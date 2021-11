Ανα Σοροκίν: Ποια είναι η απατεώνισσα που κορόιδεψε την ελίτ της Ν. Υόρκης -Πώς εξαπατούσε πλούσιους κοσμικούς | ΖΩΗ | iefimerida.gr

Στο Inventing Anna, μια νέα σειρά που έρχεται σύντομα στο Netflix, μια όχι ιδιαίτερα καταξιωμένη δημοσιογράφος ερευνά την υπόθεση της Άνα Ντέλβι, της Γερμανίδας σταρ του Instagram και κληρονόμου που έκλεψε τις καρδιές –και τα χρήματα– των κοσμικών της Νέας Υόρκης.

Η υπόθεση της σειράς βασισμένη σε αληθινή ιστορία

Ποια είναι όμως η Άνα; Είναι η μεγαλύτερη απατεώνισσα της Νέας Υόρκης ή απλά η εκπρόσωπος του νέου αμερικανικού ονείρου;

Η Άνα και η δημοσιογράφος δημιουργούν μια σκοτεινή σχέση αγάπης και μίσους, καθώς η Άνα ετοιμάζεται να δικαστεί και η δημοσιογράφος αγωνίζεται να προλάβει να βρει την απάντηση στο πιο καυτό ερώτημα της Νέας Υόρκης: ποια είναι η Άνα Ντέλβι; Η σειρά είναι εμπνευσμένη από το άρθρο του New York Magazine "How Anna Delvey Tricked New York’s Party People" της Τζέσικα Πρέσλερ και αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2022.

Η σειρά της Σόντα Ράιμς, ακολουθεί τη δημοσιογράφο Βίβιαν Κεντ (την οποία υποδύεται η Άννα Κλάμσκι) καθώς ερευνά την περίπτωση της Άνα Ντέλβι (την οποία υποδύεται η Τζούλια Γκάρνερ), μια ρωσικής καταγωγής Γερμανίδα κοσμική που εξαπάτησε τράπεζες, ξενοδοχεία και πλούσιους γνωστούς, αποσπώντας τους εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια.

Η Τζούλια Γκάρνερ ως Άνα Ντέλβι στην επερχόμενη σειρά του Netflix / Φωτογραφία: Cr. Aaron Epstein/Netflix © 2021

Ποια είναι η Άνα Ντέλβι;

Το Άνα Ντέλβι ήταν το ψευδώνυμο που χρησιμοποιούσε μια Γερμανίδα με το όνομα Άννα Σορόκιν, η οποία μετακόμισε στη Νέα Υόρκη το 2013.

Με το ψεύτικο όνομα, η Σορόκιν προσποιήθηκε ότι ήταν μια πλούσια Γερμανίδα κληρονόμος για να εδραιωθεί στην κοινωνική σκηνή της Νέας Υόρκης. Χρησιμοποιούσε το όνομα μέχρι το 2017, όταν η Εισαγγελία του Μανχάταν άρχισε να την ερευνά για περιπτώσεις τραπεζικής απάτης.

Στην πραγματικότητα, οι γονείς της Σορόκιν προέρχονταν από ταπεινό υπόβαθρο. Ο πατέρας της εργαζόταν ως οδηγός φορτηγού, ενώ η μητέρα της ήταν ιδιοκτήτρια ενός παντοπωλείο πριν γίνει νοικοκυρά.

Γεννήθηκε στην πόλη Ντομοντέντοβο, κοντά στη Μόσχα, τον Ιανουάριο του 1991, και η οικογένεια της μετακόμισε στη Γερμανία το 2007 όταν ήταν 16 ετών. Η ίδια η Σορόκιν μετακόμισε στο Λονδίνο το 2011 για να φοιτήσει στο Central Saint Martins, αλλά τα παράτησε και επέστρεψε στη Γερμανία. Στη συνέχεια μετακόμισε στο Παρίσι για να ξεκινήσει πρακτική άσκηση στο Purple, ένα γαλλικό περιοδικό μόδας.

Στο Παρίσι άρχισε να χρησιμοποιεί το όνομα Ντέλβι. Οι γονείς της είπαν ότι «δεν αναγνωρίζουν το επώνυμο».

Τι έκανε η Ανα Ντέλβι ή Σορόκιν;

Μετά τη μετακόμισή της στη Νέα Υόρκη, η Σορόκιν προσπάθησε να παρουσιάσει την ιδέα της για ένα «Ίδρυμα Ανα Ντέλβι» σε πλούσιους πιθανούς επενδυτές.

Η ιδέα περιλάμβανε μια ιδιωτική λέσχη μελών και ένα καλλιτεχνικό ίδρυμα, το οποίο με τη σειρά του περιλάμβανε τη μίσθωση του Church Missions House - ένα ιστορικό κτίριο στο Μανχάταν - ως χώρο εκδηλώσεων πολλαπλών χρήσεων και στούντιο τέχνης.

