Φράγκο δεν θα πάρει ο νέος σύζυγος της Μπρίτνεϊ Σπίαρς αν χωρίσουν – Υπέγραψαν «σκληρό» προγαμιαίο συμβόλαιο - iefimerida.gr

Τα εκατομμύρια της Μπρίτνεϊ Σπίαρς είναι προστατευμένα σε περίπτωση που χωρίσει με τον νέο της σύζυγο Σαμ Ασγκάρι, καθώς υπέγραψαν προγαμιαίο συμβόλαιο.



Η 40χρονη τραγουδίστρια και ο 28χρονος επίδοξος ηθοποιός προστατεύουν αμφότεροι την περιουσία τους βάσει του συμβολαίου, όπως αποκαλύπτει το TMZ. Σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου, αν χωρίσουν στην πορεία, ο Σαμ Ασγκάρι δεν θα πάρει ούτε ένα δολάρια από τα δεκάδες εκατομμύρια που έχει βγάλει η Μπρίτνεϊ Σπίαρς πριν από το γάμο τους.



Στα 60 εκατομμύρια δολάρια η περιουσία της Μπρίτνεϊ Σπίαρς

Το προγαμιαίο συμβόλαιο περιγράφεται ως «πολύ αυστηρό» και η τραγουδίστρια έχει σίγουρα πολλά περιουσιακά στοιχεία για να προστατεύσει. Σύμφωνα με πληροφορίες του TMZ, η ομάδα της Μπρίτνεϊ Σπίαρς ήταν αυτή που επέμενε να γίνει ένα προγαμιαίο συμβόλαιο λίγο μετά την πρόταση γάμου που της έκανε ο Σαμ Ασγκάρι.



Το σπίτι της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, όπου τελέστηκε και ο γάμος της με τον Σαμ Ασγκάρι

Πάντως, δεν είναι ξεκάθαρο εάν ο νέος σύζυγος της τραγουδίστριας θα μπορέσει να πάρει ένα μέρος από τα χρήματα που θα κερδίσει η γυναίκα του όσο είναι παντρεμένοι, αν τυχόν χωρίσουν στο μέλλον. Και παρόλο που η ίδια είχε δηλώσει πως δεν ενδιαφερόταν να δίνει συναυλίες ή να κάνει κάποια περιοδεία όσο διαρκούσε η κηδεμονία της, μπορεί πλέον η Μπρίτνεϊ Σπίαρς να θέλει να επιστρέψει στη μουσική της καριέρα.



Όσο για την περιουσία της, σύμφωνα με τους New York Times, ανέρχεται στα 60 εκατομμύρια δολάρια. Μια πηγή είχε υποστηρίξει προηγουμένως στο περιοδικό The New Yorker πως η Μπρίτνεϊ Σπίαρς είχε ξοδέψει μια περιουσία πολλών εκατομμυρίων δολαρίων στις αρχές της δεκαετίας του 2000. αλλά είχε μειωθεί σε «λίγα εκατομμύρια δολάρια» όταν τέθηκε σε ισχύ η κηδεμονία της το 2008.

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της κηδεμονίας, η ίδια έπαιρνε ένα επίδομα 2.000 δολαρίων την εβδομάδα, ενώ ο πατέρας της περίπου 16.000 δολάρια το μήνα για να είναι υπεύθυνος για την κηδεμονία της, ενώ ο πρώην διορισμένος από το δικαστήριο δικηγόρος της Σάμιουελ Ίνγκαμ λάμβανε ετήσιο μισθό 520.000 δολαρίων, σύμφωνα με το New Yorker.



Πάντως, όλα αυτά μοιάζουν μακριά για την Μπρίντεϊ Σπίαρς καθώς αυτή την περίοδο είναι πολύ ευτυχισμένη μετά τον «παραμυθένιο» γάμο της με τον Σαμ Ασγκάρι και δεν σταματά να αναρτά φωτογραφίες από την γαμήλια τελετή και τη δεξίωση.