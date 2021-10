Αυτό είναι το τρέιλερ της νέας ταινίας «Μόνος στο σπίτι»: Σάλος σχολίων, ποιος είναι ο 12χρονος πρωταγωνιστής [βίντεο] | ΖΩΗ | iefimerida.gr

Απογοητευμένοι έμειναν οι θαυμαστές της ταινίας «Μόνος στο Σπίτι» (Home Alone) βλέποντας το τρέιλερ του «Home Sweet Home Alone», το οποίο είναι reboot της θρυλικής ταινίας.

Στην κλασική χριστουγεννιάτικη ταινία του 1990, πρωταγωνιστούσε ο Μακόλεϊ Κάλκιν ως ο μικρός ταραξίας Κέβιν ΜακΚάλιστερ, ο οποίος αναγκάστηκε να υπερασπιστεί μόνος το σπίτι του από δύο κλέφτες. Η καινούρια ταινία είναι μια σύγχρονη εκδοχή της αρχικής, αλλά οι οπαδοί της πρωτότυπης δεν είναι καθόλου εντυπωσιασμένοι.

Δείτε το remake της ταινίας «Μόνος στο Σπίτι»:

Σε αυτή πρωταγωνιστεί ο Άρτσι Γέιτς από τη βραβευμένη με Όσκαρ «JoJo Rabbit» ως Μαξ Μέρσερ, ο οποίος κατά λάθος αφήνεται μόνος του στο σπίτι κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου αφού η μεγάλη οικογένειά του - συμπεριλαμβανομένων των γονιών του, τους οποίους υποδύονται οι Άσλινγκ Μπι και Πιτ Χολμς - έφυγε για διακοπές στην Ιαπωνία.

Το πολυτελές σπίτι της οικογένειας βάζουν στο στόχο το παντρεμένο ζευγάρι Τζεφ και Παμ, τους οποίους παίζουν ο κωμικός Ρομπ Ντιλάνεϊ και η σταρ του The Office, Έλλι Κέμπερ, οι οποίοι προσπαθούν να κλέψουν ένα πολύτιμο κειμήλιο από τους Μέρσερ.

Να θυμίσουμε ότι το δίδυμο των κλεφτών στην ταινία «Μόνος στο Σπίτι», είχαν παίξει οι εξαιρετικοί Τζο Πέσι και Ντάνιελ Στερν, οι οποίοι τρομοκρατούσαν τον Μακόλεϊ Κάλκιν ενώ προσπαθούσαν να ληστέψουν το σπίτι της οικογένειάς του, ενώ εκείνοι έλειπαν σε ταξίδι και τον είχαν ξεχάσει στο σπίτι ολομόναχό του.

Μπορεί οι θαυμαστές της ταινίας να είναι σκεπτικοί με την καινούρια εκδοχή της, ωστόσο έμειναν ενθουσιασμένοι από την εμφάνιση ενός από τα αρχικά αστέρια του Home Alone στο τρέιλερ.

Περίπου στα 45 δευτερόλεπτα, οι θεατές είδαν το σήμα του αστυνομικού που γράφει «ΜακΚάλιστερ», ενώ λίγο πριν είχε αποκαλυφθεί ο ηθοποιός που τον υποδύεται, Ντέβιν Ράτρεϊ, ο οποίος επαναλαμβάνει τον χαρακτήρα του ως ο μεγαλύτερος αδελφός του Κέβιν, Μπαζ.

Ενώ η ταινία φαίνεται να περιλαμβάνει περισσότερες από τις συνηθισμένες παγίδες και ακροβατικά φιλικά προς τα παιδιά, οι οπαδοί της πρωτότυπης απογοητεύτηκαν όταν ανακάλυψαν ότι ο Μακόλεϊ Κάλκιν δεν εμφανίζεται καθόλου σε αυτή.

Ο Ντέβιν Ράτρεϊ επιστρέφει ως ο μεγαλύτερος αδερφός του Κέβιν, Μπαζ

Ο ηθοποιός έγραψε στο Twitter για να επιβεβαιώσει ότι δεν θα συμμετείχε στην ταινία της Disney+, αλλά είπε ότι εύχεται «όλοι όσοι συμμετείχαν σε αυτή, να έχουν καλή τύχη».

Πολλοί θαυμαστές στράφηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να αναρωτηθούν γιατί το τρέιλερ έκανε την ταινία να φαίνεται «φρικτή», παρά το γεγονός ότι το σενάριο το έγραψαν το ντουέτο του Saturday Live, Μάικι Ντέι και Στρίτερ Σέιντελ.

«Αγαπώ τα Χριστουγεννιάτικα στοιχεία που επαναφέρουν στην επανέκδοση της ταινίας, αλλά αυτό το καστ είναι τόσο αδύναμο…» έγραψε κάποιος. «Πραγματικά έπρεπε να είχα αφήσει ήσυχο το "Home Alone "… Η ερμηνεία του Μακόλεϊ Κάλκιν ήταν πέρα από επική και δεν μπορεί να "ξαναφτιαχτεί"», σημείωσε ένας άλλος στο Twitter.

