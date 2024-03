Νέες αποκαλύψεις για τον θάνατο του Χιθ Λέτζερ 16 χρόνια μετά -Τι βρέθηκε δίπλα στο κρεβάτι του - iefimerida.gr

Το μυστήριο με τον θάνατο του ηθοποιού Χιθ Λέτζερ το 2008, φέρνει μέχρι και σήμερα ιστορίες συνωμοσίας αλλά και διάφορες αποκαλύψεις για τα αίτια.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός για τον ρόλο του Τζόκερ στο «The Dark Knight», έφυγε από τη ζωή από τυχαία υπερβολική δόση παυσίπονων, αγχολυτικών και υπνωτικών χαπιών. Πρόσφατα, ο σκηνοθέτης Στίβεν Γκάγκαν είπε πως ο Αυστραλός ηθοποιός είχε άλλες φιλοδοξίες εκείνη την εποχή.

Κατά τη διάρκεια ενός επεισοδίου του podcast «Developmental Hell», ο Γκάγκαν είπε ότι είχε μια ιδέα στις αρχές της δεκαετίας του 2000 να μετατρέψει το βιβλίο του Γκλάντγουελ, «Blink: The Power of Thinking Without Thinking» σε μια ταινία.

Ο Χιθ Λέτζερ πέθανε διαβάζοντας σενάριο για νέα ταινία

Αρχικά ο Γκλάντγουελ και ο Γκάγκαν είχαν σκεφτεί για τον πρωταγωνιστικό ρόλο τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο, τελικά κατέληξαν όμως πως ο Λέτζερ θα ήταν καλύτερος για τον ρόλο. Μετά τον τραγικό θάνατο του ηθοποιού, ο Γκάγκαν αποκάλυψε πως έλαβε μια κλήση από τον πατέρα του Λέτζερ, γνωστοποιώντας τα δυσάρεστα νέα.

«Δίπλα στο άψυχο σώμα στο κρεβάτι ήταν το σενάριό μας και το βιβλίο ήταν στο κομοδίνο», είπε ο Γκάγκαν επικαλούμενος τα λεγόμενα του πατέρα του Λέτζερ.

«Νομίζω ότι ο αριθμός μου ήταν γραμμένος στο σενάριο. Αυτοί οι άνθρωποι, όπως μπορείτε να φανταστείτε, ήταν σοκαρισμένοι και κάλεσαν αυτόν τον αριθμό και δεν ξέρω γιατί», πρόσθεσε.