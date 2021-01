Το Netflix μας «βομβαρδίζει» με νέες ταινίες, μία κάθε εβδομάδα για το 2021 -Παρέλαση αστέρων του Χόλιγουντ [βίντεο]

Το Netflix «φορτσάρει» το 2021 και φέρνει μία ταινία κάθε εβδομάδα έως το τέλος της χρονιάς.

Αν το 2020 ήταν χρονιά ασταμάτητου streaming, καθώς ο κορωνοϊός έκλεισε εκατομμύρια ανθρώπων στα σπίτια τους, το Netflix υπόσχεται να μην αλλάξει αυτό -παρότι ευχόμαστε να γίνει οικειοθελώς και όχι για λόγους πανδημίας- ούτε το 2021.

Σύμφωνα με την ψηφιακή πλατφόρμα, το πρόγραμμα για τη νέα χρονιά θα προσφέρει στους συνδρομητές από μία ταινία κάθε εβδομάδα. Και όταν λέμε ταινίες, σε αυτές θα εμφανιστούν τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ, όπως οι Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Σάντρα Μπούλοκ, Ντουέιν Τζόνσον, Ίντρις Έλμπα, Μέριλ Στριπ, Ζεντάγια, Τζένιφερ Λόρενς και πολλοί άλλοι.

Ταινίες από βραβευμένους σκηνοθέτες στο Netflix

Ανάμεσα στους βραβευμένους σκηνοθέτες που θα παρουσιάσουν τις νέες τους ταινίες στο Netflix, θα βρείτε τους Τζέιν Κάμπιον (The Power of the Dog), Πάολο Σορεντίνο (The Hand of God) και Άνταμ Μακ Κέι (Don’t Look Up).

Σύμφωνα με τους υπεύθυνους του Netflix, η φετινή χρονιά θα περιλαμβάνει όλα τα είδη ταινιών. Ταινίες με ζόμπι (Army of the Dead), καουμπόηδες (The Harder They Fall, Ο Καουμπόι της Ασφάλτου) και εφηβικούς έρωτες μεταξύ των οποίων και την κορύφωση των τριλογιών «Προς Όλα τα Αγόρια» και «Φίλα με».

Βίντεο: Οι μεγαλύτεροι σταρ στις νέες προσθήκες του Netflix

Κάθε εβδομάδα, το Netflix θα παρουσιάζει μια νέα ταινία με πρωταγωνιστές μεγάλους σταρ όπως τους Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Σάντρα Μπούλοκ, Ντουέιν Τζόνσον, Ίντρις Έλμπα, Μέριλ Στριπ, Ζεντάγια, Τζένιφερ Λόρενς, Ράιαν Ρέινολντς, Τζένιφερ Γκάρνερ, Γκαλ Γκαντό, Ντέιβ Μπαουτίστα, Ναόμι Γουότς, Τζέικ Τζίλενχαλ, Τζον Ντέιβιντ Γουάσινγκτον και Οκτάβια Σπένσερ.

Στο καταιγιστικό τρέιλερ του το Netflix αποκαλύπτει επίσης ταινίες από αγαπημένους σκηνοθέτες όπως οι Ζακ Σνάιντερ, Νόρα Φίνγκσαϊντ, Τζο Ράιτ, Αντουάν Φουκουά, Σον Λέβι, Ρόμπερτ Πουλτσίνι και Σάρι Σπρίνγκερ Μπέρμαν, αλλά και το σκηνοθετικό ντεμπούτο των Χάλι Μπέρι και Λιν-Μάνουελ Μιράντα.

Το Netflix φέρνει παλιές ταινίες τρόμου

Ανάμεσα στην ατελείωτη λίστα ταινιών του Netflix, θα παρακολουθήσουμε ξανά εφηβικές ταινίες τρόμου, όπως για παράδειγμα τριλογία Fear Street (Κάποιος Μπήκε στο Σπίτι σου).

Παράλληλα, η πλατφόρμα έχει προγραμματίσει μια σειρά από κινηματογραφικές προσαρμογές αγαπημένων βιβλίων (The Woman in the Window, Munich, The Last Letter from Your Lover) και ακόμη περισσότερα καταιγιστικά μπλοκμπάστερ (Red Notice, Sweet Girl, Kate).

Από την ευρεία γκάμα νέων ταινιών δεν θα λείπουν οικογενειακά φιλμ, όπως «Η Μέρα του Ναι», «Back to the Outback», «Ohana: Ο Θησαυρός της Χαβάης».