Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου ξεσηκώνει το Instagram με topless φωτογραφία [εικόνα] - iefimerida.gr

Με μία topless φωτογραφία η ηθοποιός Πηνελόπη Αναστασοπούλου ξεσήκωσε τους θαυμαστές της στο instagram.

Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου μετρά 364.000 ακόλουθους στο Instagram και το απόγευμα της Παρασκευής ανήρτησε μία ασπρόμαυρη φωτογραφία, πιθανόν από τις καλοκαιρινές της διακοπές, όταν και είχε τα μαλλιά της κοτσιδάκια.

Η ίδια ποζάρει στον φωτογραφικό φακό χωρίς ρούχα, καλύπτοντας με τα χέρια της, το στήθος.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη λεζάντα της ανάρτησής η ηθοποιός έγραψε «I had a dream. I got everything I wanted», που σημαίνει «Είχα ένα όνειρο. Κατάφερα όλα όσα ήθελα».

Δείτε την φωτογραφία που ανήρτησε η Πηνελόπη Αναστασοπούλου

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