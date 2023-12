Όλοι λένε ότι ο Πιρς Μόργκαν ήταν η «Κυρία με τα περιστέρια» στο «Μόνος στο σπίτι 2» -Η απάντησή του [εικόνα] - iefimerida.gr

Ένα χριστουγεννιάτικο αστείο για το «Μόνος στο σπίτι» που καλά κρατεί τα τελευταία χρόνια κάνει τον Πιρς Μόργκαν να βγάζει καπνούς.

O 58χρονος Βρετανός παρουσιαστής και δημοσιογράφος αναγκάστηκε να αρνηθεί για ακόμη μια φορά ότι δεν είναι η «κυρία με τα περιστέρια» στην ταινία «Μόνος στο σπίτι 2» του 1992.

Τα τελευταία χρόνια, ο Μόργκαν βρέθηκε αντιμέτωπος με τα σχόλια των χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που είναι πεπεισμένοι ότι είχε τον συγκεκριμένο ρόλο στη συνέχεια της αγαπημένης και κλασσικής χριστουγεννιάτικης ταινίας.

Μάλιστα, το αστείο ξεκίνησε από τον γιο του Μόργκαν, Σπένσερ, το 2018 όταν πόσταρε τη φωτογραφία της ηθοποιού που υποδύεται την «κυρία με τα περιστέρια». Από τότε, το αστείο έγινε viral και εμφανίζεται κάθε χρόνο στα social media.

Τα Χριστούγεννα του 2023 δεν ήταν διαφορετικά, καθώς ένας χρήστης του X (πρώην Twitter) μοιράστηκε μια φωτογραφία της ηθοποιού Brenda Fricker από την συγκεκριμένη ταινία, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Βλέποντας το Home Alone Lost in New York, είχα ξεχάσει ότι ο Πιρς Μόργκαν έχει ρόλο σε αυτή την ταινία», μαζί με ένα emoji που κλαίει.

Η απάντηση του Πιρς Μόργκαν

Αυτό τράβηξε την προσοχή του παρουσιαστή, με τον ίδιο να απαντά στα social media: «Δεν. Είμαι. Εγώ», δίπλα σε δύο emoji με θυμωμένο πρόσωπο.

Οι φαν της ταινίας, όμως, παραμένουν πεπεισμένοι ότι ο Μόργκαν παίζει τον ρόλο, γράφοντας χιουμοριστικά: «Δεν σας είδα ποτέ στο ίδιο δωμάτιο, Πιρς, απλά λέω».

Τα ξεκαρδιστικά σχόλια των χρηστών

Τα σχόλια των χρηστών για την απίθανη ομοιότητα του παρουσιαστή με την ηθοποιό είναι απολαυστικά.

«Μόλις το παρακολούθησα σήμερα με τα παιδιά μου 6 και 4 ετών. Και οι δύο με κοίταξαν και είπαν: «Πατέρα, γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ είναι στο Palace Hotel ενώ ο Πιρς Μόργκαν μένει στο πάρκο ντυμένος σαν γυναίκα και καλυμμένος με περιστέρια;» Τα παιδιά αυτές τις μέρες, τα παρατηρούν όλα».

«Ο Πιρς Μόργκαν είναι εξωπραγματικός στο Home Alone 2. Θα μπορούσαν να κάνουν ένα spin off για την κυρία με τα περιστέρια; Έπρεπε να του είχε δοθεί Όσκαρ», ήταν άλλο ένα σχόλιο.

«Βλέποντας το Μόνος στο σπίτι 2 ξέχασα τον Πιρς Μόργκαν, ήταν ντροπή που η καριέρα του στην υποκριτική δεν απογειώθηκε».

«Μιλάτε όλοι για το ότι είναι ο Ντόναλντ Τραμπ στο Home Alone 2, αλλά ξεχνούν ότι ο Πιρς Μόργκαν ήταν και αυτός σε αυτό!».

Πάντως, η 78χρονη σήμερα ηθοποιός από την Ιρλανδία που είχε τον συγκεκριμένο λόγο λέγεται πώς είναι πολύ χαρούμενη με τη σύγκριση και ότι βρίσκει το όλο θέμα ξεκαρδιστικό.