Τι θα συνέβαινε αν ο ήλιος γινόταν τοξικός για την ανθρωπότητα -Είδαμε την απόλυτη δυστοπία Into the Night στο Netflix - iefimerida.gr

Η συναρπαστική, καταιγιστική σειρά του Netflix που πρέπει να δείτε αν είστε φαν των δυστοπικών, μεταποκαλυπτικών θρίλερ.

Ένα αεροπλάνο που πρέπει να ταξιδεύει αέναα μέσα στη νύχτα, καθώς η μέρα έχει γίνει θανατηφόρα για όλους τους ανθρώπους, μετά από ένα μυστηριώδες φυσικό φαινόμενο που κάνει τις ακτίνες του ήλιου τοξικές, καίγοντας μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα όποιον βρίσκεται στο φως της αυγής. Αυτός είναι ο βασικός κορμός στη συναρπαστική δυστοπική σειρά «Into the Night» που είδαμε στο Netfix. Η σειρά που έχει δημιουργήσει το δικό της φανατικό κοινό σε όλο τον κόσμο και έχει γίνει viral στα κοινωνικά δίκτυα και τα φόρουμ, με θρεντ αφιερωμένα στην καταστροφολαγνεία, είναι το τυπικό δείγμα μιας καταιγιστικής sci-fi περιπέτειας. Η σειρά εστιάζει κυρίως στη δράση και πολύ λίγο στην επιστήμη, με αποτέλεσμα να γίνεται εθιστική και να μην κουράζει με πολύπλοκα επιστημονικά αφηγήματα και εξωφρενικά τουίστ στην πλοκή. Ο δημιουργός του Into the Night, Jason George, αποφεύγει έξυπνα τα στραβοπατήματα και τις κακοτοπιές αντίστοιχων σειρών επιστημονικής φαντασίας όπου, συνήθως, οι σεναριογράφοι επικαλούνται κβαντικά μακελειά, ακατανόητες θεωρίες των χορδών, αφιονισμένες γάτες του Σρέντιγκερ που κάνουν εξωφρενικές πιρουέτες σε διάφορα παράλληλα σύμπαντα, για να εξηγήσουν τα ανεξήγητα.

To αεροπορικό θρίλερ συναντά την περιπέτεια επιβίωσης

Αν σας άρεσε το θρυλικό «Lost», τα καλτ αδηφάγα «Langoliers» του Στίβεν Κινγκ και η σειρά «Βροχή» στο Netflix, θα σας αρέσει εγγυημένα και το μετα-αποκαλυπτικό θρίλερ «Into the Night». Η σειρά που αποτελείται μέχρι στιγμής από δύο κύκλους των έξι επεισοδίων ο καθένας, αφηγείται την ιστορία μιας αεροπειρατείας που εξελίσσεται σε κάτι απείρως πιο τρομακτικό: την καταστροφή του πολιτισμού μας από μια δυσλειτουργία του ηλιακού συστήματος που κάνει το φως της μέρας θανατηφόρο για τον άνθρωπο.

Οι επιβάτες ενός μπόινγκ των βελγικών αερογραμμών πρέπει να ταξιδεύουν διαρκώς από νύχτα σε νύχτα για να μην τους δει το τοξικό φως της μέρας που καίει κάθε έμβιο ον.

Η υπόθεση ξεκινά με την βίαιη επιβίβαση ενός Ιταλού κομάντο του ΝATO σε ένα αεροπλάνο της γραμμής. Ο στρατιώτης υπό την απειλή όπλου αναγκάζει τον συγκυβερνήτη ενός μπόινγκ να το απογειώσει πριν την ώρα του, με ελάχιστους επιβάτες μέσα που έχουν προλάβει να επιβιβαστούν. Όταν το αεροσκάφος βρίσκεται στον αέρα, σύντομα όλοι ανακαλύπτουν ότι η αεροπειρατεία του κομάντο ήταν μια απεγνωσμένη προσπάθεια να απομακρυνθεί από το αεροδρόμιο των Βρυξελλών πριν ξημερώσει. Με την αυγή της ημέρας, σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχε κρυφακούσει o στρατιώτης από ανώτερα στελέχη της Συμμαχίας στο Βορειοατλαντικό Συμβούλιο, τα κεντρικά του NATO στις Βρυξέλλες όπου εργαζόταν ως απλός φύλακας, η ανθρωπότητα θα καταρρεύσει: ο ήλιος θα κάψει κάθε έμβιο ον, είτε βρίσκεται σε εξωτερικό ή εσωτερικό χώρο. Θα επιβιώσουν μονάχα όσοι μπορούν να κρυφτούν σε καταφύγια κάτω από το νερό ή πετώντας με αεροπλάνα από τη μια ζώνη στην άλλη, ώστε να βρίσκονται πάντα από δύση σε δύση, χωρίς ποτέ να επισκεφτούν χώρα στην οποία ο ήλιος ανατέλλει. Πώς όμως θα μπορεί να γίνει αυτό όταν τα καύσιμα τελειώνουν και τα τρόφιμα χάνουν τις θρεπτικές τους αξίες όταν τα βλέπει το φως της μέρας; Η ιστορία επιβίωσης των επιβαινόντων στο μπόινγκ αρχίζει να γίνεται μια περιπέτεια καταιγιστική με άλυτους γρίφους και με την προσωπική ατζέντα του κάθε επιβάτη να βάζει εμπόδια στον ομαδικό στόχο.