Έγινε επίσης φίλη με πλούσιους κοσμικούς και τους ζητούσε να πληρώσουν για ξενοδοχεία, πτήσεις και πλούσια γεύματα με την υπόσχεση ότι θα τους ανταποδώσει, αλλά αργότερα θα «ξεχνούσε» να το κάνει.

Αφού απέτυχε να βρει επενδυτές για το ίδρυμά της, η Σορόκιν άρχισε να δημιουργεί πλαστά τραπεζικά αντίγραφα που υποτίθεται ότι έδειχναν ότι είχε πρόσβαση σε περίπου 60 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία ήταν αποθηκευμένα σε ελβετικούς τραπεζικούς λογαριασμούς.

Inventing Anna: Η Τζούλια Γκάρνερ ως Ανα Ντέλβι / Φωτογραφία: Cr. Aaron Epstein/Netflix © 2021

Υπέβαλε αυτά τα έγγραφα ως μέρος των αιτήσεων δανείου. Αλλά οι υποψίες αυξήθηκαν σχετικά με τις αιτήσεις της, λόγω ασυμφωνιών στα χαρτιά της και τα απέσυρε για να αποφύγει τον έλεγχο.

Η Σορόκιν έκανε επίσης check-in σε ξενοδοχεία με μη αρχειοθετημένη πιστωτική κάρτα και μάζεψε δεκάδες χιλιάδες δολάρια σε απλήρωτους λογαριασμούς. Αφού τελικά πλήρωσε τον λογαριασμό των 30.000 δολαρίων που συγκέντρωσε στο 11 Howard Hotel στο SoHo χρησιμοποιώντας κεφάλαια που κέρδισε από την κατάθεση πλαστών επιταγών, εκδιώχθηκε και μεταφέρθηκε στο ξενοδοχείο Beekman.

Αλλά επίσης εκδιώχθηκε και από το ξενοδοχείο Beekman αφού δεν κατάφερε να πληρώσει τον λογαριασμό της 11.518 δολαρίων και πάλι από το ξενοδοχείο W New York Union Square μετά από μόλις δύο ημέρες. Και τα δύο ξενοδοχεία άσκησαν κατηγορίες εναντίον της για κλοπή υπηρεσιών.

Τι απέγινε Ανα Ντέλβι ή Σορόκιν;

H Σορόκιν τελικά βρέθηκε αντιμέτωπη με πολλές κατηγορίες για κλοπή μεγάλου χτηματικού ποσού και το πλημμέλημα της κλοπής υπηρεσιών.

Συνελήφθη στις 3 Οκτωβρίου 2017 κατά τη διάρκεια επιχείρηση. Εκείνη την εποχή, έμενε στο Passages Malibu, μια μονάδα θεραπείας εθισμού στην Καλιφόρνια.

Εμφανίστηκε στο Ποινικό Δικαστήριο της Νέας Υόρκης τον Δεκέμβριο του 2018 και η δίκη ορίστηκε για τις 20 Μαρτίου 2019. Στο τέλος της δίκης, η Σορόκιν κρίθηκε ένοχη για οκτώ κατηγορίες, μεταξύ των οποίων η κλοπή μεγάλου χρηματικού ποσού σε δεύτερο βαθμό, απόπειρα μεγάλης κλοπής και κλοπή των υπηρεσιών.

Καταδικάστηκε σε κρατική φυλάκιση από 4 έως 12 χρόνια στο νησί Ρίκερς, της επιβλήθηκε πρόστιμο 24.000 δολαρίων και καταδικάστηκε να πληρώσει αποζημίωση περίπου 199.000 δολαρίων.

Μιλώντας για την εμπειρία της στη φυλακή, η Σορόκιν είπε στην Πρέσλερ: «Αυτό το μέρος δεν είναι καθόλου κακό στην πραγματικότητα. Οι άνθρωποι φαίνεται να πιστεύουν ότι είναι φρικτό, αλλά εγώ το βλέπω σαν ένα κοινωνιολογικό πείραμα.

«Υπάρχουν δύο κορίτσια που είναι εδώ κι αυτές για οικονομικά εγκλήματα. Αυτό το ένα κορίτσι, κλέβει την ταυτότητα άλλων ανθρώπων. Δεν κατάλαβα ότι ήταν τόσο εύκολο».

Η Σορόκιν απελευθερώθηκε από τη φυλακή στις 11 Φεβρουαρίου 2021, αλλά συνελήφθη και πάλι ένα μήνα αργότερα επειδή παρέμεινε μετά τη λήξη της βίζας της. Από τον Οκτώβριο, κρατούνταν από την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) εν αναμονή της απέλασης στη Γερμανία.