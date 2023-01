Τι είναι η ταινία «Τα Πάντα Όλα», που σάρωσε στα Όσκαρ 2023 -Πώς έγινε τόσο μεγάλη επιτυχία - iefimerida.gr

Σε μια εποχή που ο κινηματογράφος έχει περάσει από πολλές δυσκολίες, βγαίνουν μερικές ταινίες που καταφέρνουν να γεμίσουν τις αίθουσες και να θερμάνουν τις συζητήσεις. Στη λίστα με τις υποψηφιότητες για τα Όσκαρ 2023 περιλαμβάνονται αρκετές τέτοιες.

Καθώς ο κόσμος ακόμη δεν έχει συνέλθει από την πανδημία και τα lockdowns, το χόμπι της παρακολούθησης κινηματογραφικών ταινιών σε αίθουσες σινεμά δεν έχει την παλιά του δυναμική, για τους περισσότερους. Επίσης, η μεγάλη άνοδος του streaming, που μπήκε πλέον σε κάθε σπίτι, επηρεάζει την απόφαση του κόσμου όσον αφορά το εάν θα πάει σε σινεμά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μια από τις ταινίες που συζητήθηκαν πολύ και έφεραν κόσμο στις αίθουσες είναι το Everything Everywhere All At Once, που κατάφερε να αποσπάσει πολλά βραβεία, να αγαπηθεί από κοινό και κριτικούς, αλλά και, σήμερα, να αποκτήσει 11 υποψηφιότητες στα βραβεία Όσκαρ.

Πώς, όμως, μια νέα ταινία, που δεν είναι κάποιο γνωστό blockbuster, όπως, για παράδειγμα, το Top Gun, και δεν είναι μέρος κάποιου δημοφιλούς franchise, κατάφερε να γίνει τόσο γνωστή, να «σαρώσει» στα βραβεία και να κερδίσει στα κινηματογραφικά εισιτήρια;

Τι είναι το Everything Everywhere All At Once

Η ταινία Everything Everywhere All at Once -της οποίας ο τίτλος μεταφράστηκε πολύ εύστοχα στα Ελληνικά ως «Τα Πάντα Όλα», πιάνοντας απόλυτα το ύφος αλλά και χρησιμοποιώντας έναν όρο που χρησιμοποιείται ευρέως στην καθημερινή γλώσσα- εξιστορεί την περιπέτεια μιας Κινεζοαμερικανίδας ιδιοκτήτριας πλυντηρίου, της Έβελιν Ουάνγκ, που δυσκολεύεται να πληρώσει τους φόρους της και να διατηρήσει σχέσεις με τα κοντινά της πρόσωπα.

Παρόλο που η ταινία έχει στοιχεία οικογενειακού δράματος, το είδος της μεταπηδά από το ένα ύφος στο άλλο, καθώς η Έβελιν ανακαλύπτει ότι έχει τη δυνατότητα να μεταπηδά και εκείνη σε πολλά διαφορετικά σύμπαντα, όπου βρίσκει διαφορετικές εκδοχές του εαυτού της. Η ταινία έχει δράση, πολεμικές τέχνες, δράμα, αλλά και πολύ -και πολύ ιδιαίτερο- χιούμορ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την πρωταγωνίστρια ενσαρκώνει η ηθοποιός Μισέλ Γεό, η οποία έχει τεράστια πείρα σε ταινίες δράσης, ενώ την πλαισιώνει ένα εντυπωσιακό καστ ηθοποιών: Τζέιμι Λι Κέρτις, Στέφανι Σου, Κε Χούι Κουάν, Τζένι Σλέιτ, μεταξύ άλλων, ενώ σκηνοθέτες είναι οι Νταν Κουάν και Ντάνιελ Σάινερτ, γνωστοί για την ιδιαίτερη, σουρεαλιστική ταινία Swiss Army Man (Άντρας Ελβετικός Σουγιάς), όπου πρωταγωνίστησαν οι Πολ Ντέινο και Ντάνιελ Ράντκλιφ.