Η πρώτη δύσκολη προσγείωση του αεροπλάνου σε ένα αεροδρόμιο της Σκωτίας δείχνει το μέγεθος της καταστροφής: ρημαγμένα κτίρια, φωτιές από πτώσεις αεροπλάνων, αυτοκινητόδρομοι γεμάτοι παρατημένα αυτοκίνητα και οχήματα που έχουν συγκρουστεί σφοδρά, όταν οι οδηγοί τους πέθαναν ακαριαία με το χάραμα του ηλίου. Οι δρόμοι, οι αεροδιάδρομοι, τα πεζοδρόμια είναι γεμάτα νεκρούς. Η ζωή έχει παγώσει παντού. Φώτα έχουν μείνει αναμμένα, μηχανήματα έχουν μείνει σε λειτουργία προκαλώντας εκρήξεις και πυρκαγιές, οικογένειες ολόκληρες χάθηκαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ολόκληρες πόλεις ερήμωσαν.

Κάθε επιβάτης έχει πίσω του μια ιστορία στη δυστοπική σειρά του Netflix «Into the Night».

Η σειρά, που είναι η πρώτη βελγική πρωτότυπη παραγωγή του Netflix, είναι εμπευσμένη από το πολωνικό μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας «The Old Axolotl» του Jacek Dukaj, που κυκλοφόρησε το 2015 (δεν έχει μεταφραστεί στα ελληνικά). Η επιτυχία της σειράς ήταν τέτοια που μέσα σε πολύ μικρό διάστημα αποφασίστηκε να γυριστεί η δεύτερη σεζόν, ενώ θα υπάρξει και τρίτη. Μάλιστα, μετά το Into the Night, στις 20 Απριλίου τοθ 2022, κυκλοφόρησε από το Netflix ένα τουρκικό spin-off, με τίτλο Yakamoz S-245, σε σενάριο του ίδιου του Jason George. Σε αυτή τη σειρά παρακολουθούμε την ίδια δυστοπία από άλλο πρίσμα, μέσα από ένα υποβρύχιο που έχει καταφέρει να διασωθεί από τις φονικές ακτίνες του ήλιου, μένοντας σε απύθμενα βάθη που δεν τα φτάνει το φως. Εκεί, ένας θαλάσσιος βιολόγος σε αποστολή πρέπει να παλέψει για να επιβιώσει με το πλήρωμά του.

Γιατί η συνταγή του «Into the Night» πέτυχε;

Συνήθως αυτού του είδους οι σειρές και οι ταινίες φλερτάρουν οριακά με τα b-movies. Λίγο να αποτύχουν τα δυστοπικά εφέ, λίγο να υπάρξουν μια δυο μέτριες ερμηνείες ή σεναριακά κενά, και ο θεατής αρχίζει πολύ γρήγορα να αισθάνεται ότι καταναλώνει τηλεοπτικό trash και κινηματογραφικό junk food που εκείνη τη στιγμή του αρέσειμ αλλά μετά από λίγο του πέφτει πολύ βαρύ στο στομάχι. Tο «Into the Night», όμως, για το είδος του, είναι κάτι παραπάνω από αξιοπρεπές, είναι απολαυστικό, γρήγορο, με νευρώδη σκηνοθεσία, έξυπνο σενάριο και μια σειρά από ηθοποιούς που παίζουν πειστικά. Οι χαρακτήρες των ηρώων, στο ψυχογράφημα των οποίων ποντάρει πολύ ο σκηνοθέτης Jason George για να δημιουργήσει σασπένς και να δώσει μια πιο ανθρώπινη πτυχή στην ιστορία επιστημονικής φαντασίας που αφηγείται, είναι καλοδουλεμένοι. Με διαφορετικό background ο καθένας, όπως ήταν και στο φαινόμενο Lost του HBO, είναι προσεκτικά επιλεγμένοι από τον Πολωνό συγγραφέα Jacek Dukaj που τους δημιούργησε, γράφοντας το μυθιστόρημα «The Old Axolotl», ώστε να αποτελούν μια μικρογραφία της κοινωνίας.

