Μιμή Ντενίση: Στο Υποθαλάσσιο Μουσείο με τη Λίνα Μενδώνη και την Αννα Παναγιωταρέα

Καλο μηνα απο την Αλονησο! Υπεροχο νησι..με πανεμορφη χωρα.κ ψηλο επιπεδο φιλοξενιας.Σημερα εγκαινιαστηκε το πρωτο υποθαλασσιο μουσειο της χωρας μας απο την Υπουργο Πολιτισμου.Ενα πραγματικο θαυμα..κ ποσα ακομα εχουμε στην Ελλαδα!! Ενα ενα ευτυχως παρ ολες τις δυσκολιες αρχιζουν να αξιοποιουνται!!Απο αυριο οι τολμηροι που κανουν καταδυσεις θα μπορουν να θαυμαζουν τα υπεροχα ευρηματα. #alonisos #underwatermuseum #ministryofculture @linamendoni @annapanayiotarea #peripheriathessalias