Netflix: Τι νέο φέρνει για τον Μάιο -Όλες οι σειρές και οι ταινίες που έρχονται - iefimerida.gr

Το Netflix ανακοίνωσε το νέο περιεχόμενο που θα φέρει στην πλατφόρμα του από την 1η του Μαΐου, το οποίο όπως πάντα περιλαμβάνει καινούργιες σειρές, ταινίες και ντοκιμαντέρ.

Από τις αρχές του μήνα θα μπορείτε να απολαύσετε τη νέα ιστορία του Bridgerton, ενώ μέσα στον Μάιο θα προβληθεί και η σειρά Κλεοπάτρα, ένα νέο ντοκιμαντέρ που έρχεται, με παραγωγό τη γυναίκα του Will Smith, Jada Pinkett Smith.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέσα στο Μάιο θα παίξει και η πρώτη τηλεοπτική σειρά του Arnold Schwarzenegger με τίτλο Fubar, ενώ πολλοί ανυπομονούν για ένα κορεάτικο σόου, το Black Knight, το οποίο διαδραματίζεται σε ένα δυστοπικό μέλλον. Αξίζει να αναφερθεί, ότι θα κάνει πρεμιέρα και το The Mother με την Jennifer Lopez ως μία δολοφόνος που βγαίνει από την παρανομία.

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ NETFLIX - ΜΑΙΟΣ 2023

ΕΛΛΑΔΑ



Ακολουθεί η λίστα με όλες τις σειρές, τις ταινίες, τα ντοκιμαντέρ και τα παιδικά που έρχονται στην ελληνική πλατφόρμα του Netflix αυτό το μήνα.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX

02/05/2023

Ο Ράφτης

The Tailor

Ένας διάσημος ράφτης αρχίζει να ράβει ένα νυφικό για την αρραβωνιαστικιά του καλύτερού του φίλου, αλλά τα σκοτεινά τους μυστικά σύντομα θα ανατρέψουν τις ζωές τους.

03/05/2023

Προξενιό α λα Εβραϊκά

Jewish Matchmaking

Όταν οι Εβραίοι εργένηδες είναι έτοιμοι για σοβαρή σχέση, απευθύνονται στην Αλίζα Μπεν Σαλόμ για να τους βρει το τέλειο ταίρι σε ΗΠΑ και Ισραήλ.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

04/05/2023

Μπρίτζερτον: Η Ιστορία της Βασίλισσας Καρλόττας

Queen Charlotte: A Bridgerton Story

Ο γάμος της βασίλισσας Καρλόττας και του βασιλιά Γεωργίου της Αγγλίας γεννά μια ιστορία αγάπης που αλλάζει τον κόσμο της υψηλής κοινωνίας στο πρίκουελ του "Μπρίτζερτον".

10/05/2023

Dance Brothers

Dance Brothers

Δύο αδέλφια που θέλουν να πετύχουν ως χορευτές ανοίγουν το δικό τους κλαμπ, αλλά η δημιουργικότητά τους έρχεται σε σύγκρουση με την επιχείρηση, απειλώντας τη σχέση τους.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

12/05/2023

Black Knight

Black Knight

Στο δυστοπικό και ρημαγμένο από την ατμοσφαιρική ρύπανση 2071, η επιβίωση της ανθρωπότητας εξαρτάται από τους Μαύρους Ιππότες που απέχουν πολύ από τους απλούς διανομείς.

12/05/2023

Fab 5

Queer Eye: Season 7

Έχετε πρόσκληση για το πάρτι των Fab 5, αυτήν τη φορά στη Νέα Ορλεάνη. Μια ολοκαίνουργια σεζόν με τους εμψυχωτικούς μας ήρωες — και απίστευτες μεταμορφώσεις.



17/05/2023

Δόκτωρ Τσα

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Doctor Cha

Είκοσι χρόνια αφού εγκατέλειψε την καριέρα της στην Ιατρική, μια νοικοκυρά επιστρέφει ως πρωτοετής, προσπαθώντας να βρει τα πατήματά της σε μια δουλειά γεμάτη εκπλήξεις.

