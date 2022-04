Νίκολας Κέιτζ: Ίσως ο πιο παρεξηγημένος σταρ του Χόλιγουντ - iefimerida.gr

Στη νέα του ταινία The Unbearable Weight of Massive Talent, ο Νίκολας Κέιτζ υποδύεται τον εαυτό του και διασκεδάζει με την ακραία περσόνα του.

Είναι ο Νίκολας Κέιτζ καλός ή κακός ηθοποιός; Αυτή η ερώτηση θα μπορούσε να συζητιέται για ώρες, όπως γράφει η Anna Bogutskaya στο BBC. Από τη μία πλευρά, έχει ένα Όσκαρ, για το Leaving Las Vegas του 1995 και έχει συνεργαστεί με πολλούς σημαντικούς σκηνοθέτες, από τον Μάρτιν Σκορτσέζε μέχρι τον Ντέιβιντ Λιντς και τον Βέρνερ Χέρτζογκ. Και από την άλλη, από τη δεκαετία του 2010, το όνομά του έχει γίνει συνώνυμο των ταινιών δράσης που έχουν χαμηλή πλοκή και υψηλή περιεκτικότητα σε εκρηκτικά, ενώ προκαλούν την ειρωνεία των κριτικών.

Κάθε λίγα χρόνια, όμως, δίνει μια ερμηνεία που κάνει τον κόσμο να τον ξανασκεφτεί: η ανεπιτήδευτη ερμηνεία του ως πρώην εγκληματίας στο Joe (2013), η απεικόνιση της τρομακτικής, πνιγηρής θλίψης στο Mandy (2019) ή, πιο πρόσφατα, η σπαρακτική ερμηνεία του ως άντρας σε μια αποστολή να ανακτήσει το αγαπημένο του γουρούνι στο Pig (2020). Κάθε φορά, παρά την αναγνώριση που έχει λάβει καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του, οι κριτικοί φαίνονται κατά κάποιο τρόπο έκπληκτοι με το τι είναι ικανός να κάνει.

Αυτή τη φορά, η ταινία που τον επαναφέρει στην εύνοια των κριτικών είναι η κωμωδία δράσης The Unbearable Weight of Massive Talent, όπου ο Νίκολας Κέιτζ αναλαμβάνει την πιο ασυνήθιστη, και σίγουρα την πιο μεγάλη πρόκληση της καριέρας του μέχρι στιγμής. Πρωταγωνιστεί ως «Νικ Κέιτζ», μια φανταστική εκδοχή του εαυτού του, ένας απογοητευμένος κινηματογραφικός αστέρας που απέχει μία απόρριψη από το να αποσυρθεί από την υποκριτική και να ζήσει τη ζωή ενός σπιτόγατου.

Νίκολας Κέιτζ και Πέδρο Πασκάλ σε μια σκηνή από την ταινία "The Unbearable Weight of Massive Talent" / Φωτογραφία: Karen Ballard/Lionsgate μέσω AP

Αυτός ο Κέιτζ είναι ένας πρόθυμος σινεφίλ που θέλει να μιλάει ασταμάτητα για την ταινία «The Cabinet of Doctor Caligari» και αναπτύσσει μια απίθανη φιλική σχέση με έναν μεγαλοθαυμαστή του Νίκολας Κέιτζ (τον υποδύεται ο Πέδρο Πασκάλ), ο οποίος τον πλήρωσε 1 εκατομμύριο δολάρια για να εμφανιστεί στο πάρτι γενεθλίων του. Στη συνέχεια, ο Κέιτζ ανακαλύπτι ότι αυτός ο θαυμαστής του είναι ένας διαβόητος βαρόνος ναρκωτικών.

Για κάποιους όμως, το The Unbearable Weight of Massive Talent δεν είναι κάτι το ιδιαίτερα προκλητικό: προσλαμβάνει την Κέιτζ-μανία που έχει διαποτίσει το διαδίκτυο την τελευταία δεκαετία περίπου και τη μετατρέπει σε ένα προσιτό bromance που τον αφήνει να κάνει πλάκα όχι ακριβώς με τον εαυτό του, αλλά με την υπερμεγέθη, εκκεντρική περσόνα που το κοινό θα έχει στο μυαλό του.

