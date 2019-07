Πώς η Μπάρμπαρα Στρέιζαντ κλώτσησε την τύχη της και απέρριψε τον πρίγκιπα Κάρολο

Η Μπάρμπρα Στρέιζαντ δεν αποφεύγει τις φήμες ότι είχε κάποτε σχέση με τον πρίγκιπα Κάρολο, διάδοχο του βρετανικού θρόνου.

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια, ηθοποιός, συγγραφέας και παραγωγός ταινιών ανέβηκε στη σκηνή του London’s Hyde Park και αστειεύτηκε για τις φήμες ότι κάποτε είχε ρομαντική σχέση με τον πρίγκιπα Κάρολο.

«Αν είχα παίξει καλά τα χαρτιά μου, θα μπορούσα να είμαι η πρώτη Εβραία πριγκίπισσα» τόνισε αναφερόμενη στους τίτλους εφημερίδων τη δεκαετία του ‘70 που συνόδευαν φωτογραφίες της με τον πρίγκιπα Κάρολο, όπως «Η Μπάρμπρα γοητεύει τον πρίγκιπα της, τον Κάρολο».

Η πρωτη συνάντηση της Μπάρμπρα Στράιζαντ με τον Κάρολο

Οι δυο τους συναντήθηκαν πρώτη φορά το 1974 στα γυρίσματα της ταινίας Funny Lady. Μετά από 20 χρόνια βρέθηκαν ξανά, όταν η Στράιζαντ εμφανίστηκε στο Wembley Arena σε εκδήλωση για τη στήριξη του ιδρύματος Prince's Trust, που βοηθά ευάλωτους νέους να προχωρήσουν στη ζωή τους. Αργότερα εκείνη τη χρονιά, δημοσιεύματα υποστήριζαν ότι ο πρίγκιπας της Ουαλίας και η τραγουδίστρια και ηθοποιός είχαν σχέση, μετά τον χωρισμό του Κάρολου από την πριγκίπισσα Νταιάνα, το 1994.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Κρίστοφερ Άντερσεν στο βιβλίο του 2016 «Game of Crowns: Game of Crowns: Elizabeth, Camilla, Kate and the Throne» ο πρίγκιπας Κάρολος και η Στράιζαντ είχαν μυστικό ραντεβού στο Bel Air Hotel, για το οποίο κανείς δεν γνώριζε.

Το τραγούδι της Μπάρμαρα Στυρέιζαντ για τη Μέγκαν Μαρκλ

Ο πρίγκιπας Κάρολος δεν ήταν το μοναδικό μέλος της βασιλικής οικογένειας, στο οποίο αναφέρθηκε η Μπάρμπρα Στρέιζαντ στη διάρκεια της παράστασης.

Τραγούδησε για την Μέγκαν Μαρκλ, που πρόσφατα απέκτησε στήλη στη Vogue, η σύζυγος του πρίγκιπα Χάρι αλλάζοντας στίχο του «When the Sun Comes Out», «Όταν ο ήλιος άρχισε να λάμπει, σαν το δαχτυλίδι της Μέγκαν Μαρκλ».

Δείτε το βίντεο με τη Μπάρμπαρα Στρέιζαντ να τραγουδάει: