Το απίστευτο κόλπο του Τζέιμς Κάμερον με τους κομπάρσους, για να μοιάζει το σκηνικό του «Τιτανικού» μεγαλύτερο - iefimerida.gr

Ο εμβληματικός σκηνοθέτης του οσκαρικού «Τιτανικού» Τζέιμς Κάμερον μίλησε για τους αυτοσχεδιασμούς που χρειάστηκε να κάνει για να μην ξεφύγει από τον προϋπολογισμό της ταινίας.

Η κλασσική πλέον ταινία του 1997 έσπασε ρεκόρ στα box office και κατάφερε να αποσπάσει 11 χρυσά αγαλματίδια και πολλά ακόμη βραβεία.

Ο 69χρονος σκηνοθέτης μίλησε στους Los Angeles Times σχετικά με τις καινοτομίες που σκέφτηκε για να μειώσει το κόστος, εν όψη της κυκλοφορίας ενός επετειακού 4K Ultra HD Blu-ray και limited edition box set της εμβληματικής κινηματογραφικής ταινίας.

Το πανέξυπνο κόλπο του Τζέιμς Κάμερον

Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης είπε ότι έπρεπε να λάβει ειδικά μέτρα καθώς ο προϋπολογισμός της ταινίας, στην οποία πρωταγωνίστησαν ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και η Κέιτ Γουίνσλετ, έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από ποτέ εκείνη την εποχή, οδηγώντας το στούντιο σε πανικό ενώ εκείνος και η η ομάδα του συνέχιζαν να εργάζονται.

Ο Τζέιμς Κάμερον με τους πρωταγωνιστές του «Τιτανικού» /Φωτογραφία: AP Photo

«Ποτέ δεν πανικοβληθήκαμε», είπε ο Καναδός σκηνοθέτης. «Το στούντιο πανικοβλήθηκε. Είναι δουλειά μας να μην πανικοβάλλουμε».

«Κάναμε κάστινγκ μόνο σε κοντούς κομπάρσους, έτσι ώστε το σετ μας να φαίνεται μεγαλύτερο. Οποιονδήποτε πάνω από 1.70, δεν τους περάσαμε από κάστινγκ. Είναι σαν να κερδίσαμε ένα επιπλέον εκατομμύριο δολάρια από το κάστινγκ».

Η ταινία ήταν μια συνεργασία της Twentieth Century Fox και της Paramount Pictures. Ο Κάμερον είπε ότι τα στελέχη του στούντιο προσπάθησαν να κόψουν μια από τις πιο βασικές σκηνές της ταινίας σε μια προσπάθεια να εξοικονομήσουν χρήματα.

«Αν το στούντιο το είχε κάνει με τον τρόπο του, θα είχαν κόψει ολόκληρη τη βύθιση του πλοίου», είπε ο Κάμερον. «Το πιο έξυπνο πράγμα που κάναμε ήταν που γυρίσαμε τη βύθιση τελευταία».

«Δεν ήταν λόγω στρατηγικής - ήταν απλώς επειδή βύθισαν το σετ τελευταίο γιατί διαφορετικά δεν θα φαινόταν τόσο καλό το επόμενο πρωί όταν θα το επανάφεραν».

Σύμφωνα με το Box Office Mojo, η ταινία είχε προϋπολογισμό 200 εκατομμυρίων δολαρίων. (Θα έπαιρνε 600 εκατομμύρια δολάρια στο εγχώριο box office και 1,84 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως μετά την κυκλοφορία του τον Δεκέμβριο του 1997).

Ο Κάμερον εξήγησε πώς ο προϋπολογισμός της ταινίας διογκώθηκε από την ανάγκη κατασκευής τεράστιων και περίπλοκων σκηνικών, εκτός από ένα αντίγραφο του περίφημου πλοίου που ήταν πλήρους κλίμακας και μήκους 243 μέτρων.

