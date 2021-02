Netflix: Πού έχουμε ξαναδεί αυτή τη σειρά με τις νεράιδες που «σπάει» ταμεία -Με νεραϊδόσκονη από την παιδική μας ηλικία

Το Netflix δεν σταματά να σερβίρει νέες σειρές και ταινίες στους συνδρομητές του, σε ένα στοίχημα να κατατροπώσει τον ανταγωνισμό.

Μετά την τεράστια επιτυχία του Λουπέν, της γαλλικής σειράς που αναδεικνύεται σε φαινόμενο στην ψηφιακή πλατφόρμα, στο Top 10 των προγραμμάτων του ελληνικού Netflix εμφανίστηκε μια ανάλαφρη εφηβική σειρά με μπόλικη… αστερόσκονη.

Η σειρά Fate: The Winx Saga στο Netflix

Το "Fate: The Winx Saga" είναι μια σειρά έξι επεισοδίων που κατάφερε να πιάσει την κορυφή του Top 10 του Netflix, ενώ παραμένει στις δημοφιλέστερες σειρές του ακόμη και σήμερα.

Το πρόγραμμα αφηγείται το ταξίδι ενηλικίωσης πέντε νεραϊδών από την Αλφία, ένα οικοτροφείο μαγισσών του Άλλου Κόσμου, στο οποίο θα τελειοποιήσουν τις δυνάμεις τους και παράλληλα θα έρθουν αντιμέτωπες με τον έρωτα, την αντιζηλία και τα τέρατα που απειλούν την ύπαρξη του είδους τους.

Η Μπλουμ, μια κοκκινομάλλα έφηβη προσγειώνεται στον μαγικό κόσμο από την συμβατική Αμερική σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα που θυμίζει πολύ Βρετανία (ακόμη και τα αυτοκίνητα είναι δεξιτίμονα). Η Μπλουμ ανακαλύπτει πως είναι νεράιδα κατέχοντας το στοιχείο της φωτιάς ως υπερφυσική δύναμη.

Bloom's transformation, before and after VFX



(📺: Fate: The Winx Saga) pic.twitter.com/S0IyFyPJuo — Netflix (@netflix) February 2, 2021

Αν είστε φαν των σειρών εφηβικού δράματος, με μπόλικη δόση υπερφυσικών φαινομένων, τότε σίγουρα το Fate θα γίνει η αγαπημένη σας συνήθεια αυτές τις ημέρες στο Netflix. Άλλωστε, εγγύηση για το είδος προσφέρει ο δημιουργό Μπράιαν Γιανγκ που υπέγραψε και την εφηβική σειρά The Vampire Diaries.

Σκηνή από τη σειρά του Netflix

Κι αν όλη αυτή η ιστορία σας φέρνει μνήμες από την παιδική σας ηλικία, μάθετε πως το "Fate: The Winx Saga" είναι μια αναβίωση ζωντανής δράσης των κινουμένων σχεδίων "Winx Club" από τον Ιταλό Ιτζίνιο Στράφι. Αν και δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως, η σειρά φαίνεται πως θα λάβει το πράσινο φως για μια δεύτερη σεζόν στο Netflix.

Η ιταλική σειρά κινουμένων σχεδίων που ενέπνευσε τη σειρά του Netflix

Το Winx Club είναι ιταλική σειρά κινουμένων σχεδίων φαντασίας περιπέτειας του 2004 που δημιουργήθηκε από τον Iginio Straffi και παράγεται από την Rainbow SpA σε συνεργασία με τις Nickelodeon και Rai Fiction. Η σειρά αυτή των 138 επεισοδίων απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας μεταξύ 6 και 14 χρονών και έχει δημιουργήσει ένα διεθνές δικαίωμα σε παιχνίδια, βιβλία, ρούχα, DVD, και τρεις ταινίες μεγάλου μήκους CGI. Προβάλλεται διεθνώς.

To 2011, αφού το Nickelodeon απέκτησε τα δικαιώματα των Winx κυκλοφόρησε τέσσερα μιας-ώρας mega επεισόδια συνοψίζοντας τους κύκλους 1 και 2 και προέβαλλε τον 3ο και τον 4ο κύκλο. O 5oς κύκλος έκανε πρεμιέρα στην Αμερική τον Αύγουστο του 2012 με τίτλο Winx Club: Beyond Believix, και ολοκληρώθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου 2013, όπου και έκανε πρεμιέρα ο 6ος κύκλος, ο οποίος ολοκληρώθηκε το φθινόπωρο του 2014 (Winx Club: Bloomix), όπου κυκλοφόρησε η τρίτη ταινία με τίτλο The mystery of the Abyss και παίρνει μέρος στα γεγονότα μετά το τέλος του 5ου κύκλου.