Μαρία-Ολυμπία: Πώς η εγγονή του τέως βασιλιά έχει μετατρέψει την ελληνική καταγωγή της σε κερδοφόρο brand - iefimerida.gr

H Μαρία-Ολυμπία, κόρη του Παύλου Γλίξμπουργκ και της Μαρί Σαντάλ, είναι μια αναδυόμενη δύναμη στη βιομηχανία της μόδας που αποκομίζει τεράστια κέρδη, πουλώντας το βασιλικό παρελθόν της οικογένειάς της.

Η Μαρία-Ολυμπία, γνωστή στη βιομηχανία της μόδας ως Olympia de Grece, δεν είναι απλώς μια χαριτωμένη, fashionable influencer στο Instagram, ούτε μόνο ένα it-girl από την υψηλή κοινωνία της Νέας Υόρκης που το καλούν στα events, είναι μια δαιμόνια επιχειρηματίας που κεφαλαιοποιεί την καταγωγή της, αξιοποιώντας τη φήμη και την ιστορία του παππού της.

Η Μαρία-Ολυμπία φωτογραφημένη με χιούμορ στο account της στο Instagram / Φωτογραφία: οlympiagreece/Instagram

Για τον γυναικείο διεθνή Τύπο, κυρίως τον αμερικανικό, από τη Vogue και το Vanity Fair, μέχρι το Elle και το Harper’s Bazaar, η Olympia de Grece δεν είναι απλώς ένα μοντέλο, αλλά η γόνος μιας βασιλικής δυναστείας που μπορεί με ευκολία να μπαινοβγαίνει στο παλάτι του Μπάκιγχαμ, αφού ο νονός της είναι ο ίδιος ο βασιλιάς της Αγγλίας Κάρολος III, και στην πρώτη γραμμή των ντεφιλέ των μεγαλύτερων οίκων μόδας στον κόσμο: από τον Louis Vuitton και τον Dior, μέχρι τον Giampatista Valli και τον Valentino.

Ένα δυσλεκτικό κορίτσι που ήθελε να ηγεμονεύσει τη βιομηχανία της μόδας

Από νωρίς, η Μαρία-Ολυμπία, αγάπησε τη μόδα. Σε ηλικία 11 ετών μαγεύτηκε παρακολουθώντας μαζί με τους γονείς της ένα fashion show στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνο. Πήγε σχολείο σε ένα οικοτροφείο στην Ελβετία. Παρά το γεγονός ότι η δυσλεξία, από την οποία υπέφερε όπως αποκάλυψε σε μια συνέντευξή της στο περιοδικό Tatler, τη δυσκόλεψε τα πρώτα χρόνια στο σχολείο, πείσμωσε και την καταπολέμησε.

Λανσάροντας τα παπούτσια που έχει σχεδιάσει η ίδια για τον οίκο Aquazzura / Φωτογραφία: aquazzura.com

Ξεκίνησε να εργάζεται στο χώρο της μόδας κάνοντας πρακτική σε ηλικία 17 ετών στο καλλιτεχνικό τμήμα του οίκου Dior, παρακολουθώντας εκ των έσω πώς λειτουργεί η το Prêt-à-Porter και η υψηλή ραπτική. Στην πορεία, συνέχισε κάνοντας σπουδές φωτογραφίας στο Parsons School of Design στη Νέα Υόρκη. Ήταν η εποχή, το 2016, όταν τα δημοσιεύματα των αμερικανικών και βρετανικών tabloid άρχισαν να γράφουν ότι είχε σχέση κρυφά μαζί της ο πρίγκιπας Χάρι. Για μερικούς μήνες η φημολογία φούντωνε, χαρίζοντας extra δημοσιότητα στην εγγονή του τελευταίου βασιλιά της Ελλάδας, όπως την αποκαλούσαν και στην κόρη της διάσημης κληρονόμου Μαρί Σαντάλ, αλλά μια ξερή ανακοίνωση του βρετανικού στέμματος ξεκαθάρισε ότι πίσω από τον καπνό δεν υπήρχε φωτιά. Την ίδια εποχή το αμερικανικό θρυλικό περιοδικό Vanity Fair της χάρισε το πρώτο της αφιέρωμα. Το 2019 αποφοίτησε από το τμήμα Gallatin School of Individualized Study in Fashion Business and Marketing του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης.

