H Πάμελα Άντερσον έγραψε βιβλίο και το περιεχόμενό του είναι έκπληξη - iefimerida.gr

Η Πάμελα Άντερσον ανακοίνωσε «ενθουσιασμένη» το πρώτο της βιβλίο μαγειρικής με τίτλο «I Love You by Pamela Anderson: Recipes from the Heart», το οποίο θα κυκλοφορήσει στα βιβλιοπωλεία στις 15 Οκτωβρίου.



Η διάσημη ηθοποιός, εμπνευσμένη από τον ρουστίκ τρόπο ζωής της στο κτήμα της οικογένειάς της στο Βανκούβερ, έφτιαξε ένα βιβλίο μαγειρικής 228 σελίδων, που περιλαμβάνει 80 «σπιτικές και επηρεασμένες από τον κόσμο» συνταγές με βάση τα φυτά, καθώς και συμβουλές για τον βιώσιμο σχεδιασμό και την κηπουρική.



H Πάμελα Άντερσον μαγειρεύει στην αυλή του σπιτιού της

Πώς δημιουργήθηκε το βιβλίο μαγειρικής

Το βιβλίο μαγειρικής της Πάμελα Άντερσον, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, δημιουργήθηκε αρχικά ως ένα «δώρο για το καλωσόρισμα των γιων της και των συντρόφων της και αποτελούνταν από ένα κουτί με κάρτες με συνταγές με την ένδειξη «I Love You».



«Αυτό το βιβλίο ήταν ένας κόπος αγάπης – από την καρδιά μου, που ξεχειλίζει στο σύμπαν … με όλα τα αγαπημένα μου πράγματα από τη ζωή μου με φαγητό και παραξενιές.. . εμπνευσμένο από τα ταξίδια μου, αλλά κυρίως από το νησί στο οποίο μεγάλωσα, ένα τροπικό δάσος που αξίζει όλη τη δόξα».

Η ροδακινόπιτα της Πάμελα Άντερσον

«Πρόκειται για ένα βιβλίο μαγειρικής lifestyle – τίποτα το φανταχτερό. Και διασκέδαση με ένα ταπεινό είδος χαράς. Γιορτάζει τη μαγεία των γραφικών τοποθεσιών όπου η φύση έχει πάντα μια περήφανη θέση στο τραπέζι. Ανυπομονώ να βρεθεί σε όλα τα σπίτια, από την οικογένειά μας μέχρι τα δικά σας».



Το βιβλίο μαγειρικής είναι η δεύτερη συγγραφική απόπειρα της Πάμελα Άντερσον μετά την κυκλοφορία των απομνημονευμάτων της με τίτλο «Love, Pamela» που κυκλοφόρησαν πέρυσι.



Μια ματιά στη ρουστίκ κουζίνα της Πάμελα

Όπως μπορεί να δει κανείς από τις φωτογραφίες που ανέβασε στο λογαριασμό της στο Instagram η Πάμελα Άντερσον, το εξώφυλλο του βιβλίου δείχνει την ίδια να χαμογελάει καθώς κάθεται σε ένα ρουστίκ τραπέζι κουζίνας.

Σύμφωνα με το περιοδικό People οι φωτογραφίσεις των συνταγών έγιναν εν μέρει στη δική της κουζίνα, η οποία περιγράφεται ως ένα «προσγειωμένο οικογενειακό, παραμυθένιο βασίλειο».

Η μεταμόρφωση της Πάμελα Άντερσον

Να σημειωθεί πάντως πως τους τελευταίους μήνες η Πάμελα Άντερσον έχει αγκαλιάσει τη φυσική της πλευρά – εντός και εκτός κουζίνας – με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα το γεγονός πως τον Σεπτέμβριο, στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, εμφανίστηκε άβαφη.



«Ξέρω ότι δεν έκανα βήματα προς την παγκόσμια ειρήνη, αλλά έκανα μια δήλωση» δήλωσε η ηθοποιός στη Vogue τον Οκτώβριο. «Απλά σκέφτηκα πως το κάνω αυτό για όλα τα κορίτσια εκεί έξω».

Έκτοτε, η Άντερσον έχει γίνει το πρόσωπο ενός ευρύτερου κινήματος χωρίς μακιγιάζ. «Απλά δεν θέλω να παίξω το παιχνίδι» δήλωσε στο People τον Νοέμβριο. «Ένιωσα ωραία όταν κοιτάχτηκα στον καθρέφτη και είπα: ‘Είμαι εντάξει έτσι όπως είμαι’».