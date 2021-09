Πέθανε ο Στάνφορντ - Ο «κολλητός» της Κάρι Μπράντσο από τη σειρά Sex and the City | ΖΩΗ | iefimerida.gr

Πέθανε σε ηλικία 57 ετών, ο «κολλητός» της τηλεοπτικής Κάρι Μπράντσο από την σειρά «Sex and The City», Γουίλι Γκάρσον.



«Ο Γουίλι Γκάρσον ήταν στη ζωή, όπως και στην οθόνη, αφοσιωμένος φίλος και ένα λαμπρό φως για όλους στο σύμπαν του» δήλωσε εκπρόσωπος της HBO. «Δημιούργησε έναν από τους πιο αγαπημένους χαρακτήρες στο πάνθεον του HBO και ήταν μέλος της οικογένειάς για σχεδόν 25 χρόνια. Είμαστε βαθύτατα λυπημένοι για τον θάνατό του και εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους αγαπημένους του».



Ο ηθοποιός Γουίλι Γκάρσον

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το TMZ, ο ηθοποιός πέθανε από καρκίνο ενώ η οικογένειά του επιβεβαίωσε το θάνατό του στα social media.



Η συγκινητική ανάρτηση του υιοθετημένου γιου του

Ο γιος του Νάθεν, τον οποίο υιοθέτησε το 2009, έγραψε στην ανάρτησή του πως είναι χαρούμενος που ο πατέρας του «μπορεί να είναι ήσυχος τώρα».

«Σ’ αγαπώ πολύ μπαμπά» μοιράστηκε στο Instagram. «Αναπαύσου εν ειρήνη και είμαι πολύ περήφανος που μοιράστηκες όλες τις περιπέτειες μαζί μου και μπόρεσες να καταφέρεις τόσα πολλά. Είμαι τόσο περήφανος για σένα. Θα σε αγαπώ πάντα, αλλά νομίζω ότι ήρθε η ώρα να κάνεις μια δική σου περιπέτεια. Θα είσαι πάντα μαζί μου. Σε αγαπώ περισσότερο από όσο θα γνωρίσεις ποτέ και χαίρομαι που μπορείς να ησυχάσεις τώρα. Ήσουν πάντα το πιο σκληρό και αστείο και έξυπνο άτομο που έχω γνωρίσει. Χαίρομαι που μοιράστηκες την αγάπη σου μαζί μου. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ».

«Δε θα μπορούσα να είχα έναν πιο λαμπρό τηλεοπτικό σύντροφο» έγραψε ο Μάριο Καντόνε, ο οποίος υποδύθηκε στη σειρά Sex and the City τον σύζυγο του Στάνφορντ, Άντονι Μαρεντίνο. «Είμαι συντετριμμένος και απλά με κυριεύει η θλίψη. Έφυγες από κοντά μας τόσο σύντομα. Ήσουν ένα δώρο από τους θεούς γλυκέ μου Γουίλι. Αναπαύσου εν ειρήνη. Σε αγαπώ».



Ο τηλεοπτικός σύζυγος του Άντονι Μαρεντίνο στο Sex and the City, απέτινε φόρο τιμής στον φίλο του

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ομοφυλόφιλος κολλητός της Κάρι Μπράντσο

Ο Γουίλι Γκάρσον υποδύθηκε τον Στάνφορντ Μπλατς, τον ομοφυλόφιλο «κολλητό» της Κάρι Μπράντσο )Σάρα Τζέσικα Πάρκερ) στην επιτχημένη σειρά Sex and the City από το 1998 έως το 2004 και ήταν ένας εξέχων χαρακτήρας και στις δύο ταινίες που ακολούθησαν της σειράς. Ο ηθοποιός μάλιστα, εθεάθη πρόσφατα στα γυρίσματα της νέας ταινίας «And Just Like That». «Η οικογένεια του Sex and the City έχασε έναν δικό της. Τον καταπληκτικό μας Γουίλι Γκαρσόν» δήλωσε ο Μάικλ Πάτρικ Κινγκ, εκτελεστικός παραγωγός της σειράς και των ταινιών. «Το πνεύμα του και η αφοσίωσή του ήταν παρόντα κάθε μέρα στα γυρίσματα του And Just Like That. Ήταν εκεί – μας έδινε τα πάντα – ακόμα κι όταν ήταν άρρωστος. Το πλήθος των δώρων του ως ηθοποιός και άτομο θα λείψει από όλους μας. Σε αυτή τη θλιβερή, σκοτεινή στιγμή παρηγοριόμαστε από τη μνήμη μας για τη χαρά και το φως του ».

Ακολουθήστε το iefimerida.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο iefimerida.gr