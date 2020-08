Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου, ξυπόλητη και σέξι στην άμμο, δηλώνει: «Ζω... χωρίς ουσίες, αλλά με ουσία»

View this post on Instagram

Ζωή είναι να κάνεις αυτά που γουστάρεις και νιώθεις. Και Ζωή είναι να εξαφανίζεσαι και να ξαναεμφανίζεσαι. Τα πάνω κάτω. Και τα κάτω πάνω. Όλα γυρνάνε. Όλα περνάνε. Αγαπάω την φύση. Τον ήλιο. Την θάλασσα. Την φυσικότητα. Την ανεμελιά. Την γείωση. Το να είμαι ξυπόλυτη. Αγαπώ την κίνηση. Το ωραίο καθαρό φαγητό. Την μουσική. Τον αέρα. Τις ρυτίδες. Το υγιές σώμα. Το δέρμα. Τις μυρωδιές. Ζω.... Χωρίς ουσίες,αλλά με ουσία. Χωρίς μπερδέματα, αλλά με στόχους. Χωρίς πολλά λόγια, αλλά με πράξεις. Χωρίς άλυτα θέματα, αλλά με λύσεις. Χωρίς στησίματα, ανέμελα. Χωρίς ενέσιμα... Χωρίς μέικ απ. Χωρίς βαφές στα μαλλιά. Χωρίς γλουτένη. Χωρίς αγελαδινά προϊόντα. Χωρίς αλκοόλ. Χωρίς τσιγάρο. Χωρίς τηγανητά. Χωρίς ζάχαρη. Όλα αυτά ήταν βάρη.... Νιώθω ανάλαφρη. Ήρεμη. Δυνατή. Νιώθω γεμάτη ενέργεια. Νιώθω ουσιαστική χαρά... Ξυπόλυτη στην θάλασσα όλη μου τη Ζωή. Εκεί ανήκω. Έχω μποέμισα ψυχή... Ανάμεσα στον ουρανό και την άμμο. Και μέσα στα νερά του Αιγαίου. Να ξυπνάς πρωί. Να κολυμπάς όταν όλοι κοιμούνται.. Να μένεις στην σιωπή. Να απολαμβάνεις. Να διαβάζεις. Να μην ακολουθείς κανέναν. Κάνε αυτό που θες και όποιος είναι θα έρθει δίπλα σου..... Φίλοι, έρωτες..... Μην περιμένεις απο τους άλλους για να κάνεις κάτι... Προχώρα και θα δεις.... Πολλοί θα έρθουν δίπλα..... Περισσότεροι απο όσους φαντάζεσαι.... Ας πάμε λοιπόν μια βόλτα στην θάλασσα...... Θέλω να περπατήσω ξυπόλυτη στην άμμο.... Να ξαπλώσω στην άμμο... Να κολυμπήσω... Να ζήσω και άλλα.... Έχω τόσα πολλά..... #katharizoi #katharessxeseis #drasi #kinisi #ekfrasi #dimiourgia #zise #zoi #lessismore