Η Έλλι Κέμπερ και ο Ρομπ Ντέλενι υποδύονται ένα παντρεμένο ζευγάρι που προσπαθεί να κλέψει ένα κειμήλιο

Κάποιοι διαμαρτυρήθηκαν επίσης για την αγγλική προφορά της Ιρλανδής κωμικού Άσλινγκ για την ταινία, η οποία αργότερα εξήγησε γιατί ήταν απαραίτητο να έχει την ίδια προφορά με τον κινηματογραφικό γιο της.

«Για όλους όσους αναρωτιούνται διαδικτυακά γιατί έχω αγγλική προφορά στη νέα ταινία Home Alone, είναι λόγω των αγγλικών του χαρακτήρα, είναι από την Αγγλία και αν είναι από την Αγγλία και μιλούσε με ιρλανδική προφορά, τότε θα ήταν πολύ περίεργο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ταινία «Home Sweet Home Alone» θα κυκλοφορήσει στην Disney+ στις 12 Νοεμβρίου.

Η Άσλινγκ Μπι υποδύεται τη μητέρα του μικρού πρωταγωνιστή

Ποιος είναι ο μικρός πρωταγωνιστής της ταινίας

Ο Βρετανός Άρτσιμπαλντ Τζορτζ Γέιτς, όπως είναι ολόκληρο το όνομά του, γεννήθηκε στις 22 Φεβρουαρίου 2009). Είναι γνωστός για το ρόλο του Yorki στην ταινία Jojo Rabbit (2019), για την οποία έλαβε υποψηφιότητα για το βραβείο Critics 'Choice Movie Award.

Στο ριμέικ του franchise του Home Alone της Disney, ο Γέιτς δεν θα υποδυθεί τον Κέβιν, αλλά έναν εντελώς νέο χαρακτήρα και η ταινία θα έχει μια νέα ιστορία. Ο 12χρονος ηθοποιός, δανείζει επίσης τη φωνή του στον χαρακτήρα Sprout, στη σειρά Wolfboy and the Everything Factory, που έκανε πρεμιέρα στις 24 Σεπτεμβρίου 2021 στο Apple TV+.

Τον μικρό Άρτσι Γέιτς, τον γνωρίσαμε μέσα από την ταινία Jojo Rabbit / Φωτογραφία: Shutterstock

Μακόλεϊ Κάλκιν: Το παιδί-θαύμα, η κατάρρευση και η πατρότητα

Ο μικρός «Κέβιν», κατά κόσμον Μακόλεϊ Κάλκιν, γεννήθηκε στις 26 Αυγούστου 1980. Ο Αμερικανός ηθοποιός, έγινε γνωστός παγκοσμίως κερδίζοντας τις καρδιές του κόσμου, όταν υποδύθηκε τον Κέβιν Μακάλιστερ στην ταινία Μόνος στο σπίτι (Home Alone, 1990) και Μόνος στο σπίτι 2: Χαμένος στη Νέα Υόρκη (Home Alone 2: Lost in New York, 1992).

Είναι επίσης γνωστός για τους ρόλους του στις ταινίες Το πλουσιόπαιδο (Richie Rich, 1994), Μόνος με τον θείο (Uncle Buck, 1989), Το κορίτσι μου (My Girl, 1991), Μεγάλο ταξίδι στην περιπέτεια (The Pagemaster, 1994) και Party Monster (2003) καθώς και για την εμφάνισή του στο βίντεο κλιπ «Black or White» του Μάικλ Τζάκσον. Μάλιστα, είναι και ο νονός της κόρης του βασιλιά της ποπ, Πάρις, και όπως έχει δηλώσει, είναι υπερπροστατευτικός μαζί της.

Στο απόγειο της δόξας του, θεωρούνταν το πιο επιτυχημένο παιδί ηθοποιός. Ο 41χρονος σήμερα Μακόλεϊ Κάλκιν, κατατάχθηκε στη 2η θέση στις λίστες του VH1 και του E! «100 Σπουδαιότερα Παιδιά-Αστέρες» και «50 Σπουδαιότερα Παιδιά Αστέρες».

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν, ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Μόνος στο σπίτι», στη Νέα Υόρκη, 5 Ιανουαρίου 1991. / Φωτογραφία: AP Photo/Malcolm Clarke

Ήταν μόλις 10 χρονών όλα τα φώτα της δημοσιότητας στράφηκαν πάνω του και όπως μας έχει δείξει η ιστορία, τα αποτελέσματα για τα παιδιά που βρίσκονται ξαφνικά στο επίκεντρο της προσοχής και κερδίζουν εκατομμύρια, δεν είναι καθόλου καλά. Δυστυχώς, δεν άργησε πολύ να πάρει την κάτω βόλτα. Σε αυτό «βοήθησε» και η προβληματική σχέση που είχε με την οικογένειά του και ειδικά με τον πατέρα του, τον οποίο έχει κατηγορήσει για κακοποίηση.

