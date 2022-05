Η Κάρα Ντελεβίν πήγε γυμνόστηθη, χωρίς τοπ, στο Met Gala -Απίστευτη εμφάνιση [εικόνες] - iefimerida.gr

Η Κάρα Ντελεβίν έκανε ίσως τη πιο τολμηρή εμφάνιση στο χθεσινό Met Gala.

Μπορεί η Κιμ Καρντάσιαν να ξεχώρισε στο φετινό Met Gala φορώντας το θρυλικό φόρεμα της Μέριλιν Μονρόε από τα γενέθλια του Τζον Κένεντι, ωστόσο, και το λουκ της Κάρα Ντελεβίν αναμένεται να συζητηθεί.

Η Κάρα Ντελεβίν με το κόκκινο κοστούμι προτού προχωρήσει στην αποκάλυψη

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η extreme εμφάνιση της Κάρα Ντελεβίν

Το 29χρονο μοντέλο εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί με ένα κόκκινο κοστούμι, αλλά ξεκούμπωσε και έβγαλε το σακάκι αποκαλύπτοντας το γυμνό στήθος και το χρυσοβαμμένο σώμα της. Το μόνο που προστάτευε λίγο το στήθος της ήταν ένα ζευγάρι επιθέματα στις θηλές της ενώ για αξεσουάρ επέλεξε μια ντελικάτη χρυσή αλυσίδα σώματος.



Το λουκ ολοκλήρωσε με ένα ψηλόμεσο κόκκινο παντελόνι και κόκκινες ψηλές πλατφόρμες ενώ κρατούσε στο χέρι της ένα μαύρο μπαστούνι με χρυσή λαβή. Όσο για το μακιγιάζ της, είχε κολλήσει στρας στα μάτια της σε σχήμα cateye.



Η τολμηρή εμφάνιση της Κάρα Ντελεβίν στο Met Gala

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Κάρα Ντελεβίν είναι μεγάλη φαν του Met Gala και έχει περπατήσει στο κόκκινο χαλί του πολλές φορές από το ντεμπούτο της το 2011, πάντα προκαλώντας με τις εμφανίσεις της.



Το θέμα του φετινού Met Gala - Έως 35.000 δολάρια το εισιτήριο

Υπενθυμίζεται ότι το Metropolitan Museum of Art Costume Institute Benefit, γνωστό και ως Met Gala, θεωρείται από πολλούς ως το «Super Bowl των κόκκινων χαλιών των διασημοτήτων». Η μεγαλύτερη βραδιά της μόδας πραγματοποιείται παραδοσιακά την πρώτη Δευτέρα του Μαϊού για να συγκεντρωθούν χρήματα για το Ινστιτούτο Κοστουμιών στη Νέα Υόρκη, ενώ πέρυσι η εκδήλωση μεταφέρθηκε για τον Σεπτέμβριο λόγω της πανδημίας.



Ο φετινός ενδυματολογικός κώδικας ήταν η «χρυσαφένια λάμψη» για να ταιριάζει με το θέμα «In America: An Anthology of Fashion», σε συνέχεια του περσινού «In America: A Lexicon of Fashion».



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα εισιτήρια για τη λαμπερή εκδήλωση φέρεται να κοστίζουν έως και 35.000 δολάρια το κομμάτι, ενώ οι τιμές για ένα τραπέζι κυμαίνονται από 200.000 έως 300.000 δολάρια, με το περσινό πάρτι να αποφέρει 16,4 εκατομμύρια δολάρια για το Ινστιτούτο Κοστουμιών του Met.