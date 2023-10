Napoleon: Μάχες, κανονιές, ρομάντζο -Ο Χοακίν Φίνιξ καλπάζει και πολεμάει στο νέο επικό τρέιλερ - iefimerida.gr

Στο νέο τρέιλερ της ταινίας «Napoleon», ο Χοακίν Φοίνιξ καλπάζει με το άλογό του, στο επικό δράμα του Ρίντλεϊ Σκοτ.

Η ταινία είναι γεμάτη δράση και δράμα και την υπογράφει ο δημιουργός των «Gladiator», «Μartian» και «House of Gucci».

Είναι η πρώτη συνεργασία με τον Φίνιξ μετά το «Gladiator» και το ολόφρεσκο trailer μας δίνει μια εικόνα του πολυαναμενόμενου έπους.

Δείχνει και τη ρομαντική σχέση μεταξύ του Μέγα Ναπολέοντα και της συζύγου του, αυτοκράτειρας Ζοζεφίνας, την οποία υποδύεται στην ταινία η υποψήφια για Όσκαρ, Βανέσα Κίρμπι («Pieces of a Woman», «Mission Impossible»).

Το cast συμπληρώνουν οι Λουντιβίν Σανιέρ (Lupin), Μάθιου Νίντχαμ (House of the Dragon), Ταχάρ Ραχίμ (The Mauritanian), Φιλ Κόρνγουελ Cornwell (Alan Partridge), ανάμεσα σε άλλους.

Η ταινία κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 22 Νοεμβρίου και στη συνέχεια θα προβληθεί στο Apple TV+.

