«Hey Hey Rise Up»: Κυκλοφόρησε το τραγούδι των Pink Floyd υπέρ της Ουκρανίας [βίντεο] - iefimerida.gr

Την υποστήριξή τους στον λαό της Ουκρανίας εξέφρασαν με τον δικό τους, μοναδικό τρόπο οι θρυλικοί Pink Floyd.

Το βρετανικό συγκρότημα, όπως ανακοίνωσε μέσα από τους επίσημους λογαριασμούς του, κυκλοφόρησε το “Hey Hey Rise Up”, το πρώτο πρωτότυπο κομμάτι που συνθέτουν οι Pink Floyd μετά από 28 χρόνια -ο τελευταίος τους δίσκος με πρωτότυπες συνθέσεις ήταν το The Division Bell του 1994.

«Στις 24 Φεβρουαρίου 2022, η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία. Ο τραγουδιστής των Boombox Andriy Khlyvnyuk ολοκλήρωσε την περιοδεία του στις ΗΠΑ και επέστρεψε στο Κίεβο για να υπερασπιστεί τη χώρα του. Τρεις μέρες αργότερα, πόσταρε ένα βίντεο στο Instagram στο οποίο τραγουδάει το ουκρανικό τραγούδι "The Red Viburnum in the Meadow" (Το κόκκινο βιβούρνο στο λιβάδι). Τον συνοδεύουν πλέον οι Pink Floyd, για να υποστηρίξουν το μήνυμα αντίστασης που έστειλε» είναι τα πρώτα λόγια που διαβάζει όποιος «κλικάρει» στο βίντεο των Pink Floyd.

Pink Floyd: Nιώθουμε οργή και απόγνωση

Ο ηγέτης -απουσία του Roger Waters- των Floyd, David Gilmour, δήλωσε ότι «εμείς, όπως τόσοι πολλοί ακόμη, νιώθουμε την οργή και την απόγνωση από αυτή την κακόβουλη πράξη της εισβολής μιας εκ των μεγάλων δυνάμεων του πλανήτη σε μια ανεξάρτητη, ειρηνική και δημοκρατική χώρα».

Ο Γκίλμορ εξήγησε και το πώς γνώρισε τον Andriy, που τραγουδά στο κομμάτι:

«Το 2015 έπαιξα μια συναυλία στο Κόκο, στο Λονδίνο, για να υποστηρίξω το Ελεύθερο Θέατρο της Λευκορωσίας (Belarus Free Theatre), τα μέλη του οποίου είχαν φυλακιστεί. Οι Pussy Riot και μια ουκρανική μπάντα έπαιζαν επίσης εκεί. Επρόκειτο να παρουσιάσουν το δικό τους σετ, όμως ο τραγουδιστής τους, ο Andriy, είχε προβλήματα με τη βίζα του και έτσι η υπόλοιπη μπάντα του εμφανίστηκε μαζί μου. Παίξαμε το Wish You Were Here για τον Andriy εκείνο το βράδυ. Πρόσφατα έμαθα ότι ο Andriy έφυγε από την αμερικανική περιοδεία που έκανε με τους Boombox για να επιστρέψει στην Ουκρανία και να ενταχθεί στις χερσαίες δυνάμεις. Μετά είδα εκείνο το απίστευτο βίντεό του στο Instagram, όπου βρίσκεται σε μια πλατεία στο Κίεβο, με μια πανέμορφη, εκκλησία με χρυσό τρούλο στο βάθος και να τραγουδά στη σιωπή της πόλης, δίχως κανένα ήχο από το περιβάλλον, λόγω του πολέμου. Ήταν μια πολύ δυνατή στιγμή για εμένα και με έκανε να θέλω να το βάλω σε μουσική»

Στο διάστημα που γινόταν η ηχογράφηση του τραγουδιού των Pink Floyd ο Andriy τραυματίστηκε στις πολεμικές συγκρούσεις και νοσηλεύτηκε. Τότε, σύμφωνα με τους Pink Floyd, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Γκίλμορ και του έπαιξε ένα τμήμα του τραγουδιού από το τηλέφωνο. «Μου έδωσε την ευχή του. Και οι δυο ελπίζουμε να βρεθούμε από κοντά στο μέλλον» προσέθεσε ο Γκίλμορ.

Όλα τα έσοδα του "Hey Hey Rise Up" θα δοθούν για τη στήριξη της Ουκρανίας

Σχετικά με το τραγούδι “Hey Hey Rise Up”, o θρυλικός κιθαρίστας – τραγουδιστής των Pink Floyd, εξέφρασε την ευχή του να λάβει δημοσιότητα και υποστήριξη «για να μαζέψουμε χρηματοδοτήσεις για φιλανθρωπικούς σκοπούς» αλλά και για να «αναπτερώσει το ηθικό». Όπως λέει, «θέλουμε να εκφράσουμε την υποστήριξή μας για την Ουκρανία και με αυτόν τον τρόπο να δείξουμε ότι το μεγαλύτερο τμήμα του πλανήτη αντιλαμβάνεται ότι είναι απόλυτα λάθος μια υπερδύναμη να εισβάλει σε μια ανεξάρτητη, δημοκρατική χώρα όπως η Ουκρανία».

Το βίντεο για το τραγούδι των Pink Floyd για την Ουκρανία μαγνητοσκοπήθηκε ταυτόχρονα με τις ηχογραφήσεις: