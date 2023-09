One Piece: Τι είναι αυτή η σειρά που σπάει τα ταμεία στο Netflix - iefimerida.gr

Οι Θαυμαστές των anime, ήταν έτοιμοι για τη νέα προσαρμογή του Netflix από καιρό. Το One Piece, η μακροχρόνια αγαπημένη σειρά anime που έχει δημιουργήσει 15 ταινίες κινουμένων σχεδίων και 40 βιντεοπαιχνίδια, έχει μετατραπεί σε σειρά ζωντανής δράσης από τη δημοφιλή πλατφόρμα streaming.

Το «One Piece» βρέθηκε στην Νο.1 θέση της συνδρομητικής σε 84 διαφορετικές χώρες για το πρώτο του Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα με το ComicBook, η live-action μεταφορά κατάφερε να σπάσει τα ρεκόρ τόσο του «Wednesday», όσο και της τέταρτης σεζόν του «Stranger Things», τα οποία για τις πρώτες τους μέρες είχαν κατακτήσει την κορυφή 83 χωρών.

Για τους μη μυημένους, το One Piece διαδραματίζεται σε μια εναλλακτική εκδοχή της Γης κατά τη διάρκεια της «Χρυσής Εποχής των Πειρατών». Η σειρά ακολουθεί τον Monkey D. Luffy, ένα νεαρό αγόρι με μεγάλα όνειρα να γίνει ο βασιλιάς των πειρατών. Το μόνο που χρειάζεται είναι ένα πλήρωμα για να τον βοηθήσει να βρει τον θησαυρό του διαβόητου πειρατή Gold Roger's, γνωστό και ως One Piece.

Στη νέα προσαρμογή του Netflix πρωταγωνιστούν οι Iñaki Godoy, Mackenyu, Emily Rudd, Jacob Romero και Taz Skylar. Για όσους ανησυχούν για την ικανότητα του Netflix να προσαρμόσει ένα τόσο αγαπημένο anime (ειδικά μετά την αστοχία του Cowboy Bebop), ο Eiichiro Oda, ο δημιουργός της αρχικής σειράς manga One Piece και των επόμενων anime, έχει μερικά καθησυχαστικά λόγια για εσάς:



«Δεν υπήρχαν συμβιβασμούς σε αυτή τη σειρά!» δήλωσε ο κορυφαίος σε πωλήσεις συγγραφέας σε μια επιστολή προς τους θαυμαστές.

Είστε έτοιμοι να ελευθερωθείτε και να ανοιχτείτε στις θάλασσες; Δείτε τι πρέπει να ξέρετε για το νέο live-action One Piece, καθώς και πώς να παρακολουθήσετε το αρχικό anime One Piece, πού να διαβάσετε το manga του One Piece και πολλά άλλα.

Morgan Davies, Iñaki Godoy / Φωτογραφία: Netflix

Πότε θα κυκλοφορήσει η νέα σειρά One Piece live action του Netflix;

Η live-action προσαρμογή του Netflix της πολυαγαπημένης σειράς anime One Piece κυκλοφορεί τώρα, καθώς έκανε πρεμιέρα στις 31 Αυγούστου 2023.

Πού να παρακολουθήσετε το πρωτότυπο One Piece

Ενώ το Netflix έχει μερικές σεζόν του κινουμένου σχεδίου One Piece και μερικές από τις ταινίες, το Crunchyroll είναι η μόνη πλατφόρμα με κάθε επεισόδιο του One Piece διαθέσιμο. Το Crunchyroll είναι η μόνη πλατφόρμα με κάθε επεισόδιο του One Piece διαθέσιμο - τόσο στην αρχική έκδοση όσο και στην αγγλική μεταγλώττιση. Εκτός από το One Piece, η πλατφόρμα έχει πάνω από 1000 τίτλους anime που μπορείτε να κάνετε streaming, συμπεριλαμβανομένων των Demon Slayer, Attack on Titan και My Hero Academia.