Νίκολας Κέιτζ: Γιατί είναι μοναδικός στο είδος του

Ως σταρ του κινηματογράφου, ο Νίκολας Κέιτζ είναι μοναδικός. Εμφανίστηκε πριν από την εποχή της εμμονής με τις διασημότητες, αλλά τώρα έχει αγκαλιαστεί από τη διαδικτυακή κουλτούρα των «θαυμαστών». Συνδέεται τόσο με την υψηλή όσο και με τη χαμηλή τέχνη- είναι τόσο σοβαρός με την τέχνη του όσο και συνειδητοποιημένος σχετικά με την εικόνα του ως σταρ. Υπάρχουν περισσότερα από 20 podcasts αφιερωμένα στην ανάλυση της καριέρας του ηθοποιού, και ένα νέο βιβλίο, το Age of Cage, που χρησιμεύει για να εξερευνήσει την μεταβαλλόμενη ιστορία του Χόλιγουντ μέσα από το πρίσμα του Κέιτζ.

Οι κινηματογραφιστές και οι συνάδελφοί του ηθοποιοί τον έχουν αντιμετωπίσει με ευλάβεια. Ο Λιντς, ο οποίος τον σκηνοθέτησε στην ταινία Wild at Heart του 1990, αποκάλεσε τον Νίκολας Κέιτζ «τον μουσικό της τζαζ της αμερικανικής υποκριτικής». Ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο έγραψε πρόσφατα στο Twitter ότι «δεν υπήρξε ούτε θα υπάρξει ποτέ ηθοποιός σαν τον Νίκολας Κέιτζ. Ένας δάσκαλος». Ο Σκορτσέζε, ο οποίος τον σκηνοθέτησε στην ταινία Bringing Out the Dead, περιέγραψε το υποκριτικό του στυλ ως «σχεδόν σαν βωβό φιλμ, σαν τον Λον Τσάνεϊ». Ο Ίθαν Χοκ δήλωσε ότι ο Κέιτζ είναι «ο μόνος ηθοποιός μετά τον Μάρλον Μπράντο, που έχει κάνει πραγματικά κάτι καινούργιο με την τέχνη».

Νίκολας Κέιτζ

Αλλά αυτή η λατρεία δεν εξηγεί ακόμα την ένταση της λατρείας του Κέιτζ. Μήπως επειδή ανήκει σε μια ετοιμοθάνατη ράτσα ενός συγκεκριμένου είδους άγνωστου κινηματογραφικού σταρ που δεν βλέπουμε πια συχνά;

Ανιψιός του Φράνσις Φορντ Κόπολα

Ο Νίκολας Κέιτζ, είναι στην πραγματικότητα μια εφεύρεση του Νίκολας Κόπολα, ανιψιού του σκηνοθέτη (και οινοποιού) Φράνσις Φορντ Κόπολα, ο οποίος αποφάσισε να εγκαταλείψει το διάσημο επώνυμο για να αποτινάξει την πίεση που το συνόδευε. Το όνομα "Κέιτζ" είναι εμπνευσμένο τόσο από τον υπερήρωα των κόμικς Λουκ Κέιτζ (Luke Cage) όσο και από τον πειραματικό συνθέτη Τζον Κέιτζ (John Cage) - περικλείοντας τέλεια το τεντωμένο σχοινί που περπάτησε σε όλη του την καριέρα ανάμεσα στον mainstream λαϊκισμό και την πρωτοπορία.

Προφανώς, ο θείος Φράνσις δεν ήταν πολύ ευχαριστημένος με την απόφαση αυτή - αλλά παρόλα αυτά τον έβαλε στις ταινίες του The Outsiders (1983), The Cotton Club (1984) και στην ταινία Peggy Sue Got Married (1986). Υπάρχει μόνο μία ταινία στην οποία ο Κέιτζ αναφέρεται ως "Νίκολας Κόπολα": Στην εφηβική ερωτική κωμωδία Fast Times at Ridgemont High του 1982, στην οποία υποδύθηκε έναν ανώνυμο υπάλληλο εστιατορίου μπέργκερ.

