Δήμητρα Αλεξανδράκη: Έχω ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας που δεν το κοστολογώ [βίντεο] - iefimerida.gr

Στην οικειοθελή της αποχώρηση από το νέο reality παιχνίδι του ΣΚΑΪ, «I’m A Celebrity Get Me Out Of Here», αναφέρθηκε σε δηλώσεις της η Δήμητρα Αλεξανδράκη, αποκαλύπτοντας ότι αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Η ίδια, που έχει επιστρέψει ήδη στην Ελλάδα μετά την απόφασή της να αποχωρήσει οικειοθελώς από τον Άγιο Δομίνικο, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Fay’s Time» εξηγώντας τους λόγους που την οδήγησαν εκτός παιχνιδιού.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δήμητρα Αλεξανδράκη: Το «I’m A Celebrity Get Me Out Of Here» είναι πολύ πιο δύσκολο από το «Survivor»

«Πέρασα πολύ ωραία, αλλά ήταν δύσκολο. Είναι πολύ πιο δύσκολο από το Survivor, δεν είχε καμία σχέση με αυτό που φανταζόμουν. Αλλά ο λόγος που έφυγα δεν ήταν αυτός, αποχώρησα για λόγο υγείας. Επειδή έχω δει τι βλακείες έχουν ειπωθεί, έχω ένα σοβαρό θέμα υγείας, το οποίο προσωπικά δεν το κοστολογώ», ανέφερε η πρώην παίκτρια του νέου reality παιχνιδιού.

«Γνώριζα και πριν πάω στο παιχνίδι για το πρόβλημα υγείας μου, δεν περίμενα ότι θα επιδεινωθεί. Οπότε σκέφτηκαν ότι δεν είχα κάτι να ρισκάρω. Ήθελα πάρα πολύ να παίξω και λυπάμαι πολύ που δεν έπαιξα. Οι συμπαίκτες μου έκλαιγαν όταν τους είπα ότι θα φύγω», πρόσθεσε η ίδια.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη αναφέρθηκε, ακόμη, στον σύντροφό της και τα σκυλάκια τους, τονίζοντας ότι, παρά το γεγονός ότι της έλειψαν, δεν ήταν αυτός ο λόγος που έφυγε από το «I’m A Celebrity Get Me Out Of Here».

«Πάρα πολύ μου έλειψαν τα “παιδάκια” μου και ο άνδρας μου. Είχα την στήριξη του άνδρα μου και οι άνθρωποί μου στεναχωρήθηκαν που έφυγα. Δεν έφυγα επειδή μου έλειψαν, ήθελα πολύ να παίξω. Αλλά δεν βάζω την υγεία μου πάνω από τίποτα, η υγεία μου είναι πάνω από όλα», είπε χαρακτηριστικά.