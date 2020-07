Μιμή Ντενίση: Η ανάρτησή της για την Αγία Σοφία και η απάντηση στον Μπουράκ Χακί

View this post on Instagram

«Ετούτος ο Ναός δεν είναι έργο ανθρώπων. Είναι έργο Θεού. Με την δική Του καθοδήγηση έγινε. Γι αυτό κανείς δεν θα μπορέσει να τον καταστρέψει Ποτέ. Κι αν Κάποτε πέσει η Πόλη σε χέρια των κατακτητών, η Αγία Σοφία θα τους θυμίζει πως ο Θεός διάλεξε αυτή τη Πόλη κι αυτόν το Λαό για να χτιστεί ο μεγαλύτερος Οίκος της Λατρείας του. Κι αν Κάποτε οι Βάρβαροι σβήσουν όλα τα καντηλέρια της, θα μείνει ο Ήλιος να φωτίζει τα αναρίθμητα παράθυρα της για να βλέπουν οι ναυτικοί από τον Βόσπορο και οι περαστικοί από την Πόλη, και να μην χάνουν τη Πίστη τους στην Ελλάδα και στην Ορθοδοξία!» Από το έργο μου, "Θεοδώρα, η Αγία των Φτωχών". 1995. #agiasofia #theodora #saintofthepaupers #agiasofiaeternalsymbol