Ο Μακόλεϊ κέρδισε μια δικαστική υπόθεση εναντίον των γονιών του όταν ήταν μόλις 15 ετών, πράγμα που σήμαινε ότι έχασαν την ιδιότητα του νόμιμου κηδεμόνα του και στη συνέχεια έχασαν τον έλεγχο της περιουσίας του, που έφτανε τα 17 εκατομμύρια δολάρια. Από τότε λέγεται ότι δεν είχε καμία επαφή με τον πατέρα του, αλλά εξακολουθεί να βλέπει τη μητέρα του που ζει σε ένα ράντσο με τον νέο της σύζυγο.

Ο ίδιος είπε ότι είχε πετύχει όλα όσα ήθελε ο πατέρας του για τον εαυτό του μέχρι τα 10 του χρόνια και πάντα ένιωθε ότι τον ζήλευε. Σχολιάζοντας τον τρόπο που του συμπεριφέρθηκε ο πατέρας του, δήλωσε τα εξής στο WTF podcast του Μαρκ Μάρον: «Δεν ήμουν ποτέ δεμένος μαζί του. Να τα πας καλά, αλλιώς θα σε χτυπήσω. Ήταν κακός άνθρωπος. Ήταν κακοποιητικός. Σωματικά και ψυχικά. Μπορώ να σου δείξω όλα τα σημάδια μου αν το ήθελα».

Τελικά, η όλη κατάσταση οδήγησε τον Μακόλεϊ να εγκαταλείψει την υποκριτική για πολλά χρόνια και μόλις πρόσφατα ξαναεπέστρεψε. «Ήθελα να κάνω ένα διάλειμμα για λίγο και τελικά είπα "τελείωσα παιδιά, ελπίζω όλοι να βγάλατε τα λεφτά σας γιατί δεν θα πάρετε άλλα πια από μένα», είχε πει σχετικά για την απόφασή του. Το 2021, πρωταγωνίστησε στο American Horror Story: Double Feature, τη δέκατη σεζόν της ανθολογικής σειράς American Horror Story.

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν δηλώνει πως έχει αφήσει πίσω του τις σκοτεινές μέρες / Φωτογραφία: Shutterstock

Το 1998 παντρεύτηκε την ηθοποιό Ρέιτσελ Μάινερ, όταν και δύο ήταν μόλις 18 ετών. Δύο χρόνια αργότερα χώρισαν, αλλά το διαζύγιο τους εκδόθηκε το 2002. Από το 2002 μέχρι το 2010 ήταν σε σχέση με την ηθοποιό Μίλα Κούνις. Από τον Οκτώβριο του 2017, είναι ζευγάρι με την ηθοποιό Μπρέντα Σονγκ και έχουν αποκτήσει έναν γιο, τον Ντακότα Σονγκ Κάλκιν, ο οποίος γεννήθηκε στις 5 Απριλίου 2021. Το όνομα του, του δόθηκε προς τιμήν της αδερφής του Μακόλεϊ Κάλκιν, η οποία έχασε τη ζωή της σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα το 2008, όταν ήταν μόλις 29 ετών.

Στις 7 Σεπτεμβρίου 2004 συνελήφθη στην Οκλαχόμα Σίτι για κατοχή 17,3 γρ. μαριχουάνας και άλλων ουσιών (16,5 μγρ. αλπραζολάμη και 32 μγρ. κλοναζεπάμη), για την οποία κατοχή παρέμεινε για λίγο υπό κράτηση, ενώ αφέθηκε αργότερα με εγγύηση 4.000 δολαρίων. Στην ακρόαση στο δικαστήριο για πλημμελήματα για παραβάσεις για ναρκωτικά, δήλωσε αθώος (15 Οκτωβρίου 2004 με 9 Ιουνίου 2005), ενώ αργότερα άλλαξε τη δήλωση σε ένοχος. Καταδικάστηκε σε 3ετή φυλάκιση με ένα χρόνο αναστολή και 540 δολάρια σε δικαστικά έξοδα.

Πλέον, ο Μακόλεϊ Κάλκιν έχει αλλάξει σελίδα στη ζωή του, αφήνοντας όλες τις άσχημες στιγμές πίσω. Τώρα φαίνεται πιο ευτυχισμένος και πιο υγιής από ποτέ και σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Esquire, είπε: «Έπαιξα με τη φωτιά, υποθέτω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για να το θέσω. Τώρα δεν έχω πάει ποτέ σε αποτοξίνωση ή κάτι τέτοιο».