Με τον δεύτερο κινηματογραφικό του ρόλο, στην εφηβική ρομαντική κωμωδία Valley Girl (1983), υιοθέτησε τότε το νέο του ψευδώνυμο και έγινε πρωταγωνιστής. Έκτοτε, είναι «ο πρωταγωνιστής κάθε ταινίας στην οποία παίζει», λέει η Λίντσεϊ Γκιμπ, συγγραφέας του National Treasure, ενός βιβλίου που εξετάζει την καριέρα και το υποκριτικό στυλ του Κέιτζ. Μέσα στη δεκαετία του 1980, οι μετοχές του ανέβηκαν χάρη στους καρδιοκατακτητικούς πρωταγωνιστικούς ρόλους σε ταινίες όπως η Peggy Sue Got Married, το Raising Arizona (1987) των αδελφών Κοένα και το βραβευμένο με Όσκαρ ρομάντζο Moonstruck (1987), όπου ο χαρακτήρας του ξεκίνησε μια σχέση με τη Σερ.

Νίκολας Κέιτζ: Είναι καλός ή κακός ηθοποιός τελικά;

Όμως, παρά το γεγονός ότι έγινε ένα καυτό όνομα στο Χόλιγουντ, σίγουρα δεν ήταν ένας συμβατικός. Το 1990 ένα κείμενο που σκιαγραφούσε το προφίλ του στην Washington Post άνοιξε με την κάπως αιχμηρή ερώτηση: «Μπορεί ο Νίκολας Κέιτζ να υποδυθεί έναν φυσιολογικό τύπο;». Η ερώτηση θα έπρεπε να ήταν, στην πραγματικότητα, «θέλει ο Νίκολας Κέιτζ να παίξει έναν φυσιολογικό τύπο;». Κοιτάζοντας πίσω στην τεράστια φιλμογραφία του Κέιτζ, αναδύεται ένα μοτίβο - αυτό ενός ηθοποιού που επιλέγει να αγκαλιάσει το απροσδόκητο σε ένα ταξίδι γεμάτο πειραματισμούς και εκκεντρικές επιλογές. Εκτός οθόνης, εν τω μεταξύ, ο ίδιος θεωρούσε τον εαυτό του σουρεαλιστή και δημιούργησε σκόπιμα μια δημόσια περσόνα άγριου ανθρώπου. Το αποκορύφωμα αυτού ήταν ίσως η συνέντευξη που έδωσε το 1990 στο βρετανικό chat show Wogan, για την προώθηση του Wild at Heart, όπου έκανε κινήσεις καράτε με τα χέρια του για να ανέβει στη σκηνή, έβγαλε το ιδρωμένο μπλουζάκι του Wild at Heart και έκανε το υπόλοιπο της συνέντευξης χωρίς μπλούζα και με ένα δερμάτινο μπουφάν. «Προσπαθούσα “να επινοήσω τη δική μου μυθολογία”, γύρω από τον εαυτό μου», δήλωσε στους New York Times το 2019. Μια εκδοχή αυτής της πρώιμης προσωπικότητας του σταρ, εμφανίζεται στο The Unbearable Weight of Massive Talent, με τη μορφή μιας εκδοχής του Κέιτζ που ονομάζεται Νίκι, ο οποίος επίσης φοράει ένα μπλουζάκι Wild at Heart και κοροϊδεύει τον σημερινό Κέιτζ λέγοντας του να σταματήσει να επικεντρώνεται στην «υποκριτική» και αντί γι' αυτό να γίνει κινηματογραφικός σταρ.

Η παρουσία του Κέιτζ εκτός οθόνης περιορίζεται στα περιστασιακά «μεζεδάκια» που προσφέρει για τις εκκεντρικές συνήθειές του (όπως το να μιλάει στο κοράκι του, να αγκαλιάζει τη γάτα του Merlin κάνοντας spooning, ή να αγοράζει έναν τάφο σε σχήμα πυραμίδας σε ένα νεκροταφείο της Νέας Ορλεάνης), καθώς και για τα οικονομικά του προβλήματα, αλλά σε γενικότερο πλαίσιο, κανείς δεν δίνει μεγάλη σημασία στην προσωπική του ζωή. Ίσως επειδή αυτό που κάνει ο Νίκολας Κέιτζ στην οθόνη επισκιάζει όλα τα υπόλοιπα.

