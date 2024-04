Η «Σάρλοτ» του «Sex and the City» πέταξε τα fillers -Αγνώριστη χωρίς μακιγιάζ - iefimerida.gr

Μια selfie χωρίς μακιγιάζ από τις διακοπές της στην Κένυα, μοιράστηκε με τους ακολούθους της η Κριστίν Ντέιβις, δείχνοντας τη φυσική ομορφιά της.



Αυτό συμβαίνει σχεδόν ένα χρόνο αφότου η 59χρονη ηθοποιός παραδέχτηκε ότι έβγαλε τα fillers από το πρόσωπό της επειδή πληγώθηκε όταν την ειρωνεύτηκαν ανελέητα για το «φουσκωμένο της πρόσωπο».



H selfie της άβαφης Κριστίν Ντέιβις

Στην φωτογραφία που μοιράστηκε λοιπόν η πρωταγωνίστρια του «Sex and the City», το οποίο επέστρεψε με τον τίτλο «And Just Like That» - δείχνει αγνώριστη με τα φουντωτά μαλλιά της. «Με τζετ λαγκ, αλλά τα μαλλιά της Κένυας το αξίζουν» έγραψε στη λεζάντα.

Η Κριστίν Ντέιβις χωρίς ίχνος μακιγιάζ

Οι θαυμαστές της έσπευσαν να σχολιάσουν πόσο όμορφη και φυσική έδειχνε στο στιγμιότυπο. «Θεέ μου» έγραψε ένας θαυμαστής προσθέτοντας ένα emoji με μάτια καρδιάς ενώ ένας άλλος μοιράστηκε μια σειρά από emojis με χέρια σε θέση προσευχής.



Σχολιαστές που έχουν πάει στην Κένυα επιβεβαίωσα πως υπάρχει κάτι στον αέρα εκεί που κάνει τα μαλλιά να δείχνουν φανταστικά. «Κι εμένα μου λείπουν τα μαλλιά της Κένυας. Ανυπομονώ να επιστρέψω» έγραψε κάποιος.



Γιατί έβγαλε τα fillers από το πρόσωπό της η Κριστίν Ντέιβις

Πάντως, το πρόσωπο της ηθοποιού φαινόταν αδυνατισμένο και πολύ λιγότερο πρησμένο από ό,τι στο παρελθόν.

Η Κριστίν Ντέιβις μίλησε σε συνέντευξή της στην Telegraph πέρυσι το καλοκαίρι, για τις αντιδράσεις που δέχτηκε επειδή χρησιμοποίησε filler στο πρόσωπό της και παραδέχτηκε ότι «έκλαψε».



«Έπρεπε να τα βγάλω και με γελοιοποίησαν ανελέητα. Με έκαναν να κλάψω. Είναι πολύ αγχωτικό» ανέφερε.



Παραδέχτηκε επίσης πως έκανε επέμβαση στα χείλη της – αλλά τα αποτελέσματα δεν ήταν αυτά που περίμενε. «Κανείς δεν μου είπε ότι δεν έδειχναν καλά για πολύ καιρό» είπε. «Ευτυχώς, έχω καλούς φίλους που μου το είπαν τελικά – το θέμα είναι ότι δεν χαμογελάς στον καθρέφτη. Ποιος χαμογελάει στον εαυτό του στον καθρέφτη; Τρελοί άνθρωποι».