Ο Τιτανικός /Φωτογραφία: AP Photo

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι με τη σύγχρονη τεχνολογία, θα μπορούσε να κάνει την ταινία με ένα μικρότερο σετ που θα ενσωμάτωνε τη χρήση CGI που όμως δεν ήταν διαθέσιμη στα τέλη της δεκαετίας του '90.

Λάθη και άγνωστες ιστορίες

Ο Κάμερον αναγνώρισε ακόμη ότι ορισμένα μηχανικά λάθη είχαν γίνει στη διαδικασία κατασκευής των σκηνικών, καθώς «η κλίμακα των πάντων ήταν πέρα από οτιδήποτε μπορούσαμε να φανταστούμε όσον αφορά την προηγούμενη εμπειρία μας. Ήταν εκατοντάδες μέτρα καλωδίων, όλα τα φώτα του Χόλιγουντ εκείνη την εποχή».

Ο Κάμερον πρόσθεσε ότι «εκείνη τη στιγμή σκεφτήκαμε, ουάου, δεν υπάρχει περίπτωση αυτή η ταινία να φέρει ποτέ πίσω τα χρήματά της. Είναι απλά αδύνατο. Λοιπόν, μάντεψε».

Ο συνεργάτης του Κάμερον στη Lightstorm Entertainment, Jon Landau, είπε κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας, οι σκηνοθέτες «συμβιβάστηκαν με τις τρεις μοίρες και … εξοικονόμησαν 750.000 δολάρια» για να βυθίσουν ένα σετ που θα είχε κλίση σε γωνία τριών μοιρών.

Η σκηνή της βύθισης στην ταινία

Ο Κάμερον μίλησε ακόμη για τη διαχρονική δημοτικότητα της ταινίας, στην οποία πρωταγωνιστούσαν επίσης ο Μπίλι Ζέιν, η Κάθι Μπέιτς και η Φράνσις Φίσερ, καθώς και οι εκλιπόντες Γκλόρια Στιούαρτ και Μπιλ Πάξτον.

«Νομίζω ότι υπάρχει ένας άνθρωπος που έχει βάλει στόχο να το δει 10.000 φορές», είπε ο Κάμερον. «Είναι μια μεγάλη ταινία, οπότε δεν ξέρω. Μπορεί να μην ζήσει αρκετά για να το πετύχει».

Ο Landau θυμήθηκε πώς οι σκηνοθέτες του Τιτανικού «δάνεισαν την Καρδιά του Ωκεανού στην Αντέλ για τα γενέθλιά της» όταν έκλεισε τα 30 το 2018, αναφερόμενος στο περίφημο περιδέραιο με το μπλε διαμάντι.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Κάμερον «πήρε άδεια περίπου μια εβδομάδα από το γεμάτο πρόγραμμά του για το franchise του Avatar» για να επιβλέψει την παραγωγή του 4K remastering του «Τιτανικού».

Χωρούσε ή όχι ο Τζακ;

Στη νέα κυκλοφορία της ταινίας, ο Κάμερον περιλαμβάνει το ειδικό αφιέρωμα του National Geographic Titanic: 25 Years Later With James Cameron, στο οποίο έθιξε το θέμα του αν ο «Τζακ Ντόσον» του Λεονάρντο Ντι Κάπριο θα μπορούσε να επιβιώσει ανεβαίνοντας στην πλωτή πόρτα.

Η περίφημη σκηνή με τον Τζακ και την Ρόουζ

Ο Κάμερον διερεύνησε το θέμα με επιστήμονες και καλλιτέχνες σε ένα εργαστήριο υποθερμίας στη Νέα Ζηλανδία.

Ο Κάμερον είπε ότι «βαρέθηκε τους ανθρώπους να χτυπούν χρόνο με το χρόνο» το σενάριο, προσθέτοντας: «Το αστείο είναι ότι οι άνθρωποι εξακολουθούν να διαφωνούν για αυτό 25 χρόνια μετά».

Ο παραγωγικός σκηνοθέτης πρόκειται να κυκλοφορήσει πέντε ακόμη ταινίες του σε ενημερωμένη μορφή 4K: Aliens, Avatar, Avatar: The Way of Water, The Abyss και True Lies.