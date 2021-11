Η Ολγα Κεφαλογιάννη με φλοράλ φόρεμα -H έξοδος 3 μήνες μετά τη γέννηση των διδύμων [εικόνες] | ΖΩΗ | iefimerida.gr

Στην επίσημη προβολή του ντοκιμαντέρ «Αναφορά στον Ιωάννη Καποδίστρια» του Γιάννη Σμαραγδή που πραγματοποιήθηκε στο κέντρο πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», βρέθηκε πριν λίγες μέρες η Ολγα Κεφαλογιάννη με τον σύζυγό της Μίνωα Μάτσα που υπογράφει την μουσικού του ντοκιμαντέρ.

Για την έξοδό της η βουλευτής της ΝΔ, επέλεξε ένα κομψό φλοράλ φόρεμα το συνδύασε λεπτεπίλεπτα σκουλαρίκια με πέρλες, ενώ ολοκλήρωσε το look της με μαύρες, over the knee, σουέντ μπότες. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι η Ολγα Κεφαλογιάννη σχεδόν τρεις μήνες από τη γέννηση των διδύμων, είναι πιο αδύνατη από ποτέ.



Οπως θα δείτε στις φωτογραφίες η Ολγα Κεφαλογιάννη και ο Μίνωας Μάτσας έλαμπαν από ευτυχία στην πρεμιέρα, ενώ δεν δίστασαν να ποζάρουν χαμογελαστοί στον φωτογραφικό φακό του NDP.

Δείτε τις φωτογραφίες: