Ο Νίκολας Κέιτζ πίστευε ότι ήταν... εξωγήινος - iefimerida.gr

Ο Νίκολας Κέιτζ παραδέχτηκε ότι νόμιζε πως ήταν «από άλλον πλανήτη» όταν μεγάλωνε.

Ο διάσημος ηθοποιός πίστευε ότι ήταν εξωγήινος όταν ήταν παιδί, και εξεπλάγη όταν οι γιατροί αποκάλυψαν ότι στην πραγματικότητα ήταν άνθρωπος.

Ο 58χρονος σταρ του Χόλιγουντ δήλωσε πως σοκαρίστηκε όταν διαπίστωσε ότι είχε «φυσιολογικά όργανα και φυσιολογικό σκελετό» κατά τη διάρκεια μιας εξέτασης.

Πριν από την επίσκεψή του, είπε ότι πίστευε πως ήταν από άλλον πλανήτη. Ο σταρ τού «Gone In 60 Seconds» δήλωσε στο περιοδικό Rampstyle ότι είχε πρόβλημα να σχετίζεται με τους ανθρώπους και ήταν κοινωνικά αδέξιος.

Ο ίδιος αποκάλυψε: «Ο πατέρας μου μου είπε ότι ένιωθε σαν να έπρεπε να μου συστηθεί επειδή ήμουν τόσο... εξωγήινος. Σοκαρίστηκα την ημέρα που πήγα στο γραφείο του γιατρού ως παιδί και ανακάλυψα ότι είχα φυσιολογικά όργανα και φυσιολογικό σκελετό, γιατί ήμουν σίγουρος ότι ήμουν από άλλον πλανήτη».

«Είχα δυσκολίες να συνδεθώ με άλλους ανθρώπους. Όταν είδα τον David Bowie στο The Man Who Fell to Earth, συνειδητοποίησα ότι έπρεπε να κάνω κάτι. Έτσι έγινα ηθοποιός».

Η προσωπική ζωή του Νίκολας Κέιτζ

Τον Σεπτέμβριο ο Νίκολας Κέιτζ απέκτησε ένα παιδί με τη νέα σύζυγό του Riko Shibata, η οποία είναι 30 χρόνια νεότερή του. Αποτελεί το πρώτο παιδί του ζευγαριού, μαζί και το τρίτο του ηθοποιού - έχει επίσης δύο γιους: τον Kal-El, 16 ετών, και τον Weston, 31 ετών, από προηγούμενες σχέσεις.

Η κόρη του August γεννήθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου. Τα γλυκά νέα επιβεβαιώθηκαν από τους εκπροσώπους του ζευγαριού, οι οποίοι δήλωσαν στο People: «Ο Nicolas και η Riko είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν τη γέννηση της κόρης τους. Η μητέρα και η κόρη είναι καλά στην υγεία τους».

Nicolas Cage και Riko Shibata / Φωτογραφία: Richard Shotwell/Invision/AP

Σε συνέντευξή του στο GQ τον Μάρτιο, ο Νίκολας Κέιτζ είπε ότι είχαν διαλέξει το όνομα Augie αν ήταν να αποκτήσουν κοριτσάκι. «Το Augie ήταν το παρατσούκλι του πατέρα μου», είπε.

Ο Νίκολας Κέιτζ ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με τη νυν σύζυγό του τον περασμένο Φεβρουάριο σε μια στενή τελετή στο Λας Βέγκας και τίμησε τα γενέθλια του αείμνηστου πατέρα του λέγοντας το «I Do» στο ξενοδοχείο Wynn στo Sin City στις 16 Φεβρουαρίου.

Κατά τη διάρκεια της τελετής τους η Riko φόρεσε ένα χειροποίητο μαύρο νυφικό κιμονό, ενώ ο Nicolas επέλεξε ένα μαύρο σμόκιν με κουμπότρυπα από κίτρινο τριαντάφυλλο που ταίριαζε απόλυτα με την ανθοδέσμη της συζύγου του.

Ο εκκεντρικός ηθοποιός είναι, επίσης, παππούς. Πατέρας του εγγονού του, με το όνομα Lucien, είναι ο γιος τού Cage, Weston, από τη σχέση του με την πρώην κοπέλα του Christina Fulton.