18/05/2023

XO, Kitty

XO, Kitty

Μια νέα ιστορία αγάπης ξετυλίγεται, όταν η έφηβη προξενήτρα Κίτι σμίγει με το –από απόσταση– αγόρι της στο ίδιο λύκειο της Σεούλ όπου φοιτούσε η μακαρίτισσα μητέρα της.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

19/05/2023

Πωλείται στο Χόλιγουντ

Selling Sunset: Season 6

Τα πονταρίσματα και τα τακούνια βρίσκονται σε ύψη που δεν έχουν ξαναβρεθεί ποτέ, καθώς οι παλιοί agents κάνουν μεγάλες αλλαγές και δύο νέα μέλη φέρνουν τα πάνω κάτω στην ομάδα.

20/05/2023

Η Καλή Κακή Μάνα

The Good Bad Mother

Ένα τραγικό ατύχημα αφήνει έναν φιλόδοξο εισαγγελέα με το μυαλό ενός παιδιού, αναγκάζοντας αυτόν και τη μητέρα του να ξεκινήσουν ένα ταξίδι αποκατάστασης της σχέσης τους.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

25/05/2023

FUBAR

FUBAR

Λίγο πριν αποσυρθεί, ένας πράκτορας της CIA ανακαλύπτει ένα οικογενειακό μυστικό κι αναγκάζεται να επιστρέψει στη δράση για μια τελευταία δουλειά.

COMEDY SPECIALS



30/05/2023

Καλύτερα να Φύγεις με τον Τιμ Ρόμπινσον

I Think You Should Leave with Tim Robinson: Season 3

Η σουρεάλ και βραβευμένη με Emmy® κωμική σειρά επιστρέφει για τρίτη σεζόν, καθώς οι Τιμ Ρόμπινσον και Ζακ Κάνιν συνεχίζουν να διακωμωδούν τις πιο κοινότοπες καταστάσεις.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΟΥ NETFLIX



12/05/2023

The Mother

The Mother

Μια επαγγελματίας εκτελέστρια βγαίνει από την κρυψώνα της για να προστατέψει την κόρη που δεν έχει γνωρίσει ποτέ από αδίστακτους εγκληματίες που θέλουν να την εκδικηθούν.

17/05/2023

Η Φίλη σου

Faithfully Yours

Έχοντας ως άλλοθι η μία την άλλη, δύο φίλες πηγαίνουν κρυφά να συναντήσουν τους εραστές τους, αλλά τα περίτεχνα ψέματά τους αποκαλύπτονται όταν η μία εξαφανίζεται.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

24/05/2023

Μητρική Αγάπη

Mother's Day

Όταν απάγεται ο γιος που δεν γνώρισε ποτέ, η πρώην πράκτορας Νίνα ξεσκονίζει τις δολοφονικές της δεξιότητες για να τον φέρει σπίτι – όποιος κι αν της σταθεί εμπόδιο.



26/05/2023

Αίμα και Χρυσός

Blood & Gold

Στο τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, ένας Γερμανός λιποτάκτης και μια νεαρή γυναίκα εμπλέκονται σε μια αιματηρή μάχη με μια ομάδα Ναζί που αναζητά κρυμμένο χρυσό.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

26/05/2023

Τιν και Τίνα

Tin & Tina

Μετά από μια τραυματική αποβολή, ένα νεαρό ζευγάρι υιοθετεί δύο περίεργα δίδυμα από ένα μοναστήρι, των οποίων η εμμονή με τη θρησκεία σύντομα αναστατώνει την οικογένεια.



31/05/2023

Mixed by Erry

Mixed by Erry

Ενώ εμπορεύονται λαθραία αυτοσχέδιες κασέτες στη Νάπολη της δεκαετίας του '80, ένας επίδοξος DJ και τα δύο αδέρφια του γίνονται μεγάλοι παραγωγοί που καταδιώκει ο νόμος.

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΤΟΥ NETFLIX



10/05/2023

Αγνοούνται: Νεκροί ή Ζωντανοί;

Missing: Dead or Alive?

