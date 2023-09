Το Ναυάγιο: Εξπέρ του One Piece και του The Crown πίσω από τα γυρίσματα -Έτσι, δημιούργησαν τις σκηνές της κακοκαιρίας - iefimerida.gr

Το βράδυ της Κυριακής, μία από τις πολυαναμενόμενες σειρές του Mega, «Το Ναυάγιο» κάνει πρεμιέρα και βυθίζεται μαζί με τους τηλεθεατές σε μια συναρπαστική ιστορία άλλης εποχής.

Το «Φοίνιξ» ξεκινά το ταξίδι του, κουβαλώντας στο κατάστρωμά του ιστορίες ονείρων και μυστικών. Η μοίρα, όμως, ανατρέπει τα πάντα, καθώς «Ο Φοίνιξ εβυθίσθη» και πλέον οι ήρωες αναζητούν την κάθαρση και τη δικαιοσύνη.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πλοίο βυθίζεται μπροστά στα μάτια των τηλεθεατών σε μια κινηματογράφηση που δεν θυμίζει τίποτα από όσα έχουμε δει μέχρι σήμερα στην ελληνική τηλεόραση. Ήδη τα τρέιλερ της σειράς «Ναυάγιο» έχουν δώσει μία πολύ μικρή γεύση από τον λεπτομερή τρόπο προσέγγισης και χειρισμού των σκηνών που αποτυπώνουν τη ναυτική τραγωδία.



Για την πραγματοποίηση αυτών των ιδιαίτερα απαιτητικών γυρισμάτων, η παραγωγή του «Ναυαγίου» απευθύνθηκε σε μια ειδική ομάδα από το Κέιπ Τάουν με τεράστια εμπειρία σε γυρίσματα στο υγρό στοιχείο. Στην Ελλάδα, λοιπόν, το περασμένο διάστημα προσγειώθηκε η Frog Team Squat (Marine Film Services), φέρνοντας στις βαλίτσες της όλη την τεχνογνωσία, προκειμένου να αποτυπωθούν οι σκηνές του ναυαγίου που αποτελούν ορόσημο για τη σειρά.

H ομάδα παρέχει υπηρεσίες κινηματογράφησης στη θάλασσα και υποστήριξη υποβρύχιων καμερών στη διεθνή βιομηχανία του σινεμά. Πεζοναύτες, εκπαιδευτές καταδύσεων, δύτες, καπετάνιοι και χειριστές υποβρύχιων καμερών ανέλαβαν να προετοιμάσουν τους πρωταγωνιστές της σειράς «Το Ναυάγιο» για τις συγκλονιστικές σκηνές κατά τη βύθιση του πλοίου «Φοίνιξ».

Οι Νοτιοαφρικάνοι εξπέρ των σκηνών δράσης στο «Ναυάγιο»



Η ειδική ομάδα έχει εργαστεί στο παρελθόν σε αντίστοιχα γυρίσματα στο νερό για μεγάλες παραγωγές του εξωτερικού. Πρόσφατα οι εξπέρ «ζωντάνεψαν» τη live action μεταφορά του «One Piece», στο Netflix, που έσπασε ταμεία στην πλατφόρμα streaming.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το One Piece, εντούτοις δεν είναι η μόνη δημοφιλής και αγαπημένη σειρά που βρίσκεται στο πορτφόλιο της ειδικής ομάδας. The Crown, «Black Sails», Bloodshot, Jack Ryan, Tomb Rider (A Survivor Is Born) και Outlander είναι ορισμένες από αυτές. Παράλληλα, οι εξπέρ του νερού έδωσαν τις πολύτιμες συμβουλές τους και κατά τα γυρίσματα των ταινιών «Resident Evil, The Final Chapter», «Deep Blue Sea 2» και «Darktide», ενώ συνεργάστηκαν με το crew του «Mission Impossible 8» που βγαίνει στο σινεμά το ερχόμενο καλοκαίρι.

Τα απαιτητικά γυρίσματα του ναυαγίου - Πρόβες σε πισίνα με ρούχα και βάρος



Οι πρωταγωνιστές της σειράς «Το Ναυάγιο», εξασκήθηκαν αρχικά σε πισίνα, προκειμένου να συνηθίσουν να κολυμπούν στο νερό με ρούχα και βάρος.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά την «προπόνηση» από τους ειδικούς, οι ηθοποιοί βρέθηκαν στη θάλασσα και η δράση ξεκίνησε... Οι ειδικοί της Frog Squad Team ανέλαβαν να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες: Χρησιμοποίησαν τζετ σκι για να δώσουν την αίσθηση της θαλασσοταραχής γύρω από τους ηθοποιούς, ενώ τεράστιοι ανεμιστήρες δημιουργούσαν την αίσθηση της καταιγίδας.

Φυσικά, για τις ανάγκες των απαιτητικών γυρισμάτων επιστρατεύτηκαν από την παραγωγή του «Ναυαγίου» και κολυμβητές, ως βοηθητικοί ηθοποιοί, ώστε να αντέξουν τα πολύωρα γυρίσματα στο νερό.



Το βράδυ, λοιπόν, της Κυριακής, στις 21:00, οι τηλεθεατές θα ανοίξουν τις τηλεοράσεις τους και θα απολαύσουν μια ιστορία επιβίωσης, συμπαντικών συμπτώσεων, αλλά και δύναμης ψυχής. Όπως αναμένεται, το hashtag της σειράς θα σκαρφαλώσει στην κορυφή των τρεντ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πίσω από τη σκηνοθεσία της σειράς του Mega βρίσκεται ο Γιάννης Χαριτίδης και στο σενάριο ο Γιώργος Κόκουβας.