Οι 22 ταινίες που έρχονται το 2022: Από το πολυαναμενόμενο Avatar 2, μέχρι τον καινούριο Μπάτμαν | ΖΩΗ | iefimerida.gr

Η νέα χρονιά φέρνει πολλές ταινίες, για τις οποίες έχουν ακουστεί τόσα πολλά και το κοινό ανυπομονεί να τις απολαύσει.

Παρακάτω ακολουθούν 22 από αυτές που θα προβληθούν το 2022 και ανάμεσα τους υπάρχουν επιλογές για όλα τα γούστα. Να σημειωθεί ότι οι ημερομηνίες προβολής τους, μπορεί να αλλάξουν λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που ζούμε τα τελευταία δύο χρόνια.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Scream

Πρόκειται για την πέμπτη ταινία του franchise και την πρώτη που δεν σκηνοθέτησε ο αείμνηστος Γουές Κρέιβεν, που υπόσχεται τις ίδιες συγκλονιστικές συγκινήσεις με τις προηγούμενες. Οι «βετεράνοι» του Scream, Νιβ Κάμπελ, Κόρτνεϊ Κοξ και Ντέιβιντ Αρκέτ επιστρέφουν, μαζί με μια σειρά από νέα πρόσωπα που ετοιμάζονται να… ουρλιάξουν.

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 14 Ιανουαρίου 2022

The Batman

Ο Μπάτμαν πέρασε δύσκολα από τότε που ο Κρίστιαν Μπέιλ κρέμασε την κάπα και τη μάσκα του το 2012. Η εμφάνιση του Μπεν Άφλεκ ως ο άνθρωπος νυχτερίδα δεν άφησε και τις καλύτερες εντυπώσεις, με πολλούς θαυμαστές του σούπερ ήρωα να αντιδρούν στην επιλογή του. Τη σκυτάλη παίρνει τώρα ο σταρ του Twilight, Ρόμπερτ Πάτινσον, ο οποίος έχει αποδείξει ότι μπορεί να παίξει διαφορετικούς ρόλους. Τώρα υπό την καθοδήγηση του σκηνοθέτη Μαρ Ριβς, κάνει το ντεμπούτο του ως Batman το 2022. Μαζί του είναι η Catwoman (την οποία υποδύεται η Ζόι Κράβιτζ) και οι κακοί Penguin (Κόλιν Φάρελ) και ο Riddler (Πολ Ντάνο).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 4 Μαρτίου 2022

The Lost City

Η Σάντρα Μπούλοκ είναι μια μοναχική συγγραφέας ρομαντικών μυθιστορημάτων που απήχθη από έναν εκκεντρικό δισεκατομμυριούχο που υποδύεται ο Ντάνιελ Ράντκλιφ. ΗΛορέτα Σέιτζ (Σάντρα Μπούλοκ) έχει αφιερώσει την καριέρα της γράφοντας ρομαντικές περιπέτειες σε εξωτικά μέρη με πρωταγωνιστή το πανέμορφο μοντέλο Άλαν (Τσάνινγκ Τέιτουμ), ο οποίος ερμηνεύει τον χαρακτήρα του «Ντάς». Στη διάρκεια ενός προωθητικού ταξιδιού συνοδεία του Άλαν, η Λορέτα θα πέσει θύμα απαγωγής από έναν εκκεντρικό δισεκατομμυριούχο (Ντάνιελ Ράντκλιφ), ο οποίος ελπίζει πως μπορεί να τον οδηγήσει στον θησαυρό της χαμένης αρχαίας πόληςτου τελευταίου μυθιστορήματός της. Ο Άλαν, θέλοντας να αποδείξει τον ηρωισμό του και στην πραγματική ζωή, θα αναλάβει να την απελευθερώσει.

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 25 Μαρτίου 2022

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

The Worst Person in the World

Η δραματική κωμωδία του Νορβηγού σκηνοθέτη Joachim Trier που καταγράφει με έξυπνο τρόπο την πολυπλοκότητα της αγάπης και των σχέσεων. Πρόκειται για μια μοντέρνα δραματική κωμωδία γύρω από την αναζήτηση της αγάπης στο σύγχρονο Όσλο. Το φιλμ καταγράφει τέσσερα χρόνια από την ζωή της Julie (Renate Reinsve), μιας νεαρής γυναίκας που πλοηγείται στα ταραγμένα νερά της ερωτικής της ζωής και που πασχίζει να βρει το επαγγελματικό της μονοπάτι. Ένα γεγονός που θα την οδηγήσει στο να ρίξει μια ρεαλιστική ματιά στο ποια ακριβώς είναι.