Στα Όσκαρ, υποψηφιότητα απέσπασε η ταινία στις ακόλουθες κατηγορίες:

Καλύτερη ταινία

Καλύτερη σκηνοθεσία

Α’ Γυναικείου Ρόλου (Μισέλ Γεό)

Β’ Ανδρικού Ρόλου (Κε Χουί Κουάν)

Β’ Γυναικείου Ρόλου (Τζέιμι Λι Κέρτις, Στέφανι Σου)

Καλύτερο Τραγούδι (This is a Life)

Πρωτότυπο σενάριο

Μοντάζ

Μουσική

Καλύτερη ενδυματολογία

Ενδιαφέρον έχει, επίσης, η παραγωγή της ταινίας: αφού οι Άντονι και Τζο Ρούσο της AGBO, εταιρείας παραγωγής που έχει γίνει γνωστή για τη δουλειά της σε ταινίες της Μάρβελ -όπως, για παράδειγμα, στους «Εκδικητές» (the Avengers)-, αφού είδαν την ταινία Swiss Army Man, στην οποία βλέπουμε τον Πολ Ντέινο να γίνεται φίλος με έναν νεκρό, τον οποίον παίζει ο Ράντκλιφ, πρότειναν μια συμφωνία στους Νάνιελς (έτσι είναι γνωστοί οι δύο σκηνοθέτες του Τα Πάντα Όλα), με την οποία θα μπορούσαν… να κάνουν ό,τι θέλουν, σύμφωνα με το Deadline.

Γιατί έγινε το «Τα Πάντα Όλα» τόσο μεγάλη επιτυχία

Φαίνεται ότι μπορεί σιγά-σιγά να αλλάζει αυτό που θεωρείται ως «Οσκαρική» ταινία. Το CNN, μεταδίδοντας τις φετινές υποψηφιότητες, συνόδευσε την ανάρτησή του με το εξής σχόλιο: «Αποκαλύφθηκαν οι υποψήφιοι για τα 95α Βραβεία Όσκαρ, που ανταποκρίνονται εν μέρει στο κάλεσμα να συμπεριληφθούν περισσότερες ταινίες που ήταν δημοφιλείς στο box office».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τη διανομή της ταινίας ανέλαβε η εταιρεία A24, που έχει γίνει γνωστή για ταινίες τρόμου όπως τα Hereditary, Midsommar, The Witch, αλλά, επίσης, και για άλλου είδους, όπως το Lady Bird, το Spring Breakers και το Moonlight, μεταξύ πολλών άλλων.

Αναμενόμενα, οι κυκλοφορίες της Α24 έχουν την ικανότητα να προσελκύουν κοινό από διάφορες «πλευρές» των φίλων του κινηματογράφου, ενώ η εταιρεία προώθησε την ταινία με μια ιδιαίτερη και πολύ πετυχημένη, στιλάτη καμπάνια -για παράδειγμα, με τις εντυπωσιακές αφίσες της και ένα trailer που έκανε αίσθηση.

Μέρος αφίσας για την ταινία «Τα Πάντα Όλα» / Φωτογραφία: A24

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίσης, ο ίδιος ο τίτλος της ταινίας (ο πρωτότυπος αλλά και ο μεταφρασμένος στα Ελληνικά) αποτελεί μέρος της πετυχημένης καμπάνιας: ταιριαστός, αξιομνημόνευτος, ικανός να εξάψει την περιέργεια.

Για τη δυνατότητα της εταιρείας να προσελκύει κόσμο έχουν ειπωθεί αρκετά. «Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο άλλο στούντιο που θα μπορούσε να κυκλοφορήσει μια ταινία slasher της δεκαετίας του 1970 που διαδραματίζεται σε ένα σκηνικό πορνό και να βγάλει 11 εκατομμύρια δολάρια στην εγχώρια αγορά», είπε ο Mendelson, που καλύπτει τις ταινίες και τα αποτελέσματα του box office για το Forbes, αναφερόμενος στην ταινία X του Ti West, σύμφωνα με το GQ.