Παρακολουθήστε αστυνομικούς από το τμήμα του σερίφη της Νότιας Καρολίνας που αναζητούν άτομα, τα οποία εξαφανίστηκαν υπό περίεργες συνθήκες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

16/05/2023

Άννα Νικόλ Σμιθ: Δεν Με Ξέρεις

Anna Nicole Smith: You Don't Know Me

Από το απόγειο της φήμης της ως μοντέλο μέχρι τον τραγικό της θάνατο, αυτό το ντοκιμαντέρ αποκαλύπτει την Άννα Νικόλ Σμιθ μέσα από τα μάτια των πιο κοντινών της ανθρώπων.

17/05/2023

ΜακΓκρέγκορ για Πάντα

McGREGOR FOREVER

Τα αδυσώπητα χτυπήματα, το βρώμικο στόμα και το μάγκικο περπάτημα ανέδειξαν τον Κόνορ ΜακΓκρέγκορ σε κορυφαίο σταρ του UFC. Μια σειρά ντοκιμαντέρ με θέμα την καριέρα του.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

17/05/2023

Δουλειά: Η Καθημερινότητά μας

Working: What We Do All Day

Κάποιοι δουλεύουν για τα λεφτά. Άλλοι, για καριέρα. Αυτή η σειρά ντοκιμαντέρ εξερευνά την έννοια της εργασίας για τους Αμερικανούς σε μια εποχή όπου όλα αλλάζουν γρήγορα.



23/05/2023

Θύμα/Ύποπτος

Victim/Suspect

Όταν μια δημοσιογράφος ερευνά την υπόθεση μιας γυναίκας που κατηγορείται για ψευδή καταγγελία βιασμού, καταλαβαίνει ότι οι αρχές αντιστρέφουν τους όρους στα θύματα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX



04/05/2023

Η Κάμπια Κάνει Οικογένεια

Larva Family

Η οικογένεια μεγαλώνει! Ένα μωρό κάμπια έρχεται στη ζωή του Ρεντ και του Γέλοου κι ακολουθεί ταχύρρυθμο μάθημα ανατροφής με μπόλικο ρέψιμο και δυσάρεστες οσμές.



08/05/2023

Οι Τρεις Πνευματοφύλακες

Spirit Rangers: Season 2

Ο Έντι, η Σάμερ και ο Κόντι επιστρέφουν στο Εθνικό Πάρκο Χους, όπου μαθαίνουν για τη φύση, μέσα από συναρπαστικές περιπέτειες με νέους επισκέπτες και παλιούς φίλους.



18/05/2023

Κίτι Κατς

Kitti Katz

Τρεις έφηβες μεταμορφώνονται σε άγριες αιλουροειδείς υπερηρωίδες για να σώσουν τον κόσμο από μια κακιά Αιγύπτια θεά, αλλά βρίσκουν και χρόνο για εξάσκηση στο ποδόσφαιρο.

ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

01/05/2023

Kung Fu Panda 3

The Blair Witch Project

Το Μάτι (The Eye)



02/05/2023

The Blacklist (The Blacklist: Season 10) - Εβδομαδιαία επεισόδια 10-12



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

05/05/2023

Σε Βρήκα (Finding You)



06/05/2023

Ρίτα Μορένο: Το Κορίτσι που Αποφάσισε να Τολμήσει (Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to Go for It)



07/05/2023

Ένα Ήσυχο Μέρος (A Quiet Place)



10/05/2023

Υψηλά Εγκλήματα (High Crimes)



15/05/2023

Σε Επιφυλακή (The Sentinel)

Ντετέκτιβ Ζώον (Ace Ventura: Pet Detective)

Κάποτε στην Αμερική (Once Upon a Time in America)



16/05/2023

The Perfect Man

Καρχαριομάχος (Shark Tale)

Διχασμένος (Split)

Τούρμπο (Turbo)

Το Σινικό Τείχος (The Great Wall)

Τα Σαγόνια του Καρχαρία (Jaws)



18/05/2023

Σρεκ (Shrek)

Χάρτλαντ (Heartland: Season 16)

Σρεκ ο Τρίτος (Shrek the Third)



23/05/2023

Σπίριτ: Ο Ατίθασος (Spirit Untamed)



27/05/2023

Old