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 25 Μαρτίου 2022

The Northman

Η υπόθεση του «Northman» τοποθετείται στην εποχή των Βίκινγκ, όταν ένας νεαρός πρίγκιπας αφού γίνεται μάρτυρας της βίαιης δολοφονίας του πατέρα του, ορκίζεται εκδίκηση με απώτερο σκοπό να επανακτήσει το βασίλειο που του ανήκει. Πρόκειται για μια επική ταινία τρόμου με σκηνοθέτη τον Ρόμπερτ Έγκερς, ενώ το καστ περιλαμβάνει μια σειρά από λαμπερούς σταρ: Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ, Ίθαν Χοκ, Νικόλ Κίντμαν, Άνια Τέιλορ-Τζόι, Γουίλεμ Νταφόε και Μπιόρκ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 8 Απριλίου 2022

The Unbearable Weight of Massive Talent

Ο Νίκολας Κέιτζ πρωταγωνιστεί ως… Νικ Κέιτζ στην κωμωδία δράσης The Unbearable Weight of Massive Talent. Η κωμική περιπέτεια βρίσκει τον ήρωα αντιμέτωπο με οικονομική καταστροφή και πρέπει να δεχτεί μια προσφορά 1 εκατομμυρίου δολαρίων για να παρευρεθεί στα γενέθλια ενός επικίνδυνου superfan Πέδρο Πασκάλ). Τα πράγματα παίρνουν μια άγρια απροσδόκητη τροπή όταν ο Κέιτζ στρατολογείται από μία πράκτορα της CIA (Τίφανι Χάντις). Με μια καριέρα χτισμένη για αυτήν ακριβώς τη στιγμή, ο σημαντικός βραβευμένος ηθοποιός πρέπει να αναλάβει το ρόλο μιας ζωής: τον Νικ Κέιτζ.



Ημερομηνία κυκλοφορίας: 22 Απριλίου 2022

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Benediction

H ταραγμένη ζωή του ποιητή του Α' Παγκοσμίου Πολέμου Ζίγκφριντ Σασούν, μέσα από το βλέμμα ενός από τους πιο αναγνωρίσιμους δημιουργούς του σύγχρονου κινηματογράφου. Πορτρέτο μιας σύνθετης προσωπικότητας που επέζησε από τη φρίκη του πολέμου και βραβεύτηκε για την ανδρεία του αλλά άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση όταν έληξε η θητεία του, η ταινία αποδίδει με οπτικούς όρους τη μεγαλειώδη, πλην υπόκωφη παρακαταθήκη ενός από τους κορυφαίους ποιητές του πρώτου μισού του 20ού αιώνα.

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 13 Μαΐου 2022

John Wick: Chapter 4

Πρόκειται για το τέταρτο μέρος του γνωστού franchise που επικεντρώνεται στον ομότιτλο πρώην πληρωμένο δολοφόνο που θέλει να εκδικηθεί μία συμμορία που τον αδίκησαν όταν σκότωσαν το κουτάβι που του έκανε δώρο η νεκρή πια σύζυγός του. Στον ομότιτλο ρόλο βλέπουμε τον Κιάνου Ριβς.

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 27 Μαΐου 2022

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έλβις

Τα γυρίσματα της ταινίας Elvis στην Αυστραλία σταμάτησαν όταν ο Τομ Χανκς από κορωνοϊό. Πρόκειται για μια εκθαμβωτική βιογραφική ταινία του Έλβις Πρίσλεϊ από τον σκηνοθέτη του Moulin Rouge, Μπαζ Λούρμαν. Ο Τομ Χανκς υποδύεται τον διαβόητο μάνατζερ Τομ Πάρκερ και ο Όστιν Μπάτλερ έχει αναλάβει τον ρόλο του «βασιλιά».

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 24 Ιουνίου 2022

Nitram

Ο Νίτραμ μεγαλώνει με τη μητέρα και τον πατέρα του στα προάστια της Αυστραλίας στα μέσα της δεκαετίας του 1990. Ζει απομονωμένος και γεμάτος δυσφορία, αδυνατώντας να εναρμονιστεί με το περιβάλλον του. Ώσπου ξαφνικά συναντά μια πραγματική φίλη στο πρόσωπο μιας μοναχικής κληρονόμου, της Έλεν. Όμως όταν αυτή η σχέση τελειώνει με τραγικό τρόπο, η μοναξιά και ο θυμός του Νίτραμ μεγαλώνουν και ξεκινά σταδιακά μια πτώση που οδηγεί στην καταστροφή.

