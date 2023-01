Πώς το τραγούδι «Sweet Dreams» έβγαλε την Annie Lenox από την κατάθλιψη -Η απίστευτη ιστορία του [βίντεο] - iefimerida.gr

Ακριβώς πριν από σαράντα χρόνια, ένα βρετανικό ντουέτο, το οποίο αποτελούσαν η Annie Lennox και ο Dave Stewart περνούσε από την ανωνυμία στη δόξα, χάρη σε ένα συγκλονιστικό και διαχρονικό single.

Το κομμάτι «Sweet Dreams (Are Made Of This)», κυκλοφόρησε στις 21 Ιανουαρίου 1983 από το βρετανικό ντουέτο Eurythmics. Σαράντα χρόνια αργότερα, αυτό το τραγούδι συνεχίζει να παίζει παντού. Είναι κυρίως η ιστορία δύο μουσικών που βρίσκονταν σε αδιέξοδο και κατάφεραν, σχεδόν από τύχη, το θαύμα της απόλυτης επιτυχίας. Την απίστευτη ιστορία του κατέγραψε σε ένα αφιέρωμα η ιστοσελίδα Slate.

Δυόμιση χρόνια πριν από τη μεγάλη επιτυχία τους, η Annie Lenox και ο Dave Stewart ήταν μέλη του συγκροτήματος ροκ The Tourists. Απελπισμένοι από τη μικρή τους απήχηση, βρέθηκαν το 1980 στην Αυστραλία, στην κωμόπολη Wagga Wagga, μεταξύ Σίδνεϊ και Μελβούρνης. Άφραγκοι και κουρασμένοι από τις ατυχείς περιοδείες, το συγκρότημα διαλύεται επί τόπου. Έπαιξαν μόνο μερικά βράδια που προέβλεπε το συμβόλαιό τους και χώρισαν.

Ο Dave Stewart και η Annie Lennox ήταν τότε ζευγάρι. Το βράδυ μετά τη συναυλία βρέθηκαν στο ξενοδοχείο, απολύτως απογοητευμένοι. Ο Dave πήρε ένα συνθεσάιζερ και άρχισε να παράγει ήχους που θύμιζαν το didgeridoo, ένα τοπικό όργανο. Η Annie τραγουδούσε τυχαία κάποιους στίχους και ξαφνικά ρίχνει την ιδέα: «Γιατί δεν γράφουμε ηλεκτρονική μουσική;».

Στο αεροπλάνο που τους μεταφέρει πίσω στην Αγγλία, ο Dave και η Annie χωρίζουν με τη σειρά τους. Εκείνη πέφτει σε κατάθλιψη. Εκείνος, έχοντας επιβιώσει λίγα χρόνια νωρίτερα από ένα σοβαρό τροχαίο και έχοντας υποστεί βαριές χειρουργικές επεμβάσεις, κρατάει θετική άμυνα.

Καθώς επιστρέφουν σπίτι, το αυτοκίνητο παθαίνει βλάβη ενώ χιονίζει. Η κατάθλιψη της Annie φτάνει στο ζενίθ. Για τον επιπλέον λόγο ότι το πρώην ζευγάρι είναι χρεωμένο ως το λαιμό. Πρέπει να κάνουν κάτι: ο Dave αποφασίζει να πάνε γρήγορα σε μια τράπεζα να ζητήσουν νέο δάνειο και να αγοράσουν όργανα, ώστε ίσως να υλοποιήσουν τα νέα μουσικά τους όνειρα. Με τα πολλά επιστρέφουν σπίτι τους και πάνε σε μια τράπεζα. Προς έκπληξή τους, η τράπεζα τους δανείζει χρήματα και σπεύδουν να αγοράσουν τα όργανα.