Κεφαλαιοποιώντας την Ελλάδα και την καταγωγή της

H Μαρία-Ολυμπία δεν ήθελε να είναι απλώς μια influencer ή ένα top model σαν την Κέιτ Μος που θα έκανε πασαρέλες και θα ποζάριζε ως μούσα μεγάλων οίκων στις καμπάνιες τους. Ήθελε να γίνει η ίδια ένα είδος fashion brand. Για να το καταφέρει, σε μια ψηφιακή εποχή που προσωποποιούνται τα πάντα, έκατσε και σκέφτηκε τι είχε ως προσωπικότητα στα χέρια της και πώς θα μπορούσε να το αξιοποιήσει υπέρ της. Είχε το κεφάλαιο από την τεράστια περιουσία της μητέρας της που της άνοιγε από νωρίς τις πόρτες στα διεθνή fashion shows, είχε τις σπουδές της στο μάρκετινγκ της μόδας και κυρίως είχε τη θέληση να κάνει κάτι δικό της που θα τη χαρακτηρίζει. Τι ήταν αυτό όμως που πραγματικά την έκανε να ξεχωρίζει από τα top models ή τις νεαρές στάρλετ και τον στρατό των influencers που τριγυρνούν σαν ζαλισμένες πυγολαμπίδες γύρω από τους προβολείς της μόδας; Η πριγκιπική της καταγωγή, η ιστορία του παππού της ως τελευταίου βασιλιά της Ελλάδας, ήταν κάτι που ακουγόταν ως πολύ εξωτικό στη Νέα Υόρκη αλλά και τις ευρωπαϊκές μητροπόλεις της μόδας που ήθελε να κατακτήσει: το Παρίσι, το Μιλάνο, το Λονδίνο, την Κοπεγχάγη.

Φωτογραφημένη για το περιοδικό Harper's Bazaar / Φωτογραφία: οlympiagreece/Instagram

Άρχισε λοιπόν να χτίζει το όνομά της γύρω από αυτό. Ο λογαριασμός της στο Instagram έχει το όνομα Olympia de Grece (Ολυμπία της Ελλάδας). Την αντιπροσωπεύει ως celebrity/brand η εταιρεία Untitled Εntertainment, μια εταιρεία μάνατζμεντ και διαχείρισης, που έχει πελάτες, μεταξύ άλλων, τη Μαντόνα, τη Ναόμι Κάμπελ, την Έμα Γουάτσον, την Ούμα Θέρμαν κ.ά.

Η Olympia de Grece αμπαλάρει την εμφάνισή της, τον αέρα της νεοϋορκέζας κληρονόμου, την καταγωγή της από την Ελλάδα και φυσικά το γεγονός ότι ο παππούς της Κωνσταντίνος Β΄ήταν βασιλιάς στην Ελλάδα, σε ένα glamorous πακέτο που είναι δεμένο με ελληνικό φιόγκο.

Η Μαρία-Ολυμπία έχει σπουδάσει μάρκετινγκ μόδας και φωτογραφία / Φωτογραφία: οlympiagreece/Instagram

Όσοι έχουμε εργαστεί για χρόνια σε πολυεθνικά brands και έχουμε έρθει σε επαφή με επαγγελματίες από όλο τον κόσμο ή όσοι έχουν ζήσει στο εξωτερικό, γνωρίζουμε καλά τι σημαίνει Ελλάδα για τους ξένους, τι σημαίνει το τουριστικό brand της χώρας -τα νησιά, το ελληνικό φως, η κουζίνα μας, η αρχαία κληρονομιά, η Ιστορία μας- στο εξωτερικό. Η Mαρία Ολυμπία έχοντας γεννηθεί το 1996 στη Νέα Υόρκη κατάλαβε από νωρίς τι σήμαινε η ελληνική καταγωγή της, αλλά και η ιστορία της οικογένειάς της από τη μεριά του πατέρα της Παύλου.