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 15 Ιουλίου 2022

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Nope

Ο σκηνοθέτης του «Τρέξε» και του «Us», Τζόρνταν Πιλ επιστρέφει με μια ταινία - μυστήριο που ονομάζεται «Nope» για την οποία έχουν γίνει μέχρι στιγμής πολύ λίγα γνωστά. Στην ταινία πρωταγωνιστούν ο Ντάνιελ Καλούγια και μαζί του οι Κέκε Πάλμερ, Στίβεν Γιέον.

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 22 Ιουλίου 2022

Λίγα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής για την ταινία Nope / Φωτογραφία: Facebook

Don’t Worry Darling

Το Don’t Worry Darling είναι ψυχολογικό θρίλερ. Τοποθετείται στα 50s σε μία ουτοπική πειραματική πόλη στην έρημο της Καλιφόρνια. Πρωταγωνίστρια είναι η Alice, μία δυστυχισμένη νοικοκυρά, που αρχίζει να αμφισβητεί την πραγματικότητά της. Έχει ένα φαινομενικά τέλειο σύζυγο, τον Jack, για τον οποίο αρχίζει να υποπτεύεται ότι έχει ένα σκοτεινό μυστικό, που συνδέεται με την εταιρεία του. Αφορμή είναι μία σειρά περίεργων γεγονότων, που ξεκινούν να συμβαίνουν στην πόλη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 23 Σεπτεμβρίου 2022

Ticket to Paradise

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ και η Τζούλια Ρόμπερτς πρωταγωνιστούν στην ταινια της Universal Pictures Ticket to Paradise, μια ρομαντική κωμωδία που θα σκηνοθετήσει ο Όλ Παρκέρ. Ο Κλούνεϊ και η Ρόμπερτς θα παίξουν ένα διαζευγμένο ζευγάρι που ταξιδεύουν στο Μπαλί για να εμποδίσουν την κόρη τους να επαναλάβει ένα λάθος που έκαναν 25 χρόνια νωρίτερα.

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 30 Σεπτεμβρίου 2022

Spider-Man: Across the Spider-Verse Part One

Ο Μάιλς Μοράλες επιστρέφει για το επόμενο κεφάλαιο του βραβευμένου με Όσκαρ saga, Spider-Verse. Το σίκουελ του «Spider-Man: Μέσα στο Αραχνο-Σύμπαν» έρχεται με μια ταινία χωρισμένη σε δυο μέρη. Μέχρι στιγμής δεν γνωρίζουμε και πολλά για την ταινία πέραν του ότι οι Σαμέικ Μουρ και Χέιλι Στάινφελντ επιστρέφουν στους ρόλους των Μάιλς Μοράλες και Γκουέν Στέισι αντίστοιχα με τον Οσκαρ Αϊζακς θα δανείσει την φωνή του στον Spider-Man 2099, ενώ δεν θα λείπει και ο Ιάπωνας Spider-Man, o «Supaidaman».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 7 Οκτωβρίου 2022

Avatar 2

Ναι, σωστά διαβάσατε. Μετά από αρκετά χρόνια, ο Τζέιμς Κάμερον θα αποκαλύψει το πρώτο από τα τέσσερα σίκουελ του Avatar (και πάλι, καλά διαβάσατε) το 2022. Ο Σαμ Γουόρθινγκτον, η Ζόι Σαλντάνα και η Σιγκούρνεϊ Γουίβερ επιστρέφουν στον κόσμο της Πανδώρας μαζί με τη νέα προσθήκη της Κέιτ Γουίνσλετ, η οποία επανενώνεται με τον σκηνοθέτη του Τιτανικού για πρώτη φορά από το 1997.

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 16 Δεκεμβρίου 2022

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

After Yang

Αυτή η ιστορία της αναπτυσσόμενης σχέσης μιας οικογένειας με το οικιακό ρομπότ της προκάλεσε ενθουσιασμό στο φεστιβάλ των Καννών. Πρωταγωνιστούν οι Κόλιν Φάρελ, Τζόντι Τέρνερ-Σμιθ και Τζάστιν Χ Μιν.

Ημερομηνία κυκλοφορίας: Δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί

Are You There God? It’s Me, Margaret

Το «Are You There God? It’s Me, Margaret» είναι μια επερχόμενη ταινία βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο της από το 1970 της Τζούντι Μπλουμ. Ακολουθεί ένα κορίτσι της έκτης δημοτικού που έχει μεγαλώσει χωρίς θρησκευτική πίστη λόγω του διαθρησκειακού γάμου των γονιών. Στην ταινία πρόκειται να πρωταγωνιστήσει η Άμπι Ράιντερ Φόρτσον ως η πρωταγωνίστρια Μάργκαρετ Σάιμον και η Ρέιτσελ ΜακΆνταμς ως η μητέρα της Μπάρμπαρα.

