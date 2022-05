Met Gala: Οι εμφανίσεις-υπερπαραγωγή που ξεχώρισαν -Η «θεά» Μπλέικ Λάιβλι, τα γυμνά φορέματα - iefimerida.gr

Πείτε το το πάρτι της χρονιάς, πείτε το τα Όσκαρ της Ανατολικής ακτής, πείτε το η μεγαλύτερη βραδιά της μόδας. Όπως και να το δεις, το Met Gala είναι μια βραδιά που οι σταρ φορούν τα καλά τους για να εντυπωσιάσουν.



Οικοδεσπότες της βραδιάς ήταν η Μπλέικ Λάιβιλι, ο Ράιαν Ρέινολντς, ο Λιν-Μάνουελ Μιράντα και ο Ρετζίνα Κινγκ και μαζί τους οι επίτιμοι συμπρόεδροι Άννα Γουίντουρ, Tom Ford και Adam Mosseri, καθώς και ένα who is who των μεγαλύτερων αστέρων του κόσμου. Όσο για το θέμα της βραδιάς, «Gilded Glamour and White Tie», συνέχισε την εξερεύνηση του αμερικανικού στυλ του 2021 -και πολλοί παραβρισκόμενοι εμπνεύστηκαν από την Χρυσή Εποχή, μια εποχή που είδε την Αμερική να μεταμορφώνεται στα τέλη του 19ου αιώνα.

Σταρ από όλους τους κλάδους, όπως η τηλεόραση, ο κινηματογράφος, η πολιτική και ο αθλητισμός, δεν απογοήτευσαν επιλέγοντας υπερβολικές σιλουέτες, κομψά αξεσουάρ και στιγμές δράματος στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης χθες το βράδυ.



Αρκετοί καλεσμένοι επέλεξαν να τιμήσουν το ιστορικό θέμα με vintage κοσμήματα. Ο ηθοποιός Tommy Dorfman, η YouTuber Emma Chamberlain και οι Anna Wintour και Hamish Bowles του περιοδικού Vogue ήταν μεταξύ των διασημοτήτων που πόνταραν στις vintage τιάρες.



H Άννα Γουίντουρ στο Met Gala με τιάρα και φόρεμα Chanel

Η συμπαρουσιάστρια της βραδιάς Μπλέικ Λάιβλι, στο μεταξύ, απέτισε φόρο τιμής στην αρχιτεκτονική της Χρυσής Εποχής της Νέας Υόρκης. Με τη βοήθεια πολλών ατόμων, άνοιξε τον τεράστιο φιόγκο του λαμπερού Versace φορέματός της στα σκαλιά του Met Gala, αποκαλύπτοντας μια κρυφή ουρά σε χρώμα παλαιωμένου χαλκού εμπνευσμένο από την πατίνα του Αγάλματος της Ελευθερίας.



Η Μπλέικ Λάιβλι με τουαλέτα Versace

Αναμφίβολα, όμως, την καλύτερη εμφάνιση ever έκανε η Κιμ Καρντάσιαν, γράφοντας ιστορία, φορώντας το θρυλικό φόρεμα της Μέριλιν Μονρόε από το 1962, όταν και τραγούδησε το «Χρόνια Πολλά» στον τότε Αμερικανό πρόεδρο Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι.



H Κιμ Καρντάσιαν με το φόρεμα της Μέριλιν Μονρόε στο Met Gala

Είναι το μοναδικό άτομο μετά την διάσημη ηθοποιό που φορά το συγκεκριμένο φόρεμα αξίας σχεδόν 5 εκατομμυρίων δολαρίων και μάλιστα όπως αποκάλυψε η ίδια, έπρεπε να χάσει 8 κιλά για να μπορέσει να χωρέσει σε αυτό.

Οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν στο φετινό Met Gala

Υπήρχαν όμως πολλές ακόμη εμφανίσεις που εντυπωσίασαν στο φετινό Met Gala. Ακολουθούν μερικές από αυτές:

Ιδιαίτερη ήταν η εμφάνιση της Τζίτζι Χαντίντ, η οποία επέλεξε ένα μπορντό σύνολο από λάτεξ με κορσέ και over-the-knee- μπότες, συνδυάζοντάς τα με ένα ογκώδες σακάκι.

Η Τζίτζι Χαντίντ

Η Χέιλι Μπίμπερ έφτασε φορώντας ένα μεταξένιο λευκό φόρεμα με ένα παλτό με φτερά.



Η Χέιλι Μπίμπερ

Το νιόπαντρο ζευγάρι Μπρούκλιν Μπέκαμ και Νίκολα Πελτζ, με την ηθοποιό να επιλέγει και στο φετινό Met Gala να φορέσει μία ροζ τουαλέτα.

Λαμπερή και απαστράπτουσα ήταν και η Κλόε Καρντάσιαν στο πρώτο της Met Gala.

Η Κλόε Καρντάσιαν με χρυσό φόρεμα

Η Vanessa Hudgens εντυπωσίασε με ένα εντελώς διάφανο μαύρο φόρεμα με περίπλοκο σχέδιο από δαντέλα κατά μήκος του στήθους και της ουράς- το ασορτί εσώρουχο της ηθοποιού ήταν ορατό κάτω από το δραματικό λουκ.

Η ηθοποιός Vanessa Hudgens

Η πάντα μοδάτη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ με μια ριγέ τουαλέτα και ένα καπέλο που δύσκολα περνά απαρατήρητο.

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ

Με παραμυθένια δημιουργία η Ολυμπιονίκης Κλόε Σιμ

H «βαριά» εμφάνιση της Cardi B με φόρεμα Atelier Versace, φτιαγμένο από 1.500 μέτρα χρυσής αλυσίδας με μετάλλια και μενταγιόν .

Η Cardi B στο Met Gala

Η Μπέλα Χαντίντ με δερμάτινο μαύρο κορσέ και δαντελένιο καλσόν. Αίσθηση προκαλεί το διαμαντένιο κολιέ στον αστράγαλό της.

Η Μπέλα Χαντίντ

H Έμμα Στόουν θυμίζει τη δεκαετία του ‘20 με ένα λευκό μίνι φόρεμα με χάντρες και φτερά, το οποίο σχεδιάστηκε αρχικά για εκείνη από τον οίκο Louis Vuitton για το afterparty του γάμου της και επαναχρησιμοποιήθηκε για τη βραδιά.

H Έμμα Στόουν

H Ντακότα Τζόνσον με δαντελένιο κορμάκι Gucci με κρόσσια και βελούδινη μπορντό ρόμπα.

H Κάρα Ντελεβίν επέλεξε την κυριολεκτική επιχρύσωση με χρυσή μπογιά σώματος για το πάνω μέρος του σώματος και ένα βαθύ κόκκινο παντελόνι.

Η Κάρα Ντελεβίν

H Έμιλι Ραταϊκόφσκι με ένα πολύχρωμο σύνολο Atelier Versace με χάντρες και μαντήλια.

Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι

Ποιος είναι ποιος; O Τζάρεντ Λέτο και ο σκηνοθέτης Αλεσάντρο Μισέλ ντουέτο με ασορτί Gucci σύνολα.

H Ναόμι Κάμπελ με μακρυμάνικο φόρεμα Burberry με το λογότυπο σε στυλ κόσμημα, καθώς και κρύσταλλα στο πρόσωπο.

Η Ναόμι Κάμπελ

Τι να τα κάνεις τα κοσμήματα όταν μπορείς να τα ενσωματώσεις στο φόρεμα; Αυτό φαίνεται πως σκέφτηκε η νικήτρια του φετινού Όσκαρ Β' Γυναικείου Ρόλου, Αριάνα ντε Μπόουζ.