Ο Νίκολας Κέιτζ στη νέα του ταινία The Unbearable Weight of Massive Talent

Οι τέσσερις Κέιτζ

Υπάρχουν, τέσσερις τύποι ταινιών του Κέιτζ ή τέσσερις προσωπικότητες του Κέιτζ που καθορίζουν την ιδέα μας γι' αυτόν, σύμφωνα με την Anna Bogutskaya. Υπάρχει ο ρομαντικός Κέιτζ, παθιασμένος και απελπισμένα ερωτευμένος με μια γυναίκα, ψηλός, λεπτός και με γλυκά μάτια αλλά όχι κλασικά όμορφος, έτοιμος να της κάνει καντάδα με τραγούδια του Έλβις Πρίσλεϊ και να μελαγχολεί αν η αγαπημένη του τον απορρίψει. Αυτός ο ρομαντικός Κέιτζ (Valley Girl, Moonstruck), αγνός στην καρδιά και χωρίς ειρωνεία, θα επανεμφανιζόταν κάθε τόσο σε ταινίες όπως η Πόλη των Αγγέλων (1998), Ο οικογενειάρχης (2000) ή το Μαντολίνο του λοχαγού Κορέλι (2001), αλλά καθώς μεγάλωνε δεν μπόρεσε ποτέ να ξαναβρεί αυτή τη νεανική, ερωτοχτυπημένη ένταση.

Την ίδια στιγμή, άνθισε ο Νίκολας Κέιτζ της δράσης, αποτελώντας βασικό στοιχείο του mainstream κινηματογράφου της δεκαετίας του '90 και των αρχών της δεκαετίας του '00. Το 1996, η ταινία The Rock έβγαλε περισσότερα από 335 εκατομμύρια δολάρια στο box office. Την επόμενη χρονιά, το Con Air απέφερε 224 εκατομμύρια δολάρια και το Face/Off, 245 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Το 2000 η ταινία του Gone in 60 Seconds, απέφερε 237 εκατομμύρια δολάρια και το 2004 η περιπετειώδης ταινία National Treasure απέφερε 347 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, παρά τις ανάμεικτες κριτικές υποδοχές. Με αυτές τις επιτυχίες δράσης, ο Νίκολας Κέιτζ απέδειξε ότι ήταν ένα αληθινό όνομα, και τότε ήταν που, όπως υποστηρίζει η Ντιμπ, ξεκίνησε «η πραγματική Κέιτζ-μανία».

Ο Νίκολας Κέιτζ είναι ανιψιός του σκηνοθέτη Φράνσις Φορντ Κόπολα

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, υπήρξε επίσης ένας τρίτος, πιο διακριτικός τύπος της προσωπικότητας του Κέιτζ: ο δημιουργικός, καλλιτέχνης Κέιτζ. Όχι ότι είναι ποτέ υποτονικός. Οι γκροτέσκες εκφράσεις του προσώπου, οι αφύσικες προφορές, η σκόπιμη σωματική διάπλαση. Κάθε ερμηνεία του Κέιτζ είναι μια ολοκληρωμένη ερμηνεία. Αλλά αυτές οι σχετικά πιο συγκρατημένες εμφανίσεις φαίνεται να ταιριάζουν καλύτερα στην αντίληψή μας για το τι συνιστά «καλή υποκριτική»: σκεφτείτε τη συμμετοχή του ως αυτοκτονικού αλκοολικού συγγραφέα στο Leaving Las Vegas, ως απατεώνα με ΙΨΔ και σύνδρομο Τουρέτ στο Matchstick Men (2003), ως δύο ριζικά διαφορετικών δίδυμων αδελφών στο Adaptation (2002) και, πιο πρόσφατα, ως θλιμμένου χήρου στο Pig. Στην πραγματικότητα, κοιτάζοντας προσεκτικά αυτές τις ερμηνείες, είναι ορατή η ίδια έντονη προσήλωση στην άγρια, σωματική έκφραση των συναισθημάτων, οι ίδιοι «Κέιτζ-ισμοί» που χλευάζονται στις ταινίες δράσης - αλλά όταν αξιοποιούνται από έναν σκηνοθέτη του κινηματογράφου τέχνης, φαίνεται να ταιριάζουν καλύτερα στην ολοένα και πιο στενή αντίληψή μας για το τι συνιστά «καλή υποκριτική».