Η Μαρία-Ολυμπία έχει μεγαλώσει μέσα σε μυθικά πλούτη, αφού η μητέρα της είναι κληρονόμος του βασιλιά των Duty-Free / Φωτογραφία: οlympiagreece/Instagram

Τα ξένα μίντια, αλλά και η Wikipedia, την αποκαλούν πριγκίπισσα της Ελλάδας και της Δανίας. Kάποια διευκρινίζουν ότι ο παππούς της ήταν τέως βασιλιάς, τα περισσότερα όμως την αποκαλούν απλώς πριγκίπισσα. Η Μαρία-Ολυμπία πουλώντας την Ελλάδα έχει φωτογραφηθεί από πολύ μεγάλους διεθνείς τίτλους όπως η Τeen Vogue, το Vanity Fair, το Elle, το Town & Country, το Tatler, to Hello!, το Hola!, το W κ.ά. Τον Ιούνιο του 2017, η Μαρία-Ολυμπία ανέβηκε στην πασαρέλα των Dolce & Gabbana, ενώ έχει φωτογραφηθεί ως πρόσωπο συλλογών του οίκου Michael Kors, Louis Vuitton, Αquazzura κ.ά. Το δανέζικο fashion brand Saks Potts το 2018 ονόμασε τη συλλογή του «Olympia», καλώντας την ως τιμώμενο πρόσωπο στην Εβδομάδα Μόδας της Κοπεγχάγης για να ανοίξει η ίδια, περπατώντας στην πασαρέλα, το fashion show. Το 2019 η Μαρία-Ολυμπία σχεδίασε την πρώτη της συλλογή παπουτσιών για λογαριασμό του brand Pretty Ballerinas. Ενώ για τη σεζόν Άνοιξη-Καλοκαίρι 2023 η Μαρία-Ολυμπία θα είναι μούσα του οίκου Louis Vuitton.

Η Μαρία-Ολυμπία μίλησε στο γαλλικό Vanity Fair: Tα κοσμήματα της Άννας-Μαρίας, τα εκκεντρικά πάρτι του Παύλου και η επιστροφή στην Ελλάδα

Όπως αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή της στο γαλλικό Vanity Fair, η Μαρία-Ολυμπία σκοπεύει να δημιουργήσει το δικό της Fashion Brand, όπως είχε κάνει άλλωστε και η μητέρα της Μαρί Σαντάλ το 2008, λανσάροντας μια δική της εταιρεία παιδικών ρούχων. «Προετοιμάζομαι γι' αυτό το βήμα. Μόλις συνεργάστηκα με την Olympia Le-Tan για μια capsule συλλογή με δέκα τσάντες και με την Aquazzura σε μια σειρά παπουτσιών», εξηγεί η Μαρία-Ολυμπία.

Μιλώντας, στην ίδια συνέντευξη στη γαλλική έκδοση τo περιοδικού Vantiy Fair, για την οικογένειάς της και τη ζωή της, είπε τα εξής: «Είμαι πριγκίπισσα γιατί έχω τον τίτλο, αλλά ταυτόχρονα κάνω μια εντελώς φυσιολογική ζωή». Το άρθρο αναρτήθηκε στο site του περιοδικού vanityfair.fr στις 14 Ιανουαρίου, 4 ημέρες μετά το θάνατο του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου. Προφανώς η συνέντευξη και η φωτογράφιση θα είχαν γίνει πολύ πριν.

Στη συνέντευξη εξηγεί ότι λόγω της μεγάλης ομοιότητάς της με τη μητέρα της Μαρί Σαντάλ συχνά οι φωτογράφοι τις μπερδεύουν. «Μας περνούν ακόμα και για αδερφές». Με τη μητέρα της έχουν μια πολύ στενή σχέση. «Μιλάμε στο Facetime τουλάχιστον τρεις φορές τη μέρα. Ειδικά αν χρειάζομαι συμβουλές στυλ. Ζητώ συνέχεια τη γνώμη της. Είναι τόσο κομψή! Νομίζω ότι μιλάμε μεταξύ μας ακόμη πιο συχνά από ό,τι όταν ζούσαμε στην ίδια χώρα», λέει στο γαλλικό Vanity Fair η Μαρία-Ολυμπία.

H ομοιότητα της Μαρίας-Ολυμπίας με την μητέρα της Μαρί Σαντάλ είναι εκπληκτική / Φωτογραφία: aquazzura.com

Μιλώντας για τη γιαγιά της, την τέως βασίλισσα Άννα-Μαρία, η Μαρία-Ολυμπία λέει: «Είναι πολύ όμορφη!», ενώ αποκαλύπτει ότι έχει κάποια κοσμήματα από εκείνη. Όταν η editor-in-chief του γαλλικού Vanity Fair, Paloma Simón, τη ρωτάει για το νονό της, τον βασιλιά Κάρολο ΙΙΙ της Αγγλίας, η Μαρία-Ολυμπιά αναφωνεί ενθουσιασμένη: «Δεν είναι πολύ κουλ; Πίνουμε τσάι κάθε δύο χρόνια και μου στέλνει πάντα ένα χριστουγεννιάτικο δώρο. Αυτός και η βασίλισσα Καμίλα είναι καταπληκτικοί. Νομίζω ότι θα είναι ένας φανταστικός βασιλιάς γιατί ενδιαφέρεται πραγματικά να παίξει καλά τον ρόλο του».

