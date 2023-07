Ο Τζακ Γουάιτ πουλά σε δημοπρασία το Tesla αυτοκίνητό του μετά τις δηλώσεις κατά του Μασκ - iefimerida.gr

Ο Τζακ Γουάιτ ανακοίνωσε ότι θα πωλήσει σε δημοπρασία το αυτοκίνητό του, Tesla μετά τις επικριτικές δημόσιες δηλώσεις του κατά του Ίλον Μασκ σε πολλές περιπτώσεις τους τελευταίους μήνες.

Ο πρώην τραγουδιστής των «White Stripes», κάποτε φανατικός θαυμαστής της Tesla, εξέφρασε πικρία για τον Ίλον Μασκ, διευθυντή και επικεφαλής τεχνολογικού σχεδιασμού της εταιρείας κατασκευής αυτοκινήτων και ενεργειακών συστημάτων Tesla, Inc., ιδρυτή της εταιρείας διαστημικής τεχνολογίας SpaceX και ιδιοκτήτη του Twitter.

Ο Τζακ Γουάιτ επιτέθηκε στον Μασκ με αφορμή την επιστροφή του Τραμπ στο Twitter και έκανε λογο για «απολύτως αποκρουστική και χαζή κίνηση» από την πλευρά του δισεκατομμυριούχου ιδιοκτήτη της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης.

Στη συνέχεια ο Γουάιτ εγκατέλειψε το Twitter και αργότερα κατηγόρησε για υποκρισία τον Μασκ μετά τον αποκλεισμό του ράπερ και επιχειρηματία Kanye West από το Twitter.

Τώρα, ο μουσικός θα πωλήσει το Tesla του μαζί με συλλογή αντικειμένων και αναμνηστικών στη διαδικτυακή δημοπρασία «Third Man Garage Sale: Collection From Third Man Records & Jack White» σε συνεργασία με τον ιστότοπο Everything But The House.

Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στον Συνασπισμό Clark Park, στο νοτιοδυτικό Ντιτρόιτ που παρέχει υψηλής ποιότητας ψυχαγωγικά, εκπαιδευτικά, κοινωνικά και καθοδηγητικά προγράμματα για οικογένειες με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων που βοηθούν τους νέους να εξελιχθούν σε υπεύθυνους, με αυτοπεποίθηση ενήλικες.

Κάποτε ο Τζακ Γουάιτ είχε αποκαλέσει τον Μασκ «Χένρι Φορντ του 21ου αιώνα», αλλά πλέον έχει να πει καλά λόγια για τον μεγιστάνα της τεχνολογίας.