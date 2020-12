Η Μελάνια Τραμπ αποκαλεί την Ιβάνκα και τον άνδρα της φίδια -Πρώην συνεργάτις της αποκαλύπτει

Λεπτομέρειες σχετικά με την υποτιθέμενη διαμάχη μεταξύ της Μελάνια Τραμπ και της Ιβάνκα αποκαλύπτει πρώην βοηθός της Πρώτης Κυρίας.



Η Stephanie Winston Wolkoff βρέθηκε δίπλα στην Μελάνια Τραμπ ως σύμβουλος της στις πρώτες μέρες της εποχής της στον Λευκό Οίκο. Ωστόσο, η Wolkoff έφυγε αποχώρησε και κυκλοφόρησε ένα βιβλίο με τίτλο «Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship with the First Lady». Σε αυτό αποκαλύπτονται άγνωστες πτυχές της σχέσης Μελάνια και Ιβάνκα τις πρώτες ημέρες της κυβέρνησης Τραμπ.



Τότε, σύμφωνα με αναφορές, η Ιβάνκα προσπάθησε να υπονομεύσει τον ρόλο της Μελάνια Τραμπ στον Λευκό Οίκο, βλέποντας εαυτόν στην Ανατολική Πτέρυγα. Πρότεινε, δε, να μετονομάσει το «Γραφείο της Πρώτης Κυρίας» σε «Πρώτο Οικογενειακό Γραφείο», σύμφωνα με το βιβλίο The Art of Her Deal, που αφορούσε την Ιβάνκα.



Το χάσμα μεταξύ των δύο κυριών επιβεβαίωσε η Wolkoff. Οπως αναφέρει, η Μελάνια Τραμπ είχε αναφερθεί στην Ιβάνκα και τον σύζυγό της Τζάρεντ Κούσνερ ως «φίδια», επειδή «θα κάνουν οτιδήποτε για να πάρουν αυτό που θέλουν».

Μελάνια Τραμπ: «Θέλει να πάει σπίτι της»

Πάντως, η Μελάνια Τραμπ μετρά τις ώρες για να φύγει από τον Λευκό Οίκο. Σύμφωνα με το CNN, η Μελάνια, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο, ασχολείται κυρίως με το να δει τι αντικείμενα θα πάνε στην οικία της οικογένειας στη Νέα Υόρκη, τι θα πάει σε αποθήκες και τι θα πάρουν μαζί τους στο Mar-a-Lago της Φλόριντα όπου σκοπεύει να αποσυρθεί ο Τραμπ μετά την 20η Ιανουαρίου. «Απλά θέλει να πάει σπίτι της» αναφέρει πηγή κοντά στην Μελάνια Τραμπ. Μάλιστα, η σύζυγος του Ντόναλντ Τραμπ τοποθετήθηκε και σε πριβέ συζητήσεις για το ενδεχόμενο να βάλει ξανά υποψηφιότητα για το 2024, με το σχόλιό της να είναι χαρακτηριστικό: «Αυτό μπορεί να μην εξελιχθεί καλά»…

Η Μελάνια μάλιστα φέρεται να της ζήτησε να μάθει διακριτικά από την Δυτική πτέρυγα του Λευκού Οίκου αν προβλέπονται κονδύλια για την μετέπειτα ζωή μιας Πρώτης Κυρίας. Οπως αναφέρει το δίκτυο, το μόνο που μπορεί να εισπράξει από την θέση της ως Πρώτη Κυρία, είναι το ποσό των 20.000 ανά έτος, το οποίο όμως μπορεί να εισπράξει μόνο εφ’ όσον… μείνει χήρα. Ηδη πάντως, αναφέρουν πηγές από τον Λευκό Οίκο, έχει ξεκινήσει η διαδικασία απογραφής των προσωπικών αντικειμένων και των επίπλων που ανήκει στο προεδρικό ζεύγος.