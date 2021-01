Πώς η σειρά «The Undoing» έκανε τη Νικόλ Κίντμαν να «αρρωστήσει» -Τι αποκάλυψε η ίδια

Ο ρόλος της Νικόλ Κίντμαν στη σειρά «The Undoing», φαίνεται ότι την έχει επηρεάσει βαθιά, τόσο σωματικά, όσο και ψυχολογικά.

Η διάσημη ηθοποιός, αποκάλυψε τον «ενοχλητικό» αντίκτυπο που είχαν στο σώμα της, τα γυρίσματα του The Undoing, καθώς το ανοσοποιητικό της σύστημα δεν μπορεί να κάνει τη διάκριση ανάμεσα «στην υποκριτική και την αλήθεια».

Η 53χρονη σταρ του Χόλιγουντ, πρωταγωνίστησε ως Γκρέις Φρέιζερ στη σειρά θρίλερ του HBO, όπου ανακαλύπτει ότι ο ογκολόγος σύζυγός της Δρ. Τζόναθαν Φρέιζερ (τον οποίο υποδύεται ο Χιου Γκραντ) όχι μόνο έχει σχέση, αλλά έχει επίσης κακοποιήσει την καλλιτέχνιδα ερωμένη του, Έλενα (Matilda De Angelis) μέχρι θανάτου. Το ζευγάρι, έχει και έναν γιο, τον Χένρι, τον οποίο ενσαρκώνει ο 15χρονος ταλαντούχος ηθοποιός Νόα Τζουπ.

Tώρα, η Νικόλ Κίντμαν παραδέχτηκε ότι η σειρά, της άφησε μια αίσθηση «ανησυχίας» και «άγχους» στην προσωπικότητά της. Όπως είπε, άλλοι ηθοποιοί είναι σε θέση να κάνουν διάκριση μεταξύ «ηθοποιίας και αλήθειας», αλλά αυτό «δεν λειτουργεί στην πραγματικότητα» γι' αυτήν.

Μιλώντας στο podcast «WTF with Marc Maron», η Νικόλ Κίντμαν είπε: «Ακόμα και στο The Undoing συνέβη κάτι που ξαφνικά με έβαλε σε αυτή τη θέση… Υπήρχε μια ταραχή στην προσωπικότητά μου, όπου ήμουν ανήσυχη και υπήρχε ο φόβος για το ποια ήμουν».

Η Αυστραλή ηθοποιός, αποκάλυψε επίσης ότι η σειρά την άφησε να μη νιώθει υγιής, καθώς το ανοσοποιητικό της σύστημα δεν μπορεί να ξεχωρίσει τη διαφορά «μεταξύ της ηθοποιίας και της αλήθειας».

«Ένιωθα αδιάθετη για μια εβδομάδα, επειδή το ανοσοποιητικό μας σύστημα δεν γνωρίζει τη διαφορά μεταξύ υποκριτικής και της αλήθειας όταν τα κάνεις», συνέχισε.

Η Νικόλ Κίντμαν, πρόσθεσε ότι μερικές φορές όταν φεύγει από τα γυρίσματα δεν μπορεί να κοιμηθεί και δεν αισθάνεται καλά. «Είναι τόσο ενοχλητικό για μένα!», ανέφερε χαρακτηριστικά. Σημείωσε επίσης, ότι δεν είναι σε θέση να εκπαιδεύσει το σώμα της μεταξύ της υποκριτικής και της αλήθειας, προσθέτοντας: «Δεν λειτουργεί έτσι με εμένα!»

Η σειρά The Undoing που αποτελείται από έξι επεισόδια, βασίζεται στο βιβλίο του Jean Hanff Korelitz «You Should Have Known», που ακολουθεί τη ζωή μιας συμβούλου γάμου, της οποίας η φαινομενικά τέλεια ζωή, καταρρέει μπροστά στα μάτια της.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Νικόλ Κίντμαν, έχει αναλάβει έναν απαιτητικό ρόλο. Είχε επίσης παίξει έναν δύσκολο ρόλο στην πετυχημένη σειρά «Big Little Lies», όπου ο χαρακτήρας της παγιδεύτηκε σε μια καταχρηστική σχέση.

Η Νικόλ Κίντμαν, μίλησε επίσης για τον θάνατο του Στάνλεϊ Κιούμπρικ το 1999, του σκηνοθέτη της ταινίας «Μάτια Ερμητικά Κλειστά», όπου πρωταγωνιστεί με τον πρώην σύζυγό της, Τομ Κρουζ.

Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι ο σκηνοθέτης της ζήτησε να τον καλέσει μέσω φαξ το βράδυ πριν πεθάνει, αλλά δεν κατάφερε ποτέ να το κάνει. Περιγράφοντας τη στιγμή που έμαθε ότι είχε πεθάνει, είπε ότι απλά άρχισε να ουρλιάζει και κατέρρευσε στο έδαφος. «Ήμουν τόσο κοντά του», είπε.

Η παραδέχτηκε ότι έχει έναν «τεράστιο φόβο» τηλεφωνικών κλήσεων τη νύχτα λόγω του περιστατικού. «Έχω έναν τεράστιο φόβο για τα τηλεφωνήματα τη νύχτα τώρα, επειδή έχω λάβει πολλά από αυτά με τέτοιου είδους ειδήσεις, συμπεριλαμβανομένου αυτού για τον πατέρας μου», ανέφερε.

Η Νικόλ Κίντμαν και ο Τομ Κρουζ ήταν παντρεμένοι από το 1990 έως το 2001.