Η Ναόμι Κάμπελ θέλει να αλλάξει η βιομηχανία της μόδας -«Έχασαν τη ζωή τους άνθρωποι»

Η Ναόμι Κάμπελ ζητεί άμεσα αλλαγές στη βιομηχανία της μόδας.

Το θρυλικό supermodel, που έγινε 50 ετών, εμφανίστηκε, εξ αποστάσεως, στο «Watch What Happens Live with Andy Cohen», και κλήθηκε να σχολιάσει πρόσφατες δηλώσεις της Άνα Γουίντουρ (Anna Wintour) σχετικά με την έλλειψη ποικιλομορφίας στη Vogue.

Σε ένα σημείωμα του Ιουνίου που στάλθηκε στο προσωπικό του περιοδικού η 70χρονη υπεύθυνή του παραδέχτηκε ότι η συμπεριφορά της Vogue υπήρξε «επιζήμια και μη ανεκτική».

Το μήνυμα της Άνα Γουίντορ σε μέλη της μαύρης κοινότητας των ΗΠΑ

«Θέλω να το πω αυτό ειδικά στα μαύρα μέλη της ομάδας μας - μπορώ να φανταστώ μόνο πώς ήταν αυτές τις ημέρες. Αλλά ξέρω επίσης ότι ο πόνος, η βία και η αδικία που βλέπουμε και μιλάμε, ήταν εδώ και πολύ καιρό. Αναγνωρίζοντας πως ό,τι και να κάνουμε γι' αυτό είναι καθυστερημένο», έγραψε η Γουίντουρ.

«Θέλω να πω ξεκάθαρα ότι ξέρω ότι η Vogue δεν βρήκε αρκετούς τρόπους για να αναδείξει και να δώσει χώρο σε μαύρους συντάκτες, συγγραφείς, φωτογράφους, σχεδιαστές και άλλους δημιουργούς. Έχουμε κάνει επίσης λάθη, δημοσιεύοντας εικόνες ή ιστορίες που ήταν βλαβερές ή μη ανεκτικές. Αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη για αυτά τα λάθη», συνέχισε.

Ολοκληρώνοντας το σημείωμα συμπλήρωσε: «Δεν είναι εύκολο να είσαι μαύρος υπάλληλος στη Vogue και υπάρχουν πολύ λίγοι από εσάς. Ξέρω ότι δεν αρκεί να πούμε ότι θα κάνουμε τα καλύτερα, αλλά θα το κάνουμε».

Αισιόδοξη η Ναόμι Κάμπελ για το μέλλον της μόδας

Μιλώντας με τον Άντι Κοέν (Andy Cohen), η Ναόμι Κάμπελ εμφανίστηκε αισιόδοξη για το μέλλον του περιοδικού. «Νομίζω ότι τα πράγματα θα αλλάξουν, έτσι δεν είναι;» αναρωτήθηκε. «Τα πράγματα πρόκειται να αλλάξουν».

Η Ναόμι Κάμπελ είπε ακόμα ότι πρέπει να γίνουν πολλές αλλαγές στη βιομηχανία της μόδας, κάτι που η ίδια υποστηρίζει εδώ και χρόνια, ενώ εξέφρασε και τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων λέγοντας: «Ο τρόπος με τον οποίο έγινε, που έχασαν τη ζωή τους άνθρωποι, είναι πολύ λυπηρό και τα συλλυπητήριά μου σε κάθε ένα από αυτά τα θύματα, [και] τους γονείς αυτών των ανθρώπων που έχουν φύγει. Αλλά αυτό έπρεπε να συμβεί. Αυτή η αλλαγή έπρεπε να γίνει».