Έτσι, το πρώην ζευγάρι αποφασίζει να συνεχίσει ως ντουέτο, με την ονομασία Eurythmics, και εγκαθιστά το στούντιο ηχογράφησης πάνω από μια μπουτίκ στην περιοχή Chalk Farm, στο βόρειο Λονδίνο. Αλλά όσο ο Dave προσπαθεί να εγκλιματιστεί στην ηλεκτρονική μουσική, η Annie βυθίζεται περισσότερο στην κατάθλιψη. Ο πρώτος δίσκος που κυκλοφορούν το 1981ονομάζεται In The Garden, αλλά αποδεικνύεται καθαρή αποτυχία. Στρώνονται ξανά στη δουλειά. Ώσπου ένα βράδυ βρίσκουν τον ρυθμό που αναζητούσαν. Είναι η κρίσιμη στιγμή που οι δύο ροκ καλλιτέχνες εισδύουν στα άδυτα της ηλεκτρονικής μουσικής. «Ήταν ο κατάλληλος ρυθμός, αλλά δεν είχε γίνει ακόμη τραγούδι», δήλωνε ο Dave Stewart στον Guardian, το 2017.

Αυτός, λοιπόν, ο ρυθμός, τους οδήγησε στα Church Studios για ηχογράφηση, στο Λονδίνο. Η μουσική εκεί αποκαλύπτεται, γίνεται σύνθετη, μαίανδροι ήχων καταγράφονται. Για τους στίχους, η Annie Lenox εμπνέεται από την ψυχική της κατάσταση. Ο χωρισμός των The Tourists, το τέλος της σχέσης της, η απεγνωσμένη αναζήτηση της επιτυχίας... Όλα αυτά μεταμορφώνονται σε «Sweet Dreams». Αυτά τα όνειρα, αυτός ο μουσικός κόσμος που τους προσεγγίζει, τους απλώνει τα χέρια, αλλά δεν μπορούν να φθάσουν. Είναι οι περιοδείες ανά τον κόσμο («I travelled the world and the seven seas», «διέσχισα τον κόσμο και τις επτά θάλασσες») σε αναζήτηση επιτυχίας («Everybody's looking for something», «Όλοι αναζητούν κάτι»).

Και όπως δήλωσε η τραγουδίστρια στον Guardian: «Ήταν ζήτημα επιβίωσης». Ο Dave, πιο αισιόδοξος, αποφάσισε να προσθέσει κάποιους στίχους πιο χαρούμενους, με ένα μήνυμα ελπίδας. Έτσι σε κάποια στιγμή ακούμε «Hold your head up, keep your head up, movin' on» («Σήκωσε το κεφάλι, κράτα το ψηλά, προχώρα»). Λίγο φως μέσα στο σκοτάδι.

Το άλμπουμ κυκλοφόρησε στις 4 Ιανουαρίου 1983 και είχε διθυραμβική υποδοχή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η δισκογραφική RCA ζητάει από το ντουέτο και ένα βίντεο κλιπ. Σε αυτό, το πλατύ κοινό ανακαλύπτει για πρώτη φορά την Annie Lenox, με ανδρόγυνο look, κοντά μαλλιά και αποφασισμένη. «Ήθελα να είμαι δυνατή όσο ένας άντρας, να είμαι ίση με τον Dave», εξήγησε η ίδια στον Guardian, το 2017.

Το τραγούδι γίνεται γρήγορα τεράστια επιτυχία. Το «Sweet Dreams (Are Made Of This)» κάνει τεράστιες πωλήσεις στην Αγγλία, το 1983, και κατακτά τις ΗΠΑ. Είναι ένας ρυθμός που εγκαθίσταται στα κεφάλια, επί καιρό, έχει διάρκεια. Το κλιπ γίνεται σύμβολο της εμφάνισης του Αμερικανικού μουσικού καναλιού MTV. Το ντουέτο κυκλοφόρησε άλλα έξι άλμπουμ και έγιναν ένα από τα πιο επιτυχημένα συγκροτήματα της δεκαετίας του 1980 στην Αγγλία. Όπως δήλωνε και η Annie Lenox, σε ένα ποστάρισμα στο Instagram, στις 4 Ιανουαρίου 2023: «Τα τραγούδια είναι σαν τα πλοία... Έχουν τα δικά τους δρομολόγια και τις δικές τους κατευθύνσεις. Μόλις σαλπάρουν, δεν υπάρχει γυρισμός. Πρέπει απλώς να συνεχίσουν το ταξίδι».