Η δημοσιογράφος τη ρωτά αν εξαιτίας της ιστορίας που έχει η βασιλική δυναστεία από την οποία κατάγεται, τη βαραίνει κάποιες στιγμές ή τη δυσκολεύει. Εκείνη απαντά ότι ζει μια απολύτως φυσιολογική ζωή, απλώς αναγκάζεται διαρκώς να λογοκρίνει το account της στο Instagram, γιατί κάποιες φορές, όπως το 2018 για παράδειγμα, μια δημοσίευση που την έδειχνε νεγκλιζέ να φτιάχνει τα μαλλιά της, προκάλεσε σάλο: «Μερικές φορές είμαι λίγο νευρική πριν δημοσιεύσω κάτι, αλλά συνήθως συμπεριφέρομαι φυσικά. Είναι ο λογαριασμός μου, οπότε αν σε κάποιον δεν αρέσει ό,τι ανεβάζω, ας μην με ακολουθήσει. Η αλήθεια είναι ότι, μέχρι στιγμής, δεν έχω κάνει για τίποτα να μετανιώσω», λέει η Μαρία-Ολυμπία στο γαλλικό Vanity Fair.

Όπως αναφέρει η Paloma Simón στο κείμενο της εν λόγω συνέντευξης, η Μαρία Ολυμπία από μικρή ζούσε σε έναν παραμυθένιο κόσμο γεμάτο πλούτο και χλιδή. «Έχει συνηθίσει να ζει σε αυτόν τον παραμυθένιο τρόπο ζωής από την παιδική της ηλικία, μεγαλώνοντας σε μια έπαυλη του 18ου αιώνα στο Λονδίνο, διακοσμημένη από τον François Catroux με πίνακες των Damien Hirst και Jean-Michel Basquiat, και στην εξοχική κατοικία της οικογένειας στο Gloucestershire, όπου ο πατέρας της πηγαίνει για κυνήγι και η μητέρα του κάνει χλιδάτα πάρτι», γράφει η Paloma Simón, κάνοντας αναφορά στο πάρτι για τα γενέθλια που διοργάνωσε η Μαρί Σαντάλ για τα 50ά γενέθλια του Παύλου, με θέμα (!) «Πρίγκιπες και επανάσταση».

Τα πάρτι του πατέρα της είναι μάλλον εκκεντρικά, αν κρίνει κανείς και από το μπάτσελορ που είχε κάνει ο Παύλος πριν το γάμο του με τη Μαρί Σαντάλ. Όπως αποκαλύπτει η Μαρία-Ολυμπία στο γαλλικό Vanity Fair, ο πατέρας της είχε διοργανώσει ένα πάρτι στον κήπο της έπαυλης στο Hampton Court, όπου είχε τοποθετήσει μια γιγαντιαία μαρκίζα που απεικόνιζε την Ακρόπολη.



Η Μαρία-Ολυμπία με τον σύντροφό της Peregrine Pearson / Φωτογραφία: οlympiagreece/Instagram

Σχετικά, με το σύντροφό της, το νεαρό Peregrine Pearson, γόνο αριστοκρατικής οικογένειας που θα κληρονομήσει τον τίτλο του κόμη Cowdray, η Μαρία-Ολυμπία είπε: «Μου αρέσει να κάνω μαζί του περιηγήσεις στις Σπέτσες με μοτοσικλέτα». Όταν η δημοσιογράφος Paloma Simón τη ρωτά αν πιστεύει ότι μια μέρα θα ζήσει στην Ελλάδα, η Μαρία-Ολυμπία, απαντά: «Ίσως, ποιος ξέρει; Ίσως μια μέρα το κάνω, όπως οι θείοι μου η Τατιάνα και ο Νικόλας. Φυσικά, θα ήθελα να πηγαίνω στην Ελλάδα πιο συχνά. Αλλά τώρα βρίσκομαι στο Λονδίνο και μου αρέσει, είμαι χαρούμενη εδώ. Και ευτυχώς όπου μένω υπάρχουν πολλά ελληνικά εστιατόρια».

