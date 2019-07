Εξαλλος ο Εκτορας Μποτρίνι: «Αι σι@@ιρ, μάγειρες της σακούλας» [εικόνα]

View this post on Instagram

Φτάνει πια! Βαρέθηκα τα άνοστα φαγιά των τάχα μου δήθεν «σεφ» που δεν έχουν ούτε τη μαγειρική παιδεία ούτε την αισθητική να πάψουν να φορτώνουν τα πιάτα τους με ό,τι κατεβάσει η γκλάβα τους! Όχι ρε το μπαλσάμικο δεν έχει θέση στη χωριάτικη, ούτε μπορείτε να συνδυάσετε το λάδι τρούφας με τον αχινό! Και φτάνει πια τόσο μέλι, τόσο πετιμέζι και τόση κινόα! Το αβοκάντο και το φουαγκρά δεν θα σας κάνουν γκουρμέδες, αφήστε τον κόσμο να νιώσει το κυρίαρχο θέμα του πιάτου σας και μην το φορτώνετε περιττές σαχλαμάρες! Όχι ρε, η ζάχαρη δεν πάει παντού! Άι σιχτιρ! Παιδάκια της miliupa και μάγειρες της σακούλας!..