Πέντε τρόφιμα για να παραμείνετε πάντα νέοι: Τι λέει 63χρονος γιατρός που δείχνει 20 χρόνια μικρότερος - iefimerida.gr

Ένας γιατρός που ισχυρίζεται πως το σώμα του είναι βιολογικά 20 χρόνια νεότερο από την πραγματική του ηλικία, αποκάλυψε τις 5 τροφές που τρώει καθημερινά για να δείχνει τόσο νέος.



Ο 63χρονος Δρ. Μαρκ Χάιμαν, από τη Μασαχουσέτη, είναι γιατρός και συγγραφέας του μπεστ σέλερ «Young Forever: The Secrets To Living Your Longest, Healthiest life».



Έχει περισσότερους από 286.000 ακόλουθους στο TikTok, όπου μοιράζεται τις συμβουλές του για μια πιο μακροχρόνια και υγιή ζωή. Σε ένα πρόσφατο, λοιπόν, βίντεο, αποκάλυψε τις πέντε τροφές που συνιστά να τρώτε καθημερινά για βέλτιστη υγεία. «Αυτά τα πράγματα είναι φάρμακα» είπε.



Ποιες είναι οι πέντε τροφές στις οποίες «ορκίζεται» ο 63χρονος γιατρός

Σταυρανθή λαχανικά

Η πρώτη τροφή που πρότεινε ο Δρ. Χάιμαν ήταν τα σταυρανθή λαχανικά, όπως το μπρόκολο, τις λαχανίδες, τα λαχανάκια Βρυξελλών, το λάχανο και το κουνουπίδι.

«Όλα αυτά περιέχουν ενώσεις που ενεργοποιούν τις κυτταρικές οδούς αποτοξίνωσης και βελτιστοποιούν την κατάσταση των μετάλλων σας» είπε.



Τα σταυρανθή λαχανικά είναι συνήθως πλούσια σε βιταμίνες και μέταλλα, όπως φυλλικό οξύ και βιταμίνη Κ, σύμφωνα με την Ακαδημία Διατροφής και Διαιτολογίας.



Ο γιατρός σημείωσε πως το φυλλικό οξύ είναι σημαντικό για τη μεθυλίωση, μια βασική βιοχημική διαδικασία. Στην ιστοσελίδα του μάλιστα, εξηγεί, πως η μεθυλίωση συμβάλει στην επισκευή του DNA σε καθημερινή βάση, στην ανακύκλωση μορίων που απαιτούνται για την αποτοξίνωση, στη διατήρηση της διάθεσης και στη διατήρησης της φλεγμονής υπό έλεγχο. Βοηθά επίσης στον έλεγχο της ομοκυστεΐνης, η οποία μπορεί να βλάψει τα αιμοφόρα αγγεία και να αυξήσει τον κίνδυνο θρόμβων στο αίμα αν είναι πολύ υψηλή.



Είναι λοιπόν σημαντικό να «τρώτε τουλάχιστον ένα ή δύο φλιτζάνια αυτής της κατηγορίας λαχανικών κάθε μέρα», ανέφερε ο ειδικός σε θέματα μακροζωίας στο βίντεό του.



Ελαιόλαδο

Ο Δρ. Χάιμαν αναφέρει επίσης στο βίντεό του πως το ελαιόλαδο είναι μία από τις αγαπημένες του πηγές καλών λιπαρών, καθώς «έχει αποδειχθεί ότι περιέχει όλα τα είδη των αντιφλεγμονωδών ενώσεων».



Σύμφωνα με έρευνες, το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο δρα ως φυσικό αντιφλεγμονώδες με τρόπο παρόμοιο με τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα όπως η ασπιρίνη ή η ιβουπροφαίνη. Είναι επίσης πλούσιο σε υγιή μονοακόρεστα λιπαρά και περιέχει μεγάλες ποσότητες αντιοξειδωτικών.



«Τα καλά λιπαρά είναι καλά για εμάς» είπε. «Πρέπει να βεβαιωθείτε πως λαμβάνετε πολλά καλά λιπαρά και το ελαιόλαδο είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να το κάνετε. Θα πρέπει να είναι το βασικό σας λίπος».