Ημερομηνία κυκλοφορίας: Δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί

Babylon

Με τις ταινίες Whiplash, La La Land και First Man, ο Ντάμιεν Σαζέλ έγινε γρήγορα ένας σκηνοθέτης που το κοινό περιμένει με ανυπομονησία την επόμενη δουλειά του. Ο νεότερος βραβευμένος με Όσκαρ Καλύτερης Σκηνοθεσίας στην ιστορία θα κυκλοφορήσει την επόμενη ταινία του το 2022 και λέγεται ότι είναι μια ταινία εποχής που διαδραματίζεται στο Χόλιγουντ. Δεν γνωρίζουμε πολλά άλλα, εκτός από το καστ (Μπραντ Πιτ, Τόμπι Μαγκουάιρ, Κάθριν Γουότερστον και η Τζιν Σμαρτ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ημερομηνία κυκλοφορίας: Δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί

Deep Water

Το Deep Water είναι μια επερχόμενη αμερικανική ερωτική ταινία θρίλερ σε σκηνοθεσία Αντριάν Λιν, βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του 1957 της Πατρίσια Χάισμιοθ. Η ταινία παρουσιάζει ένα ζευγάρι που έχει χάσει την αγάπη του ο ένας για τον άλλον, με τους συζύγους να κάνουν τη ζωή τους χωρίς να δίνουν δικαιώματα στο σπίτι. Τα πράγματα όμως διαταράσσονται όταν ο σύζυγος κατηγορείται για τη δολοφονία ενός εκ των εραστών της γυναίκας του. Πρωταγωνιστούν οι Μπεν Άφλεκ και Άνα ντε Άρμας.

Ημερομηνία κυκλοφορίας: Δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί

Μπεν Άφλεκ και Άνα ντε Άρμας υπήρξαν ζευγάρι στην πραγματική ζωή / Φωτογραφία: splashnews

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Disappointment Boulevard

Ο Χοακίν Φίνιξ πρόκειται να πρωταγωνιστήσει σε μια επερχόμενη ταινία μεγάλου μήκους από τον Άρι Άστερ, με τίτλο «Disappointment Blvd». Δεν είναι πολλά γνωστά εκτός από το γεγονός ότι πρόκειται για μια κωμωδία τρόμου που επικεντρώνεται σε «έναν από τους πιο επιτυχημένους επιχειρηματίες όλων των εποχών», ενώ σύμφωνα με το Dazed, η ταινία θα διαδραματίζεται σε βάθος δεκαετιών.

Ημερομηνία κυκλοφορίας: Δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί

Killers of the Flower Moon

Τρία χρόνια μετά τον Ιρλανδό, ο Μάρτιν Σκορσέζε θα επιστρέψει με τη διασκευή του βιβλίου του Ντέιβιντ Γκραν, «Killers of the Flower Moon». Η ιστορία ακολουθεί μια έρευνα του FBI της δεκαετίας του 1920 για μια σειρά δολοφονιών που ταλαιπώρησαν την ινδιάνικη φυλή Osage στην Οκλαχόμα μετά την ανακάλυψη πετρελαίου στη γη τους, και θα πρωταγωνιστήσουν οι Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Λίλι Γκλάντστοουν και Τζέσι Πλίμονς.

Ημερομηνία κυκλοφορίας: Δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λίλι Γκλάντστοουν και Λεονάρντο ΝτιΚάπριο στο Killers of the Flower Moon

Poor Things

Ο σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος ξανασμίγει με την Έμμα Στόουν τέσσερα χρόνια μετά το The Favorite («Η Ευνοούμενη»). Βασισμένο σε ένα μυθιστόρημα του Σκωτσέζου συγγραφέα Alasdair Gray, η Στόουν πρωταγωνιστεί ως μια γυναίκα της οποίας ο εγκέφαλος αντικαθίσταται από αυτόν του αγέννητου παιδιού της. Πρόκειται για μια σκοτεινή κωμωδία, η πλοκή της οποίας διαδραματίζεται στην Βικτωριανή Αγγλία και περιφράφεται ως μία παραλλαγή της κλασικής ιστορίας του Φρανκεστάιν.

Η ιστορία επικεντρώνεται σε μία γυναίκα την Belle Baxter, που την φέρνει πίσω στη ζωή ένας εκκεντρικός και πανέξυπνος επιστήμονας, ο Dr. Gofwin Baxter (Νταφόε). Στην ταινία συμμετέχει ένα εκλεκτό καστ, που περιλαμβάνει τους Γουίλεμ Νταφόε, Μαρκ Ράφαλο, Ρέιμι Γιούσεφ και Μάργκαρετ Κουάλεϊ.

Ημερομηνία κυκλοφορίας: Δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί