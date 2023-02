«Εμφύλιος» στους Pink Floyd: «Ναζί διοικούν την Ουκρανία» -«Είσαι αντισημίτης, συνήγορος του Πούτιν» - iefimerida.gr

Τεράστιο φαίνεται να είναι το χάσμα ανάμεσα στα πρώην μέλη των Pink Floyd, με τον Ρότζερ Γουότερς να ισχυρίζεται ότι η Ουκρανία διοικείται από ναζί και δεν είναι πραγματική χώρα, και τον Ντέιβιντ Γκίλμορ να τον κατηγορεί ως αντισημίτη.

Η ρήξη μεταξύ των δύο μελών του κορυφαίου ροκ συγκροτήματος όλων των εποχών αναζωπυρώθηκε μετά τους ισχυρισμούς της συζύγου του Γκίλμορ, της Πόλι Σάμσον, σχετικά με τον Γουότερς.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα, η Σάμσον χαρακτήρισε το ιδρυτικό μέλος των Pink Floyd «αντισημίτη μέχρι τον σάπιο πυρήνα του», καθώς και «συνήγορο του Πούτιν» -σε μια ανάρτηση που αναδημοσίευσε και ο ίδιος ο Γουότερς στο Twitter.

Από την πλευρά του, ο Γουότερς απέρριψε τους ισχυρισμούς, τους οποίους χαρακτήρισε «εξαιρετικά ανακριβείς» και «εμπρηστικούς», προσθέτοντας ότι δέχεται συμβουλές για τη στάση που πρέπει να κρατήσει.

Θύελλα αντιδράσεων για τις δηλώσεις του Ρότζερ Γουότερς στο Σ.Α του ΟΗΕ

Ο Γουότερς, εκ των ιδρυτών των Pink Floyd, προκάλεσε οργή όταν εξέφρασε τη γνώμη του για την εισβολή του Πούτιν.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χθες, μάλιστα, καταγγέλθηκε από την Ουκρανία, εξαιτίας των δηλώσεών του στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, στο οποίο προσκλήθηκε από τη Μόσχα, ότι η επίθεση της Ρωσίας δεν ήταν απρόκλητη.

Γουότερς στο BBC: Καταδικάζω την εισβολή, αλλά δεν ήταν απρόκλητη



«Η εισβολή ήταν παράνομη. Το καταδικάζω με τον πιο έντονο τρόπο» είπε ο 79χρονος μουσικός μέσω βίντεο, προσθέτοντας: «Η εισβολή δεν ήταν απρόκλητη. Επίσης, καταδικάζω τους προβοκάτορες με τον πιο έντονο τρόπο».

Ο πρεσβευτής της Ουκρανίας στον ΟΗΕ, Sergiy Kyslytsya, απάντησε αναφερόμενος σε ένα τραγούδι των Pink Floyd:

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τι λυπηρό για τους πρώην θαυμαστές του να τον βλέπουν να αποδέχεται τον ρόλο ενός "τούβλου στον τοίχο" (another brick in the wall), τον τοίχο της ρωσικής παραπληροφόρησης και προπαγάνδας».

Σχολιάζοντας τη σύγκρουση στην Ουκρανία, ο Γουότερς είπε στην The Telegraph ότι, κατά την άποψή του, η ιδέα ότι η εισβολή της Ρωσίας είναι απρόκλητη είναι «τρελή» και στη συνέχεια ισχυρίστηκε ότι «οι ναζί ελέγχουν» την κυβέρνηση της Ουκρανίας.

Αναφερόμενος σε προηγούμενο άρθρο που είχε γράψει σχετικά με το θέμα, ο Γουότερς είπε ότι ορισμένες επικρίσεις στον Πούτιν ήταν άδικες: «Έγραψα πριν από περίπου τρεις μήνες αποκαλώντας τον Βλαντίμιρ Πούτιν γκάνγκστερ… Αυτό μπορεί να ήταν άδικο. Μπορεί να ηγείται της χώρας του προς όφελος όλου του λαού της Ρωσίας».

Επίσης, χαρακτήρισε την Ουκρανία «βαθιά διχασμένη» χώρα, που «στην πραγματικότητα δεν είναι χώρα» αλλά ένα «ακαθόριστο πείραμα».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κόντρα των μελών των Pink Floyd κρατάει εδώ και 40 χρόνια

Οι δύο πρώην μουσικοί των Pink Floyd τσακώνονται εδώ και 40 χρόνια, από τότε που ο Γουότερς έφυγε από το συγκρότημα, το 1985. Οι εντάσεις μεταξύ των δύο σιγοβράζουν εδώ και χρόνια, κάτι που έθιξε και ο ίδιος ο Γουότερς, μιλώντας στη βρετανική Telegraph.

Ανακοινώνοντας ότι ξαναηχογράφησε κρυφά το εμβληματικό άλμπουμ «The Dark Side of the Moon» του 1973, ο Γουότερς δηλώνει -ανένδοτος- ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με αυτό, καθώς είναι δικό του έργο και αυτός το έγραψε.

Επέκρινε, δε, τον Γκίλμορ ως έναν άνθρωπο που δεν έχει τίποτα να πει και που δεν ήταν καλλιτέχνης.

Ο Γουότερς ίδρυσε τους Pink Floyd το 1965 μαζί με τους Σιντ Μπάρετ (κιθάρα, φωνητικά), Νικ Μέισον (τύμπανα) και Ρίτσαρντ Ράιτ (πλήκτρα, φωνητικά).

Ο Γκίλμορ εντάχθηκε στο συγκρότημα δύο χρόνια αργότερα, το 1967, και ο Μπάρετ αποχώρησε την επόμενη χρονιά εξαιτίας προβλημάτων ψυχικής υγείας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