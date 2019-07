Ξεσπά ο Εκτορας Μποτρίνι: «Βρίστε ελεύθερα, αλλά όχι σαν κότες» [εικόνες]

View this post on Instagram

Τα σχόλια και η κάθε είδους αντίδραση - συμμετοχή στις συζητήσεις του διαδικτύου είναι μια μορφή ελευθερίας λόγου που δικαιούμαστε όλοι. Μόνο που δεν μπορεί να λειτουργήσει ασύδοτα ή με τη λογική του κουκουλοφόρου καταδότη, που κρυμμένος πίσω από την «κουκούλα» ψευδώνυμων του τύπου marios87 ή lullukini13, σχολιάζει ανώνυμα πετώντας τη λάσπη του σε σχόλια που ανεβάζουμε όλοι εμείς, οι υπόλοιποι επωνύμως και με το θάρρος της γνώμης μας. Σχολιάστε, διατυπώστε τη διαφωνία σας, βρίστε ελεύθερα, αλλά όχι σαν κότες...ανώνυμα!