Ξηροί καρποί

Ο Δρ. Χάιμαν συνέχισε εκθειάζοντας τους ξηρούς καρπούς και λέγοντας πως είναι «τόσο σημαντικοί». «Είναι γεμάτοι μέταλλα, λιπαρά, πρωτεΐνες και φυτικές ίνες» είπε. «Είναι μία από τις υπερτροφές της φύσης».



Ο ειδικός εξήγησε πως οι ξηροί καρποί έχει αποδεχθεί ότι αυξάνουν το προσδόκιμο ζωής και το εύρος της υγείας, καθώς και ότι μειώνουν το διαβήτη.

Ο γιατρός λοιπόν, συνιστά να «τσιμπολογάτε» ξηρούς καρπούς και σπόρους, συμπεριλαμβανομένων των αμυγδάλων, των καρυδιών, των πεκάν, των φουντουκιών, των macadamia, των κολοκυθόσπορων, των σπόρων chia και του σουσαμιού.



Μούρα

Ο Δρ. Χάιμαν είναι επίσης οπαδός των μούρων, τα οποία αποτελούν «μεγάλη πηγή αντιοξειδωτικών» και «φυτοχημικών» (ενώσεις που παράγονται από τα φυτά). «Αυτά τα φωτοχημικά ενεργοποιούν τα μονοπάτια μακροζωίας που όλοι χρειαζόμαστε για να ενεργοποιήσουμε τα θεραπευτικά μας συστήματα, το οποίο είναι το βασικό κλειδί για να παραμείνουμε νέοι για πάντα» είπε.



Στην ιστοσελίδα του συνιστά την κατανάλωση κράνμπερι, βατόμουρων και φράουλας. «Είναι πλούσια σε ισχυρά αντιοξειδωτικά που ονομάζονται ανθοκυανίνες και πιστεύεται ότι προστατεύουν από τις καρδιακές παθήσεις αποτρέποντας τους θρόμβους αίματος» έγραψε. «Μπορούν επίσης να καθυστερήσουν τη γήρανση των κυττάρων στο σώμα. Υπάρχουν επίσης κάποιες ενδείξεις πως μπορεί να βοηθήσουν στην καθυστέρηση της εμφάνισης της νόσου Αλτσχάιμερ».



Πράσινο τσάι

Το πέμπτο πράγμα που καταναλώνει καημερινά ο Δρ. Χάιμαν είναι το πράσινο τσάι, αν και παραδέχτηκε πως τεχνικά δεν είναι τρόφιμο.



«Περιέχει όλα αυτά τα φωτοχημικά και τις κατεχίνες, τα οποία έχει αποδειχθεί ότι ενεργοποιούν τους διακόπτες μακροζωίας και τα μονοπάτια στο σώμα μας που μας κρατούν νέους και υγιείς», εξήγησε.



Μελέτες έχουν δείξει ότι οι ενώσεις του πράσινου τσαγιού μπορεί να βοηθήσουν στην προστασία από τον καρκίνο και τις καρδιακές παθήσεις, καθώς και να αυξήσουν δυνητικά τη διάρκεια ζωής.



Μάλιστα, όπως σημείωσε ο γιατρός, στην Ικαρία, μια περιοχή όπως λέει όπου οι κάτοικοι ζουν περισσότερο, πίνουν τσάι από άγριο φασκόμηλο. «Το πράσινο τσάι βοηθά στην προστασία από τις καρδιακές παθήσεις, την υψηλή αρτηριακή πίεση, τις ηπατικές παθήσεις, την υψηλή χοληστερόλη και τις φλεγμονές και ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα», έγραψε στο Facebook το 2018.



«Η κατανάλωση πράσινου τσαγιού είναι επίσης ένας από τους ευκολότερους τρόπους για να κάψετε λίπος. Αυτό συμβαίνει επειδή περιέχει άφθονες κατεχίνες, οι οποίες αυξάνουν τη θερμογένεση (καύση θερμίδων) και αποτρέπουν τις βλαβερές επιδράσεις των ελεύθερων ριζών στο μεταβολισμό σας. Το πράσινο τσάι γίνεται ακόμα πιο ευεργετικό σε μορφή matcha -σκόνη φύλλων τσαγιού που μπορείτε να αναμείξετε με νερό ή να προσθέσετε σε smoothies, που είναι ένας από τους αγαπημένους μου τρόπους κατανάλωσής του».