Όσκαρ 2023: O γόης μοντέρ που ξετρέλανε το Twitter -Πόζαρε με το βραβείο του και έκλεψε την παράσταση [εικόνα] - iefimerida.gr

Σε μια βραδιά γεμάτη λαμπερούς σταρ και γοητευτικές παρουσίες, κανείς δεν περίμενε πως ένας μοντέρ θα μαγνήτιζε τα βλέμματα των θεατών!

Η 95η Απονομή των Βραβείων Όσκαρ έφτασε στο τέλος της, και παρά το γκλάμουρ και την γοητεία των διάσημων συμμετεχόντων, υπήρξε ένας ταπεινός υποψήφιος που έκλεψε τη παράσταση: Ο Πολ Ρότζερς, editor της ταινίας «Everything Everywhere All at Once», παρέλαβε το βραβείο Καλύτερου Μοντάζ και το ίντερνετ έμεινε άναυδο: «Ο Πολ Ρότζερς είναι υπερβολικά hot για μοντέρ!» αναφώνησε συλλογικά το Twitter, παρατηρώντας πως, δίπλα στα εκθαμβωτικά μοντέλα και τους πανέμορφους ηθοποιούς, ο ταπεινός μοντέρ κατάφερε να ξεχωρίσει!

«Θα τον άφηνα να μου κάνει... Τα Πάντα Όλα» παρατήρησε ένας χρήστης του Twitter.

