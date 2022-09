Το No 1 τραγούδι του καλοκαιριού στο Ηνωμένο Βασίλειο -Έρχεται από τη δεκαετία του 1980 - iefimerida.gr

Από τα παλιά έρχεται η Νο 1 επιτυχία του καλοκαιριού στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς πρόκειται για τραγούδι από τη δεκαετία του 1980.

Σύμφωνα με την Official Chart Company, η επιτυχία «Running Up That Hill» της Κέιτ Μπους (Kate Bush) έγινε το «Τραγούδι του Καλοκαιριού» στο Ηνωμένο Βασίλειο, 37 χρόνια μετά την αρχική του κυκλοφορία, ανάμεσα σε τραγούδια των Χάρι Στάιλς (Harry Styles), Lizzo και Τζορτζ Έζρα (George Ezra).

Αναβίωση για την επιτυχία της Κέιτ Μπους, όταν το τραγούδι της ακούστηκε στο Stranger Things του Netflix

Το τραγούδι, το οποίο περιλαμβάνεται στο πέμπτο άλμπουμ της Μπους «Hounds Of Love», που κυκλοφόρησε το 1985, έφτασε στο νούμερο 1 στο βρετανικό τσαρτ σινγκλ τον Ιούνιο όταν επιλέχθηκε ως μουσική επένδυση στην τέταρτη σεζόν της σειράς «Stranger Things», ενώ μεταξύ Ιουνίου και Αυγούστου ήταν η κορυφαία επιλογή με τα περισσότερα streams από κάθε άλλο τραγούδι (86,6 εκατομμύρια) και τα περισσότερα ψηφιακά downloads (πάνω από 42.000).

Κατά την αρχική του κυκλοφορία πριν από 37 χρόνια, το «Running Up That Hill» έφτασε στο νούμερο 3 στο Ηνωμένο Βασίλειο και αργότερα ανέβηκε στα charts το 2012, όταν μια ανανεωμένη έκδοση του τραγουδιού χρησιμοποιήθηκε στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου.