Κορίνα Τσοπέη, η καλλονή από τη Μάνη που καθήλωσε με την ομορφιά της την υφήλιο -Γιατί τα παράτησε όλα αφού κέρδισε το στέμμα

Σπάνια φωτογραφία της καλλονής Κορινας Τσοπεη στον πρώτο της γάμο με τον πλαστικό χειρουργο Steven Zacks στο Μπεβερλι Χιλς το 1968. Με την ασύλληπτη ομορφιά της καταφέρνει να κερδίσει τον τίτλο της ωραιότερης Ελληνίδας στις 20 Ιουνίου του 1964 στα "Αστέρια" της Γλυφάδας, σε μια λαμπερή βραδιά με την Τζένη Καρέζη στην στέψη και τον Νίκο Κούρκουλο στην παρουσίαση. Παρα τις ενδιαφερουσες προτάσεις να ασχοληθεί με την μόδα και τον κιν/φο απορριπτωντας ακόμη και προτάσεις του Φινου, επιθυμία της είναι να ταξιδέψει στην Αμερική. Δύο μήνες αργότερα τον Αύγουστο του '64 στο Μαϊάμι, είναι η πρώτη Ελληνίδα που ανακηρύσσεται ομορφότερη γυναίκα στον κόσμο στον διαγωνισμό της "Μις Υφήλιος", με όλο τον πλανήτη να υποκλίνεται στην σπάνια και αριστοκρατικη της ομορφιά . Αποφασίζει να μείνει στην Αμερική και μετακομίζει στο Λος Άντζελες όπου με την βοήθεια του Σπύρου Σκούρα Προέδρου της 20th Century Fox, συμμετέχει σε ταινίες και τηλεοπτικές σειρές. Τον Δεκέμβριο του '67 γνωρίζει και ερωτεύεται τον γιατρό Steven Zacks με τον οποίο από το 1968 και για τα επόμενα δεκα χρονια όπου χωρίζουν, αποκτούν τρεις γιους. Με τον εγγαμο βίο και το μεγάλωμα των παιδιών καθώς και με δική της επιθυμία, απομακρύνεται από τα φώτα της δημοσιότητας και ασχολείται ενεργά σε φιλανθρωπικους συλλόγους για παιδιά με προβλήματα υγείας. Σε εκδήλωση στην Νέα Υόρκη για την προβολή της ταινίας του Νίκου Μαστοράκη "The Greek Tycoon", γνωρίζει τον δεύτερο σύζυγό της και γνωστό ατζέντη του Χόλιγουντ Freddy Fields. Ένας κεραυνοβολος και μεγάλος έρωτας που καταλήγει το 1981 σε ένα παραμυθένιο γαμο στο Μαλιμπου και μια ζωή στην συνέχεια γεματη υπέροχες στιγμές μέχρι και τον "χαμό" του το 2007. Το γεγονός αυτό την συγκλονίζει, αναθεωρεί πολλά πράγματα και προσπαθεί με περισσότερη δύναμη και υπομονή να συνεχίσει την ζωή της. Σήμερα διαμένει μόνιμα στην Αμερική με τακτικές επισκέψεις στην πατρίδα της όπου απολαμβάνει τον ήλιο και την θάλασσα από το εξοχικό της στην Μύκονο. Ένα σπάνιο και υπέροχο πλάσμα με ήθος, ευγένεια και πάντα ένα τεράστιο χαμόγελο, που παραμένει το ίδιο φινετσάτη και αριστοκρατικη και με μια ζωή που θα μπορούσε να αποτελέσει το καλύτερο σενάριο χολυγουντιανης ταινίας.#arisloupasis