Firm, Crimson Tide και Enemy of the State.

Τζιν Χάκμαν / Φωτογραφία: ΑΡ

Αφού εμφανίστηκε στην κωμική ταινία Welcome to Mooseport το 2004, ο Τζιν Χάκμαν αποκάλυψε ότι αποσύρθηκε από την υποκριτική. Ο ηθοποιός άλλαξε καριέρα και έγινε μυθιστοριογράφος, γράφοντας τρία ιστορικά μυθιστορήματα φαντασίας.

Ο Χάκμαν χτυπήθηκε από ένα φορτηγό ενώ έκανε ποδήλατο το 2012, αλλά ανάρρωσε πλήρως και πριν από τρία χρόνια ήταν ακόμα φανατικός ποδηλάτης, παρόλο που ήταν στα 80 του.

Μάρλον Μπράντο - Τζορ-Ελ

Ο θρυλικός Μάρλον Μπράντο έπαιζε τον βιολογικό πατέρα του Σούπερμαν, Τζορ-Ελ. Το συμβούλιο στον Κρύπτον αρνήθηκε να ακούσει τη θεωρία του ότι ο πλανήτης εκρηγνυόταν - αλλά κατάφερε να στείλει τον γιο του με ένα διαστημόπλοιο στη Γη πριν πεθάνει.

Ο Μπράντο έλαβε μια «άνευ προηγουμένου» συμφωνία που σήμαινε ότι πληρώθηκε 3,7 εκατομμύρια δολάρια για μόλις 12 ημέρες εργασίας και λιγότερο από 20 λεπτά εμφάνισης στην οθόνη.

Συμφώνησε στον ρόλο μόνο υπό τον όρο ότι δεν θα έπρεπε να διαβάσει το σενάριο εκ των προτέρων και ότι οι ατάκες του θα εμφανίζονταν κάπου εκτός κάμερας.

Μάρλον Μπράντο / Φωτογραφία: ΑΡ

Ο ηθοποιός και η εταιρεία παραγωγής του, κατέθεσαν μήνυση 50 εκατομμυρίων δολαρίων κατά των παραγωγών και των διανομέων της ταινίας για φερόμενη παραβίαση των όρων συμφωνίας για τις υπηρεσίες του στην ταινία. Ο Μπράντο ένιωσε ότι τον εξαπάτησαν από το μερίδιό του στα κέρδη του box office και τα πλάνα του δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στο σίκουελ.

Η ταινία σηματοδότησε μια επιστροφή για τον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό μετά από ένα διάλειμμα στις αρχές της δεκαετίας του '70, μετατρέποντας τον εαυτό του σε έναν ακριβοπληρωμένο ηθοποιό χαρακτήρων σε δεύτερους ρόλους.

Ο σταρ του Godfather έπαιξε τον συνταγματάρχη Kurtz στο Apocalypse Now και εμφανίστηκε στο The Formula πριν κάνει ένα διάλειμμα εννέα ετών. Συνέχισε να εμφανίζεται στα Dry White Season, Don Juan DeMarco και The Island of Dr. Moreau πριν αποσυρθεί από την υποκριτική μετά τα γυρίσματα του The Score το 2001.

Εκτός οθόνης, ο ηθοποιός ήταν πατέρας τουλάχιστον 11 παιδιών και ένα από αυτά έγινε ο σωματοφύλακας του Μάικλ Τζάκσον - με τον Μπράντο να είναι στενός φίλος του τραγουδιστή.

Δυστυχώς, ο ηθοποιός πέθανε από αναπνευστική ανεπάρκεια από πνευμονική ίνωση με συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια τον Ιούλιο του 2004 σε ηλικία 80 ετών.

Νεντ Μπίτι - Ότις

Μια νεότερη γενιά θεατών ταινιών σίγουρα θα θυμάται τη φωνή του Νεντ Μπίτι. Ο Αμερικανός ηθοποιός έπαιξε το πρωτοπαλίκαρο του Λεξ Λούθορ, Ότις, στο Superman and Superman II, όπου έμεινε πίσω στη φυλακή.

Έχοντας ήδη εμφανιστεί στο Deliverance and All the President’s Men, ο ηθοποιός απέκτησε τη φήμη το «πιο πολυάσχολου ηθοποιού στο Χόλιγουντ».

Ο Νεντ Μπίτι / Φωτογραφία: ΑΡ

Επίσης, στράφηκε στη φωνητική υποκριτική, υποδυόμενος έναν χαρακτήρα στην ταινία κινουμένων σχεδίων Django με τον Τζόνι Ντεπ και κάνοντας την κακιά αρκούδα Lotso στο Toy Story 3.

Ο Μπίτι πρωταγωνίστησε σε περισσότερες από 60 ταινίες και 40 τηλεοπτικές εκπομπές από το 1978 έως ότου αποσύρθηκε το 2013 μετά την τελευταία του ταινία με τίτλο Baggage Claim.