One Piece / Φωτογραφία: Crunchyroll

Το Crunchyroll προσφέρει τρία επίπεδα συνδρομής premium (καθώς και μια περιορισμένη, με υποστήριξη διαφημίσεων, εντελώς δωρεάν επιλογή ροής): Fan, Mega Fan και Ultimate Fan. Και τα τρία προσφέρουν πρόσβαση χωρίς διαφημίσεις σε ολόκληρη τη βιβλιοθήκη του Crunchyroll, δυνατότητα παρακολούθησης νέων επεισοδίων λίγο μετά την Ιαπωνία και ανάγνωση ψηφιακών manga, με υψηλότερα επίπεδα κόστους που σας επιτρέπουν να μεταδίδετε ταυτόχρονα σε πολλές συσκευές, να κατεβάζετε τίτλους για να παρακολουθείτε εκτός σύνδεσης και να λαμβάνετε εκπτώσεις στο Κατάστημα Crunchyroll. Το Crunchyroll προσφέρει στους νέους συνδρομητές μια δωρεάν δοκιμή 14 ημερών.



Οι πρωταγωνιστές του One Piece / Φωτογραφία: Netflix

Πόσα επεισόδια του αρχικού One Piece υπάρχουν;

Αυτήν τη στιγμή υπάρχουν περισσότερα από 1.000 επεισόδια του αρχικού anime One Piece και η αγγλική μεταγλωττισμένη έκδοση έφτασε πρόσφατα και το επεισόδιο 1.000. Υπάρχει λοιπόν άφθονο One Piece για να απολαύσετε πέρα από τη νέα προσαρμογή του Netflix. Πόσα επεισόδια του νέου Netflix One Piece θα υπάρχουν; Υπάρχουν οκτώ επεισόδια στην πρώτη σεζόν της μεταφοράς ζωντανής δράσης του Netflix του One Piece.



Δείτε το τρέιλερ του One Piece από το Netflix:

Με το ψάθινο καπέλο του και το ετερόκλητο πλήρωμά του, ο νεαρός πειρατής Μόνκι Ντ. Λούφι αναζητά έναν θησαυρό σε αυτήν τη μεταφορά ζωντανής δράσης του δημοφιλούς μάνγκα.

Ποιοι παίζουν στο One Piece του Netflix:

Στο νέο One Piece, ο Iñaki Godoy υποδύεται τον Monkey D. Luffy, ο Mackenyu τον ξιφομάχο Roronoa Zoro, η Emily Rudd είναι η κλέφτρα Nami, ο Jacob Romero είναι ο σκοπευτής Usopp, ο Taz Skylar ο σεφ Sanji, ο Craig Fairbrass εμφανίζεται ως σεφ Zeff και ο Morgan Davies είναι ο Koby.

Το One Piece βασίζεται σε βιβλίο;

Ενώ το Netflix προσαρμόζει τη σειρά anime ώστε να είναι ζωντανή δράση, το ίδιο το One Piece βασίζεται στη best selling σειρά manga του Eiichiro Oda.

Από την κυκλοφορία του το 1997, το franchise έχει πουλήσει βιβλία αξίας 516,5 εκατομμυρίων δολαρίων – καθιστώντας τον Oda τον 10ο συγγραφέα μυθοπλασίας με τις περισσότερες πωλήσεις όλων των εποχών. Το One Piece είχε επίσης 15 ταινίες κινουμένων σχεδίων και δημιούργησε 40 βιντεοπαιχνίδια.

Πού να διαβάσετε το manga One Piece;

Μπορείτε να διαβάσετε κάθε κεφάλαιο του One Piece μέσω της εφαρμογής Viz Manga, με τους πρώτους 12 τόμους του One Piece να είναι διαθέσιμοι δωρεάν αυτή τη στιγμή από τα καταστήματα Apple και Google Play.