Πώς είναι και τι κάνουν σήμερα οι πρωταγωνιστές του «Μόνος στο σπίτι» - iefimerida.gr

Το «Μόνος στο σπίτι» είναι η απόλυτη χριστουγεννιάτικη ταινία που μετρά 33 ολόκληρα χρόνια και λατρεύουν να βλέπουν κάθε χρόνο, ξανά και ξανά, μικροί και μεγάλοι.

Ο μικρός σκανταλιάρης «Κέβιν Μακ Άλιστερ» μπήκε στη ζωή μας το 1990 και μετέτρεψε την ταινία στην πιο χριστουγεννιάτικο cult movie όλων των εποχών με θρυλικές ατάκες, πολύ γέλιο αλλά και συγκινητικές στιγμές.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ταινία έκανε 476,7 εκατομμύρια δολάρια στο box office και δημιούργησε ένα επιτυχημένο franchise.

Τρεις δεκαετίες μετά, πού βρίσκονται και τι κάνουν οι πρωταγωνιστές του «Μόνος στο σπίτι;».

Μακόλεϊ Κάλκιν

Ο πρωταγωνιστής της ταινίας ήταν μόλις 10 ετών όταν είδε το άστρο του να λάμπει. Εμφανίστηκε στο σίκουελ του «Home Alone» το 1992 και εμφανίστηκε σε άλλες επιτυχημένες ταινίες, όπως το «Κορίτσι μου» (1991) και το «Richie Rich» (1994).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν /Φωτογραφία: AP Photo

Στα μέσα της δεκαετίας του 1990, ο Κάλκιν έκανε ένα διάλειμμα από τη βιομηχανία του θεάματος και δημιούργησε ένα μουσικό συγκρότημα, ενώ στη συνέχεια είχε διάφορες περιπέτειες με εξαρτήσεις, που τον έκαναν να μοιάζει αγνώριστος.

Πλέον, έχει αποτοξινωθεί και επιστρέψει στην κανονικότητα, ενώ έχει αποκτήσει δύο παιδιά με την ηθοποιό Μπρέντα Σονγκ. Πριν λίγο καιρό, απέκτησε το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας.

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν στη Λεωφόρο της Δόξας /Φωτογραφία: AP Photo

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κάθριν Ο' Χάρα

Σταρ της κωμωδίας πριν εμφανιστεί ως μητέρα του Κέβιν στο «Μόνος στο σπίτι», η 69χρονη Κάθριν Ο' Χάρα, έγινε αγαπημένη των θαυμαστών μετά την εμφάνισή της στην κωμική κωμική σειρά «Schitt's Creek».

Κάθριν Ο'Χάρα και Μακόλεϊ Κάλκιν στο «Μόνος στο σπίτι» /Φωτογραφία: 20th Century Fox

Αφού εμφανίστηκε στο επιτυχημένο franchise, η γεννημένη στον Καναδά ηθοποιός πρωταγωνίστησε σε μια σειρά καλτ mock ντοκιμαντέρ, όπως το Waiting for Guffman (1996), το Best in Show (2000), το A Mighty Wind (2003) και το For Your Consideration (2006).

Αυτήν τη στιγμή εμφανίζεται στο αστυνομικό δράμα Pain Hustlers και θα εμφανιστεί στη συνέχεια στο σίκουελ του Beetlejuice, Beetlejuice 2.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η δημοφιλής ηθοποιός επανενώθηκε με τον τηλεοπτικό γιο της, όταν ο Κάλκιν έλαβε το αστέρι του στο Χόλιγουντ και τον επαίνεσε για το ήθος του.

Κάθριν Ο'Χάρα και Μακόλεϊ Κάλκιν σήμερα /Φωτογραφία: AP Photo

Τζο Πέσι

Ο 80χρονος Τζο Πέσι ήταν ήδη ένας πολύ καταξιωμένος ηθοποιός πολύ πριν εμφανιστεί ως γκαφατζής κλέφτης «Χάρι» στο «Μόνος στο σπίτι».

«Χάρι» και «Μαρβ» στο «Μόνος στο σπίτι» /Φωτογραφία: 20th Century Fox

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά τον ρόλο του στην ταινία Raging Bull (1990) του Μάρτιν Σκορσέζε, ο μικρόσωμος σταρ κέρδισε Όσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου για το κλασικό γκανγκερικό φιλμ «GoodFellas» (1990).

Ο Πέσι συνέχισε να πρωταγωνιστεί σε άλλες ταινίες του Σκορσέζε, όπως το «Casino» (1995) και ο «Ιρλανδός» (2019).

Ο Τζο Πέσι /Φωτογραφία: AP Photo

Είναι, όμως, περισσότερο γνωστός για τους κωμικούς ρόλους του στο franchise του «Μόνος στο σπίτι», «My Cousin Vinny» και τις ταινίες «Φονικό όπλο» του Μελ Γκίμπσον (1989-1998).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Πέσι θα πρωταγωνιστήσει στη συνέχεια στο «Day of the Fight», το οποίο έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Ντάνιελ Στερν

Ο 66χρονος Ντάνιελ Στερν πρωταγωνίστησε δίπλα στον Τζο Πέσι ως ανίκανος κλέφτης «Μαρβ».

Κάνοντας το κινηματογραφικό του ντεμπούτο το 1979 στο κωμικό δράμα «Breaking Away», ο Στερν είναι περισσότερο γνωστός για την εμφάνιση του στην επιτυχία «City Slickers II».

Ο Ντάνιελ Στερν /Φωτογραφία: AP Photo

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο συμπαθής ηθοποιός έχει δημιουργήσει μια δευτερεύουσα καριέρα ως καλλιτέχνης, με ειδίκευση στη γλυπτική.

Κίραν Κάλκιν

Ο μικρότερος αδερφός του Μακόλεϊ Κάλκιν, Κίραν, κέρδισε τον πρώτο του κινηματογραφικό ρόλο παίζοντας τον ξάδερφο του Κέβιν, Φούλερ, στο «Μόνος στο σπίτι».

Ο Κίραν Κάλκιν ως «Φούλερ» στο «Μόνος στο σπίτι» /Φωτογραφία: 20th Century Fox

Αφού έπαιξε τον μικρό αδερφό της Laney Boggs (Rachel Leigh Cook) στην εφηβική ταινία του 1999 «She's All That», στράφηκε σε πιο σοβαρούς ρόλους.

Ο πρωταγωνιστικός του ρόλος στο «Igby Goes Down» του 2002 δίπλα στην Claire Danes, την Amanda Peet και τον Ryan Phillippe του χάρισε μια υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι άλλες κινηματογραφικές του δουλειές περιλαμβάνουν το «Scott Pilgrim vs. the World», «Music of the Heart» και «The Mighty».

Ο Κίραν Κάλκιν σήμερα /Φωτογραφία: AP Photo

Εμφανίστηκε στη δεύτερη σεζόν της τηλεοπτικής μεταφοράς του «Fargo», αλλά αυτές τις μέρες είναι περισσότερο γνωστός για τον ρόλο του στην επιτυχημένη σειρά του HBO «Succession».

Ο Κίραν προτάθηκε για Χρυσή Σφαίρα για την ερμηνεία του ως «Ρόμαν Ρόι» στο δράμα τόσο το 2019 όσο και το 2020, καθώς και για ένα Έμμυ το 2020.