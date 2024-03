Πέθανε ο πρωταγωνιστής της σειράς «Ο πλανήτης των πιθήκων» Ρον Χάρπερ σε ηλικία 91 ετών - iefimerida.gr

Πέθανε ο ηθοποιός Ρον Χάρπερ, που είχε πρωταγωνιστήσει στην τηλεοπτική σειρά «Ο πλανήτης των πιθήκων» (1974), σε ηλικία 91 ετών.

Ο Αμερικανός ηθοποιός πέθανε στο σπίτι του στο West Hills από φυσικά αίτια.

Ο Ρον Χάρπερ γεννήθηκε στις 12 Ιανουαρίου του 1936 στην Πενσιλβάνια των ΗΠΑ. Αφού υπηρέτησε στο ναυτικό των ΗΠΑ, εγκαταστάθηκε στη Νέα Υόρκη.

Έπειτα από αρκετές απογοητεύσεις κέρδισε δουλειά ως μαθητής του Πολ Νιούμαν στο έργο του Broadway «Γλυκό πουλί της Νιότης» το 1959. Μετακομίζοντας στο Χόλιγουντ, ο πρώτος του ρόλος ήταν το 1960 για την τηλεοπτική σειρά του NBC, «Tales of Wells Fargo».

Ο διάσημος ηθοποιός πρωταγωνίστησε στην τηλεοπτική σειρά «Ο πλανήτης των πιθήκων», στην οποία βασίστηκαν οι γνωστές ταινίες, στη σειρά «Land Of The Lost» και στην ταινία «Περλ Χάρμπορ», με τον Μπεν Άφλεκ.

Άλλες ταινίες στις οποίες διακρίθηκε ήταν: Below Utopia (1997), The Odd Couple II (1998), Freedom Strike (1998), Glass Trap (2005) και The Poughkeepsie Tapes (2007).