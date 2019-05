Ο δύστροπος και αγενής πρίγκιπας Φίλιππος -Η τρελή απαίτηση που έχει από τους καλεσμένους του

Ιδιαίτερα προετοιμασμένοι πρέπει να είναι όσοι πρόκειται να δειπνήσουν με τον πρίγκιπα Φίλιππο της Μεγάλης Βρετανίας, καθώς όπως είναι γνωστό, έχει ορισμένες ιδιοτροπίες.

Όλα αυτά τα χρόνια, η βασίλισσα Ελισάβετ και ο σύζυγός της Φίλιππος, έχουν δειπνήσει με μερικούς από τους πιο διάσημους και πιο σημαντικούς ανθρώπους στον κόσμο. Εχουν διοργανώσει πολλά εντυπωσιακά επίσημα γεύματα στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, ενώ έχουν επίσης παρευρεθεί και οι ίδιοι ως καλεσμένοι σε δείπνα κατά τις επισκέψεις τους σε άλλες χώρες.

Η βασίλισσα Ελισάβετ και ο πρίγκιπας Φίλιππος, υποδέχονται τον βασιλιά της Ισπανίας Φελίπε και τη σύζυγό του, Λετίθια σε επίσημο δείπνο / Φωτογραφία: AP/Matt Dunham, Pool

Όταν όμως προσκαλούν οι ίδιοι κάποιους να γευματίσουν μαζί τους σε ιδιαίτερα δείπνα, υπάρχει μια ιδιαίτερα αυστηρή και ασυνήθιστη απαίτηση εκ μέρους του πρίγκιπα Φιλίππου, την οποία πρέπει να ακολουθήσουν οι καλεσμένοι του.

Σύμφωνα με τον συγγραφέα Μπράιαν Χόι που ασχολείται με τα βασιλικά θέματα, ο δούκας του Εδιμβούργου είναι αυτός που θα αποφασίζει πάντα, τι πρόκειται να συζητηθεί στο τραπέζι.

Συγκεκριμένα, γράφει στο βιβλίο του «Not in Front of the Corgis»: «Όταν ο πρίγκιπας Φίλιππος διοργανώνει ένα πριβέ δείπνο, το αρέσει να επιλέγει αυτός το θέμα της συζήτησης».

«Μια κυρία βρέθηκε σε απόγνωση όταν έμαθε ότι έπρεπε να συμμετάσχει σε μία συζήτηση πάνω στο θέμα των «φυλλοβόλων δέντρων», για το οποίο δεν ήξερε απολύτως τίποτα», προσθέτει.

«Αν οι καλεσμένοι δεν είναι αρκετά ενήμεροι για το εκάστοτε θέμα, ο Φίλιππος μπορεί να νευριάσει. Από την άλλη, αν κάποιος ξέρει πολλά περισσότερα από αυτόν, τότε μπορεί να καταστρέψει το δείπνο», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο βιβλίο.

Ο δούκας του Εδιμβούργου / Φωτογραφία: Gareth Fuller/pool photo via AP

Υπάρχει όμως ένας τρόπος από το να γλιτώσετε την ντροπή, αν ποτέ τύχει να σας καλέσει ο πρίγκιπας Φίλιππος να δειπνήσετε μαζί του.

«Προφανώς, το μυστικό είναι να επικοινωνήσετε με το γραφείο του εκ των προτέρων και να μάθετε τα αγαπημένα του θέματα εκείνη την περίοδο. Έτσι, θα μπορέσετε να μάθετε αρκετά ώστε να μπορέσετε συνεισφέρετε με έξυπνο τρόπο στη συζήτηση, χωρίς ωστόσο να επισκιάσετε τον οικοδεσπότη», εξηγεί ο Μπράιαν. «Ειδάλλως, μπορεί να γίνει “δυσάρεστη παρέα”».

Είναι γνωστό εξάλλου, πως ο πρίγκιπας Φίλιππος δεν είναι και από τους πιο εύκολους χαρακτήρες. Όπως έχουν υποστηρίξει πολλοί που έχουν συναναστραφεί μαζί του, είναι ιδιαίτερα ιδιότροπος,ενώ τον έχουν χαρακτηρίσει αγενή και αλαζόνα.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγους μήνες ο πρίγκιπας Φίλιππος είχε προκαλέσει τροχαίο ατύχημα και άργησε πολύ να ζητήσει συγγνώμη. Μάλιστα, το έκανε έπειτα από πιέσεις και... κράξιμο που δέχτηκε.