Ένας στρατιώτης του NATO κάνει αεροπειρατεία, αποκαλύπτοντας στους επιβάτες ενός αεροπλάνου μια δυστοπική αλήθεια για το τέλος της ανθρωπότητας.

Η επιτυχία του «Into the Night», βασίζεται στην ισορροπία. Όλα υπάρχουν στη σειρά σε σωστές δόσεις, έτσι που το δυστοπικό θρίλερ να μην είναι μονοσήμαντο, φλύαρο και βαρετό. Αγωνία, συναίσθημα, έρωτας, φόβος, θυμός, δράση, τεχνολογία, επιστήμη, καταστροφολογικά εφέ, αποτελούν τις πρώτες ύλες του Jason George για να φτιάξει ένα περιπετειώδες μεταποκαλυπτικό θρίλερ που σε κρατάει μέχρι τέλους.

Το κάθε επεισόδιο διαρκεί κατά μέσο όρο από 30 έως 35 λεπτά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια νευρώδη σκηνοθεσία και ένα γρήγορο μοντάζ που κάνει την πλοκή να δείχνει πιο καταιγιστική από όσο πράγματι είναι. Στα συν της σειράς είναι το γεγονός ότι δεν είναι φορτωμένη με πολλά ακατανόητα επιστημονικά λογάκια, επίσης δεν έχει εξαντλητικούς διαλόγους που προσπαθούν να πουλήσουν ηθικολογία και πολιτική μπούρδα νηπιακού προσανατολισμού. Δεν έχει οικολογικά μανιφέστο-κλισέ για τον κακό δυτικό κυριούλη της βιομηχανικής επανάστασης που εξάντλησε αχόρταγα τους πόρους του πλανήτη, οδηγώντας την ανθρωπότητα στην καταστροφή. Δεν έχει πολιτικές αντικαπιταλιστικές υστερίες από αυτές που κάνουν τους ψεκασμένους να σπαρταράνε από καταστροφολαγνική ηδονή. Δεν αφήνει εύκολα υπονοούμενα για συνωμοσίες και λοιπά επιστημονικά τερτίπια αδίστακτων διεθνών στρατιωτικών οργανισμών που κάνουν σατανικά πειράματα προκαλώντας βιβλικό μακελειό. Και, τέλος, δεν βάζει επιστημονίσκους να εκλαϊκεύουν τον Αινστάιν, κάνοντας τον Πρόεδρο των ΗΠΑ να χασμουριέται από πλήξη σε κάποια hi-tech αίθουσα συσκέψεων στο πυρηνικό καταφύγιο της Ουάσινγκτον. Η σειρά είναι βελγική, γέννημα θρέμμα ευρωπαϊκό, τουτέστιν δεν έχει ανάγκη από υπερήρωες Αμερικανούς πεζοναύτες που θα σώσουν τον κόσμο από την καταστροφή. Εδώ η καταστροφή έχει ήδη συμβεί και ο πεζοναύτης του ΝΑΤΟ είναι ένα αδίστακτο καθίκι και μισό που κοιτάει πώς θα σώσει το τομάρι του, ακόμα κι αν χρειαστεί να ξεπαστρέψει και τον ίδιο τον πιλότο που απογειώνει και προσγειώνει το αεροπλάνο από νύχτα σε νύχτα.

Το Into the Night στο σύνολό της είναι μια ωραία σειρά που σου ανοίγει την όρεξη για δυστοπίες και μεταποκαλυπτικά θρίλερ, είτε πρόκειται για TV-shows ή ταινίες είτε για μυθιστορήματα. Προσωπικά, το απόλαυσα όπως είχα κάνει και με το καταπληκτικό δυστοπικό μυθιστόρημα «Σταθμός Έντεκα» της Emily St. John Mandel (εκδ. Ίκαρος) που μεταφέρθηκε στη μικρή οθόνη από το HBO Max και αφηγείται την ιστορία ενός θανατηφόρου ιού που εξαπλώνεται ραγδαία και κάνει τον πολιτισμένο κόσμο να καταρρέει.

