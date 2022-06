Stranger Things: Επιτυχία της Κέιτ Μπους του 1985 φθάνει στο No 1 στο iTunes, χάρη στη σειρά - iefimerida.gr

Μια επιτυχία της δεκαετίας του 1980 γνωρίζει απροσδόκητη έκρηξη δημοφιλίας χάρη στη σειρά «Stranger Things».

Το πρώτο μέρος της τέταρτης σεζόν της σειράς του Netflix κυκλοφόρησε στις 27 Μαΐου και το πρώτο επεισόδιο περιλάμβανε σκηνή στην οποία η Μαξ (Σέιντι Σινκ) παίζει το τραγούδι της Kέιτ Μπους του 1985 «Running Up That Hill (A Deal with God)».

Το τραγούδι έχει κάποια σημασία στην πλοκή και γίνεται όλο και πιο σημαντικό όσο προχωρούν τα επεισόδια.

Stranger Things: Οι θεατές ανακάλυψαν ξανά το τραγούδι

Χάρη στη σειρά, οι θεατές προφανώς ανακάλυψαν ξανά το τραγούδι, σχεδόν 40 χρόνια μετά την αρχική του κυκλοφορία. Όπως αναφέρει το TVLine, μόλις δύο μέρες μετά το ντεμπούτο της νέας σεζόν, το «Running Up That Hill» έχει εκτοξευθεί στα charts του iTunes, κατακτώντας τη Νο 1 θέση.

Ενώ το τραγούδι ήταν αρκετά δημοφιλές στην εποχή του, εκτοξεύτηκε στα 30 πρώτα στο Billboard's Hot 100 single chart, αλλά δεν έφτασε ποτέ κοντά στο Νο 1.

Εν τω μεταξύ, το soundtrack της 4ης σεζόν «Stranger Things», στο οποίο συμπεριλαμβάνεται το «Running Up That Hill (A Deal with God)», ανεβαίνει επίσης στα charts του iTunes και βρίσκεται ήδη στο Νο 6.