Μεγάλη εισπρακτική επιτυχία η ταινία που «σάρωσε» στα Όσκαρ 2023

Μάλιστα, η ταινία Τα Πάντα Όλα αποτέλεσε μεγάλη εισπρακτική επιτυχία για την εταιρεία διανομής, καθώς είναι η ταινία με τα υψηλότερα έσοδα στην ιστορία της A24. Παρά τους περιορισμούς της πανδημίας, έγινε η πρώτη ταινία της Α24 που ξεπέρασε το όριο των 100 εκατομμυρίων δολαρίων σε εγχώριο επίπεδο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το δεύτερο Σαββατοκύριακο της ταινίας στο box office ήταν πολύ εντυπωσιακό: έβγαλε 1,1 εκατομμύρια δολάρια από 38 αίθουσες και έφθασε στην ένατη θέση στο box office, πίσω από άλλες επιτυχίες όπως το The Batman (11 εκατομμύρια δολάρια το δεύτερο Σαββατοκύριακο), το The Lost City (14,7 εκατομμύρια δολάρια το δεύτερο Σαββατοκύριακο) και το Morbius (έκανε ντεμπούτο με 39 εκατομμύρια δολάρια -παρά τις αρνητικές κριτικές). Κριτικοί και σχολιαστές του κινηματογράφου εξέφραζαν την έκπληξή τους όταν η ταινία παρέμενε στην πρώτη δεκάδα, μαζί με μεγάλες επιτυχίες τύπου blockbuster, ενώ αποτελούσε περιορισμένη κυκλοφορία και δεν ανήκε σε κάποιο μεγάλο franchise.

Η ταινία «σάρωσε» στα Critics Choice Awards με 14 υποψηφιότητες, μετά από μια δυνατή εμφάνιση στις Χρυσές Σφαίρες, όπου απέσπασε έξι υποψηφιότητες, ενώ είχε κερδίσει στα βραβεία Gotham στην κατηγορία της καλύτερης ταινίας.

Ο Τζάκι Τσαν θα ήταν, αρχικά, ο πρωταγωνιστής του «Τα Πάντα Όλα»

Αρχικά, οι δημιουργοί ήθελαν ως πρωταγωνιστή τον Τζάκι Τσαν, όμως, καθώς ο ηθοποιός δεν ήταν διαθέσιμος, άλλαξαν τα σχέδιά τους και τον αντικατέστησαν με τη Μισέλ Γεό για τον ρόλο -η οποία, σύμφωνα με το αρχικό πλάνο, θα έπαιζε τη σύζυγό του. Κάτι «έκανε κλικ» μέσα τους και αποφάσισαν, τελικά, ότι το σενάριό τους θα λειτουργούσε καλύτερα με τη σύζυγο στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, ο Τζάκι Τσαν και η Μισέλ Γεό είναι παλιοί φίλοι -ήταν ο πρώτος συμπρωταγωνιστής της Γεό, σε ένα διαφημιστικό σποτ για ρολόγια στο Χονγκ Κονγκ το 1984. «Ο Τζάκι μού έστειλε μήνυμα» είπε η Γεό, σύμφωνα με τον Guardian. «Και μου είπε: 'Ουάου, ακούω καταπληκτικά πράγματα για την ταινία σου[…]’». Και εκείνη του είπε: «Ναι, εσύ έχασες, αδερφέ μου!»

Γιατί έγινε τόσο μεγάλη επιτυχία το Everything Everywhere All at Once



Οι κριτικοί λάτρεψαν το Everything Everywhere All at Once για πολλούς λόγους. Η ταινία έχει αποσπάσει πολύ θετικά σχόλια για τη δημιουργικότητά της και τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τον αλλόκοτο κόσμο της, ιδίως το «πολυσύμπαν» (multiverse), ένα κόνσεπτ που είναι δύσκολο να «τιθασευτεί» αφηγηματικά με αποτελεσματικό, αλλά και διασκεδαστικό τρόπο.

Οι κριτικοί στάθηκαν επίσης στην ιδιαίτερη αίσθηση του χιούμορ της ταινίας, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι έχει «κάτι να πει» για πιο φιλοσοφικά, υπαρξιακά ζητήματα, με κεντρικό θέμα το πώς μπορεί κανείς να είναι ο καλύτερος εαυτός του.

Τα Πάντα Όλα: Τι γράφουν κοινό και κριτικοί για την ταινία που πήρε 11 υποψηφιότητες στα Όσκαρ



Το Τα Πάντα Όλα βρέθηκε στην πρώτη θέση του Letterboxd, ως η πιο υψηλά βαθμολογημένη ταινία του 2022, ενώ αυτήν τη στιγμή βρίσκεται στην 9η θέση της λίστας των πιο δημοφιλών ταινιών της πλατφόρμας του IMDB, όπου, μάλιστα, έχει βαθμολογία 8/10, με βάση 295.000 χρήστες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην πλατφόρμα του Rotten Tomatoes, που συγκεντρώνει βαθμολογίες κριτικών και κοινού για ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, το Everything Everywhere All at Once έχει καταφέρει να αποσπάσει θετικές κριτικές σε ποσοστό 95% (με βάση 366 κριτικές), με μέσο όρο 8.6/10. Το κοινό, στην πλατφόρμα αυτή, βαθμολογεί την ταινία με μέσο όρο το 4.5/5 και 89% θετικές κριτικές.

Μια ταινία με βαθύτερα νοήματα

Είναι, εκτός των άλλων, μια βαθιά προσωπική ταινία, παρά τις παράξενες σκηνές της, το ιδιαίτερο χιούμορ και τις πολεμικές τέχνες. Ο Ντάνιελ Κουάν έχει περιγράψει την ταινία τόσο ως μια προσπάθεια να κατανοήσει και να συγχωρήσει τους γονείς του όσο και ως ένα κλειδί για την αναγνώριση της προηγουμένως αδιάγνωστης ΔΕΠΥ του.

Το χάσμα κατανόησης μεταξύ των Ασιατών-Αμερικανών πρώτης και δεύτερης γενιάς βρίσκεται στο επίκεντρο της αφήγησής του, επίσης, σύμφωνα με όσα έχει πει, ενώ οι αλλαγές από τόπο σε τόπο, από ύφος σε ύφος και από διάσταση σε διάσταση είναι μια αντανάκλαση της ΔΕΠΥ. «Ελπίζω ότι αυτή η ταινία θα μπορούσε να αποτελέσει μέρος της ευαισθητοποίησης γύρω από τη συγκεκριμένη ψυχική ασθένεια», δήλωσε πρόσφατα ο Κουάν στο The Verge.

Τελικά, η ταινία κέρδισε τον κόσμο και τους κριτικούς, εκτός από τη διασκεδαστική δράση και το χιούμορ της, με τα μηνύματα και τα θέματα της ιστορίας της, που μπόρεσαν να «αγγίξουν» ένα πολύ ευρύ φάσμα ανθρώπων από διαφορετικά υπόβαθρα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι γράφουν οι κριτικοί για το Τα Πάντα Όλα

«Το Everything Everywhere All at Once μπορεί να είναι μια καλεϊδοσκοπική μάχη φαντασίας στον χώρο, τον χρόνο, τα είδη και τα συναισθήματα, αλλά είναι πρώτα απ’ όλα ένα απίστευτα συγκινητικό οικογενειακό δράμα. Ίσως τελικά να υπάρχει κάτι πανκ σ' αυτό» γράφει το Vulture.

«Η Γεό προσδίδει στην Έβελιν συγκινητικές αποχρώσεις μελαγχολίας, λύπης, αποφασιστικότητας και αυξανόμενης περιέργειας. Είναι το είδος της γυναίκας που ο κόσμος (και το Χόλιγουντ) συνήθως παραβλέπει, αλλά η Γεό κάνει την ενέργεια της πρωταγωνίστριας συναρπαστική» σύμφωνα με το Vanity fair.

«Σε αυτό το περιβάλλον που όλα επιτρέπονται, οι αλλαγές δεν μοιάζουν με αντιφάσεις του ύφους. Μοιάζουν απλώς σαν μια αναγνώριση ότι η ζωή είναι ταυτόχρονα οδυνηρή και παράλογη και ότι η ένταση μεταξύ των δύο βοηθάει να καθοριστεί η αίσθηση του να είσαι άνθρωπος» θεωρεί το Polygon.

«Μια έκρηξη δημιουργικής παραξενιάς που είναι εξίσου συναρπαστική και συγκλονιστική» έγραψε το Observer.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ναι, η ταινία είναι ένα μεταφυσικό multiverse, ένα εγκεφαλικό γαλαξιακό ταξίδι, αλλά βαθιά μέσα της -και επίσης ακριβώς στην επιφάνεια- είναι ένα γλυκόπικρο οικογενειακό δράμα, μια συζυγική κωμωδία, μια ιστορία για τις δυσκολίες των μεταναστών και μια γεμάτη πόνο μπαλάντα της αγάπης μητέρας-κόρης» είπαν οι New York Times.

«Πραγματικά, το Τα πάντα Όλα κάνει ένα πράγμα. Ακριβώς αυτό που υπόσχεται ο τίτλος» έγραψε το Austin Chronicle.

«Αν μη τι άλλο πιστό στον τίτλο του, […] είναι εξωφρενικά ευφάνταστο και συχνά πολύ διασκεδαστικό» έγραψε το Hollywood Reporter.