Τέλος, στα τέλη της δεκαετίας του 2000 και του 2010, ήρθε μια τέταρτη προσωπικότητα του Νίκολας Κέιτζ: ο «τρελαμένος» Κέιτζ. Αυτή η δημοφιλής ιδέα για τον Κέιτζ συμβαδίζει με την παραγωγή ταινιών του είδους direct-to-video. Ταινίες όπως το Rage (2014), A Score to Settle (2019), Kill Chain (2019) ή Running with the Devil (2019) - όλα τους παρόμοιες ταινίες δράσης που χρησιμοποιούν το όνομα του Κέιτζ ως κύριο σημείο πώλησής τους - χρησίμευσαν για να σβήσουν δεκαετίες σπουδαίων ερμηνειών και να εδραιώσουν την ιδέα ότι ο Νίκολας Κέιτζ δεν είναι παρά ένας άχρηστος. Σε αυτές τις ταινίες, ο Κέιτζ δεν δίνει ποτέ μια ερμηνεία, αλλά φορτωμένος με αδύναμα σενάρια και σκηνοθεσία B-movie, οι μέθοδοι του ξεχωρίζουν υπερβολικά και η έντασή του μοιάζει άστοχη και γίνεται απλή τροφή για παρωδία και μιμίδια. Ένα καλύτερο δοχείο για αυτόν τον Κέιτζ, ωστόσο, είναι ο τρόμος, ένα είδος στο οποίο έχει στραφεί μόλις πρόσφατα, αλλά το οποίο τον έχει δει να καταξιώνεται για τις συμμετοχές του στις ταινίες Mom and Dad (2017), Mandy (2017) και Color Out of Space (2019).

Ο Νίκολας Κέιτζ στην ειδική προβολή της ταινίας "The Unbearable Weight of Massive Talent" στο Regal Essex Crossing την Κυριακή 10 Απριλίου 2022, στη Νέα Υόρκη / Φωτογραφία: Evan Agostini/Invision/AP

Ωστόσο, η πορεία του Νίκολας Κέιτζ από εισπρακτικές επιτυχίες και βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός σε διαδικτυακό ανέκδοτο και ειρωνικό είδωλο της ποπ κουλτούρας συμβαδίζει με τη γενική αδυναμία του κόσμου να αποδεχτεί ότι ένας άνθρωπος μπορεί να είναι πολλά πράγματα ταυτόχρονα. «Οι άνθρωποι τον γνωρίζουν μόνο από την εποχή στην οποία μεγάλωσαν», λέει ο Γκιμπ, «Έτσι, αν κάποιος μεγάλωσε στην περίοδο Con Air, Face/Off, The Rock, μόνο γι' αυτό τον ξέρουν και πολλές φορές τον αγαπούν γι' αυτό, αλλά νομίζουν ότι είναι σαν αυτή τη μία νότα». Είναι δύσκολο να διαχωρίσεις, μερικές φορές, τους ειλικρινείς οπαδούς του Κέιτζ από τους ειρωνικούς, καθώς η αφοσίωση είναι βαθιά και στους δύο. Ο Πέτρος Πατσιλίβας, δημιουργός και οικοδεσπότης του podcast Caged In, το οποίο εξετάζει επεισόδιο προς επεισόδιο κάθε ταινία του Νίκολας Κέιτζ (και τυχόν συνδεδεμένες επίσης), είδε την εκτίμησή του για τον ηθοποιό να αυξάνεται σε τεράστιο βαθμό μέσω της ανάληψης του έργου: «Με γοήτευσε σχεδόν με έναν τρόπο κοινωνικής επιστήμης κάποιος που είχε αυτή τη μακρά καριέρα και θεωρούνταν αστείο για τους ανθρώπους. [Σκέφτηκα] 'ίσως αν παρακολουθήσω όλες αυτές τις ταινίες να ανακαλύψω αν έχουν δίκιο'. Χωρίς να θέλω να γίνω υπερβολικός», γελάει, «αλλά είναι ίσως ένας από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς που δουλεύουν σήμερα. Δεν φοβάται να παίξει».

Η τέχνη της υποκριτικής του Νίκολας Κέιτζ

Κάθε κατηγορία που εκτοξεύεται στον Κέιτζ ότι είναι κακός ηθοποιός ή ότι δεν καταλαβαίνει την υποκριτική, είναι λανθασμένη, υποστηρίζει η Bogutskaya. Υπάρχει λόγος για κάθε κραυγή, χαμόγελο και τρέμουλο, όσο και αν φαίνονται επιφανειακά ανισόρροπα. Και αυτές οι αποφάσεις υποστηρίζονται πλήρως από τους σκηνοθέτες με τους οποίους συνεργάζεται: για παράδειγμα, στη ρομαντική κωμωδία "Peggy Sue Got Married", ο Κόπολα στήριξε την επιλογή του να δώσει στον χαρακτήρα του μια υψηλή φωνή, παρά τις διαμαρτυρίες της συμπρωταγωνίστριας Καθλίν Τέρνερ και των στελεχών του στούντιο, οι οποίοι, όπως ισχυρίστηκε, ήθελαν να τον απολύσουν.

Ο Νίκολας Κέιτζ και η σύζυγός του, Ρίκο Σιμπάτα, φτάνουν στην πρεμιέρα της ταινίας "The Unbearable Weight of Massive Talent" τη Δευτέρα 18 Απριλίου 2022, στο Λος Άντζελες. / Φωτογραφία: Richard Shotwell/Invision/AP

Σε τέτοιους διαμορφωτικούς ρόλους, πειραματιζόταν με την τέχνη του και την ευλυγισία του προσώπου, του σώματος και της φωνής του. Παρόλο που η μεθοδική υποκριτική και ο νατουραλισμός ήταν αναμενόμενη κατά την εποχή της ανόδου του Νίκολας Κέιτζ στο προσκήνιο - και μάλιστα ο ίδιος ο ηθοποιός ασχολήθηκε μ' αυτήν μια φορά, στο ρόλο του ως τραυματισμένος βετεράνος του Βιετνάμ στο Birdy (1984) - ο Κέιτζ προτίμησε να ακολουθήσει μια πιο πειραματική προσέγγιση της τέχνης του, που αντλούσε από τον αγαπημένο του γερμανικό εξπρεσιονισμό, ο οποίος συνήθως ορίζεται από την «απόρριψη των δυτικών συμβάσεων» και «την απεικόνιση της πραγματικότητας που είναι ευρέως παραμορφωμένη για συναισθηματικό αποτέλεσμα» και το ιαπωνικό θέατρο καμπούκι. Ο Κέιτζ θεωρούσε τον ρεαλισμό «βαρετό», όπως δήλωσε στους LA Times το 1994, και όχι έναν σίγουρο τρόπο για τον ηθοποιό να εντοπίσει την αλήθεια ενός χαρακτήρα.

Ανέπτυξε επίσης τους δικούς του μυστικιστικούς τρόπους για να μπει στον χαρακτήρα, τους οποίους έχει ονομάσει "nouveau shamanic", με τους οποίους χρησιμοποιεί τεχνικές ή αντικείμενα για να διευρύνει τη φαντασία του και να τον "ξεγελάσει" ώστε να πιστέψει ότι είναι ο ίδιος ο χαρακτήρας. Για το Ghost Rider του 2014: Spirit of Vengeance, αυτό σήμαινε το ράψιμο αιγυπτιακών αντικειμένων στο κοστούμι του, για λόγους που δεν είναι απολύτως σαφείς. Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Κέιτζ ομολόγησε ότι άντλησε έμπνευση από τους σαμάνους, περιγράφοντάς τους ως «πραγματικά ηθοποιούς που απλώς περνούσαν από ιστορίες στο χωριό και προσπαθούσαν να δώσουν απαντήσεις σε όποια κρίση υπήρχε στο χωριό», ενώ πρόσθεσε ότι σκέφτηκε την ιδέα του “nouveau shamanism” επειδή «ακούγεται ωραία», ενώ ανέφερε τα βιβλία του ψυχολόγου Brian Bates "The Way of Wyrd" και "The Way of the Actor" ως έμπνευση για τη μέθοδο υποκριτικής του.